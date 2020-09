Horóscopo semanal Tauro: amor, dinero y trabajo del 14 al 20 de septiembre

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El día 14, lunes, durante este día deberás trabajar especialmente la ductilidad y la amabilidad en tu trato, especialmente en temas que se relaciones con la pareja y con ciertos aspectos de cariño y comprensión. Tus proyectos deberán ser activos y realizarlos con calma pero con la suficiente energía para demostrar que puedes llevarlos a cabo.

El martes 15, hoy tendrás las emociones a flor de piel. Tienes que dejar de pensar tanto y tener un poco más de descanso mental, y olvidarte del pasado y de todos lo que le rodea. Ábrete a nuevas experiencia y busca tu estabilidad en un lugar amable y bonito. El miércoles 16, tendrás que aprender a utilizar el pragmatismo y la prudencia en los asuntos familiares y domésticos. Sentirás que tienes que conseguir tener estabilidad y tranquilidad en todas las áreas de tu vida. Por lo tanto dedica el tiempo que sea necesario para realizar un balance económico y personal de cómo deberías actuar para evitar equivocarte.

El jueves 17, hoy tu personalidad será envolvente y muy agradable; lo que redundará en tu beneficio y en el de las personas a las que ayudes. Notarás que todo cambia de una manera muy profunda y que tienes que tomar decisiones importantes que no solo te afectan a ti. No te enredes en tus emociones del pasado, porque eso ya se fue. Dedícate al presente. El viernes 18, tu mayor aportación en este día será que te mantengas en armonía y que fluyas con el universo. Deberás sentirte como si volaras y como si todo fuera realmente un cuento maravilloso. De esta manera no llenarás tu mente de preocupaciones y de problemas nimios, que lo único que consiguen es dejarte con preocupaciones y con desazón.

El sábado 19, hoy tus sueños e ideas de diversión deberás ajustarlos en la medida en la que puedes realizarlos o no. Tienes que realizar un balance en el cual puedas tener la precaución y la confianza de que podrán salir adelante. De otra manera es mejor no planearlos. Y el domingo día 20, es un día especial para descansar y cuidarte. Y si además ayudas a una persona cercana en apuros, te sentirás después mucho mejor. Así que aprovecha y dale tu apoyo.

