Horóscopo del sábado 8 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tienes ante ti una jornada especial para planificar una velada amistosa o tal vez romántica. Tienes todo a tu favor, así que pon todo en marcha y disfruta. Siempre que tengas todo previsto de antemano y te sientas como hace unos años. Te darás cuenta de que recuperarás nuevamente esa alegría y esa felicidad que irradia desde el corazón cuando compartes los mismos sentimientos con alguien. Ampliar información...

Tauro: Hoy tendrás que apoyarte en tus bases materiales y en tu estabilidad hogareña para poder sentirte con mayor seguridad, a cada paso que das. Si tienes la sensibilidad suficiente para notar la menor brisa a tu alrededor, serás capaz de percibir la menor alegría y un ambiente placentero y muy armonioso para todos los que te rodean. Ampliar información...

Géminis: Hoy lo más importante es que tengas en cuenta de una manera especial tu forma de relacionarte y de expresarte, para que sean lo más agradables. Porque en ello te juegas mucho de todo lo que puedes conseguir. Y aprenderás que si lo haces bien, con solo chasquear dos dedos, todo saldrá positivamente. Así que “Manos a la obra”. Ampliar información...

Cáncer: Hoy notarás que es un día en el cual contarás con mucha energía y vitalidad en su punto óptimo. Pero por otro lado deberás tranquilizar y serenar tu mente para no alborotar tanto tus pensamientos y tus ideas. Porque esto te puede llevar a cometer errores nimios, pero que tuercen un poco todo lo que estás realizando. Ampliar información...

Leo: Hoy, tu gran fortuna está asegurada porque tienes los condimentos necesarios para realizar un buen resultado en todos los aspectos. Si te sientes vital y a la vez con mucha expresión, es porque forma parte de todo este entramado que surgirá en tu vida, y que te servirá para plasmar algo diferente e ideal. Ampliar información...

Virgo: En esta jornada te darás cuenta de que tus sueños pueden llegar a cumplirse, de la manera que siempre soñaste; pero mientras tengas en cuenta que tus ideas tienes que coincidir con tu forma de emocionarte ante ellas y de sentirlas internamente. Y además si surge todo de forma natural, mucho mejor que si es de una manera implantada. Ampliar información...

Libra: Hoy es un día en el que te darás cuenta de la importancia que tiene esta jornada; ya que te ayudará para que puedas proyectar tantos asuntos que tienes en mente, y que hoy por fortuna o por azar, que no es otra cosa que tus buenas acciones de tiempo atrás, vendrán a tu vida aspectos positivos y felices que te harán sentir muy a gusto. Ampliar información...

Escorpio: Hoy lo más importante es que te darás cuenta de que tu vida social está cambiando enormemente y especialmente la manera de divertirte y de disfrutar también. Lo que significa que poco a poco estás realizando una gran transformación de tus gustos y de tu forma de ser. Y eso es muy positivo en tu evolución tanto física como etérea. Ampliar información...

Sagitario: Hoy darás un gran giro a tu vida y una gran zancada inesperada. Y te darás cuenta de que poco a poco te has ido transformando y has ido cambiando; y también has ido sintiendo como la vida es algo más que pura rutina. Te has dado cuenta de que hay algo más que te ilusiona y que da sentido a tu vida. Por eso te sientes con más plenitud. Ampliar información...

Capricornio: En este día es bastante importante que no te dejes llevar por el mal humor o por las contestaciones fuera de lugar. Ya que se trata de que pongas en valor todo lo que has aprendido a lo largo de tu evolución, para ponerlo en práctica y para ayudarte no solamente a ti, sino también a los demás. Si logras crear tu reino de paz, será magnífico. Ampliar información...

Acuario: Hoy estás ante una jornada en la que sentirás que todo lo que fluye a tu alrededor será distinto a como lo habías imaginado. No hace falta que reflexiones todo de una manera tan exhaustiva. Al revés, déjate llevar por la naturalidad. Y cuanto más fluyas como un río en su cauce, más te darás cuenta de que todo era más sencillo de lo que creías. Ampliar información...

Piscis: Hoy es un día en el que la vida te está poniendo a prueba. Ya que muchas veces no te das cuenta de que hay personas que necesitan de tu comprensión y cariño, con mucha más fuerza de la que tú realizabas. A veces das cosas por sentadas, y no siempre es así; porque cada cual percibe todo de una distinta manera; y por ello tienes hoy que darte cuenta de ello. Ampliar información...