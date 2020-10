Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 12 al 18 de octubre

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El día 12, hoy, te enfrentas a ti y a tu propio valor. Por ello deberás estar en equilibrio y con sosiego. Es importante que si quieres cambiar tu método de actuación y tu propio destino, te tomes tu tiempo; y valores que es lo que realmente es importante, antes que decidir un cambio de rumbo. El martes 13, hoy notarás que necesitas poner en orden tu patrimonio. Y también deberás aprender a darle valor a lo importante y a lo que tienen de válido las demás personas que te rodean. Notarás que necesitas ponerte en la piel de los demás, y te será más fácil entenderles.

El miércoles 14, hoy tu máxima energía y voluntad deberás dirigirla a aprender a tratar con los demás. Es decir a saber explicarte y expresarte de la mejor manera posible. Y especialmente con las personas más cercanas y con la pareja. Ya que es una asignatura pendiente en el día de hoy. El jueves 15, hoy tendrás que repasar todas aquellas actividades que tanto estabas deseando poner en práctica y que nunca has emprendido. Te darás cuenta de que necesitas esparcimiento y tiempo de distensión. Porque si no lo haces, todo lo demás resultarás tedioso y pesado. Y por supuesto no rendirás de la misma forma.

El viernes 16, es un día para establecer rutinas saludables y vigilar tu alimentación. Es mejor una dieta sana, que tantos medicamentos para todo. “Eres lo que comes”, así que presta atención. Dieta variada y con disfrute de la misma. Y las digestiones se hacen mejor sin tomar alcohol. Así que ya sabes. El sábado 17, hoy tendrás que abrirte a los demás. A veces estás demasiado dentro de ti y de tu interior. Es importante que contactes, que te diviertas. Y que proyectes tus ideas a los demás para que sepan que tienes muchas genialidades que podrás poner en marcha tanto en la profesión como de manera personal. Y el domingo 18, podrás dar rienda suelta a tu lado artístico. Si tu profesión lo es, estará muy influenciada. Y si no lo es, podrás crear e ingeniártelas de una manera distinta y muy útil, tanto para ti, como para los demás. Notarás que necesitas divertirte y que haya alegría a tu alrededor.

