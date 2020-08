Horóscopo semanal Cáncer: amor, dinero y trabajo del 17 al 23 de agosto

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El lunes día 17, durante este día tus proyectos alcanzarán una gran importancia; especialmente si te dejas guiar por tus percepciones internas y por tu gran sabiduría de la vida. No tienes porqué lanzarte a ciegas y con toda la energía que poseas. Debes ir soltando poco a poco tu gran vitalidad, según lo requiera la ocasión y cada momento en particular. El martes 18, hoy necesitas actuar en libertad y con amplitud de miras. Porque es preciso sentar la fiabilidad de las bases que has creado hace tiempo. Y para ello deberás afianzarlas y seguir tu instinto. Todo vendrá “Sembrado”, si haces caso a tu percepción; porque el poder hoy radica en ti.

El miércoles 19, hoy tienes la fortuna de tu lado y eso se nota además, porque notas una energía arrebatadora que te rodea y que te ayuda enormemente a contactar con otras personas y a aprender a expresarte y a realizar reuniones amistosas con éxito entre los que la compongan. El jueves 20, hoy tus grandes conocimientos te ayudarán en todo lo que realices de cara al exterior; y especialmente si utilizas todo tu ingenio tan brillante que pulula hoy a tu alrededor. Contarás con una gran inspiración que solamente necesita que te dejes llevar por la estela de tu intuición y con ello tendrás todo ganando de antemano.

El viernes 21, hoy tendrás que dejarte llevar por ideas realistas y firmes. Y que especialmente tengan solidez, y además que las acompañe la aventura y la alegría. Porque necesitas que todo lo que realices se conforme de una manera práctica y verdadera. El sábado 22, hoy necesitas poner mucho cariño y mucha empatía en la forma de relacionarte con los demás. Tu principal misión será ayudar a personas que necesitan de tu apoyo y de tus consejos. Así que siéntete bien, por poder cumplir un cometido tan altruista. Y el domingo 23, es un día en el que deberás plantearte lo que realmente te importa en la vida. Y que te apetecería realizar, que aún no has realizado, y que siempre quisiste. Esto es muy importante para ti y para tu vida.

