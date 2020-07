Horóscopo del martes 21 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día en el que deberás "Andar con pies de plomo" porque te sentirás con las ideas muy claras, y muy precisas en ciertos asuntos muy importantes. Pero querrás indagar sobre muchos temas a la vez; y debes decantarte por uno en especial, que es el que necesitas organizar hoy, y que está relacionado con la estabilidad doméstica.

Tauro: Hoy es un día en el cual notarás que tu forma de sentirte y de llevar cualquier asunto será afortunado, siempre que muestres ese lado tuyo tan agradable y tan ameno; y de que además pongas toda tu vitalidad en ello. Tus contactos y tu forma de expresarte te ayudarán mucho en todo lo que te propongas. Así que disfruta de este gran día y de sus posibilidades.

Géminis: En este día tan especial estás de suerte y en el mismo notarás que ya puedes agilizar muchos de los asuntos que tienen que ver con la economía, con las ganancias y seguramente también con ciertas posibles inversiones. Ten tranquilidad y todo saldrá estupendamente. Adelantarás mucho porque tienes el camino allanado para todos estos temas.

Cáncer: Hoy estás ante un día en el que tus acciones y realizaciones destacarán de una manera muy brillante entre todos los que estén cerca de ti. Y esto te ayudará a sentir una gran fuerza; y con ello aumentará tu seguridad y la confianza de que podrás alcanzar todo lo que te propongas. Disfruta de este día tan inmenso. Y realiza todo lo que te has propuesto.

Leo: Hoy es un día en el que te darás cuenta de que la armonía y el equilibrio te rigen y te protegen; y eso significa que te ayudarán a concluir ciertos asuntos que estaban en el aire y que deberían zanjarse de una vez por todas. Pero que solamente necesitan de un gran empujón y de la soltura que sueles tener en ocasiones que son complicadas.

Virgo: Hoy deberás prestar atención ya que es un día muy importante, especialmente para que tus metas tomen forma. Y para todo ello seguramente contarás con la ayuda de amistades cercanas que siempre están ahí para echarte un cable. Tu forma de lograr lo que quieres es utilizar tu intuición. Y si cuentas con más personas y con su inspiración, será genial.

Libra: Es un día en el que notarás que se va volviendo cada vez más intenso y a la vez muy vital, porque podrás solucionar muchos asuntos que tendrán relación, en cierto modo con algunas personalidades importantes y también con tu profesión. Aprovecha tu percepción interna para actuar de forma positiva y que todo sea favorable y benéfico.

Escorpio: En esta jornada deberás actuar de acuerdo a tus sentimientos, pero equilibrando tus emociones, y evitando los extremismos innecesarios, que a veces surgen cuando no hay entendimiento. Es muy importante que llegues a acuerdos con los demás. Y especialmente con la pareja o persona más cercana con la que tratas diariamente.

Sagitario: Hoy verás que en esta jornada deberás de tener en cuenta que te vas a enfrentar a una difícil tarea, ya que tienes que poner de acuerdo lo que piensas y lo que quieres realizar. Y si no van acompasados, no será útil lo que quieras hacer; porque tendrás un "Tira y afloja", que no lleva a ningún lugar. Los viajes están muy implicados en los asuntos de este día.

Capricornio: En este día notarás con fuerza que la fortuna te sonríe, siempre que sepas acertar en la manera de abordar tus acciones, de una forma acompasada y coherente con tus valores. Lo que mayor énfasis tendrá en esta jornada serán ciertos temas que requieren de tu apoyo en los asuntos patrimoniales y que se refieran a bienes inmuebles y propiedades.

Acuario: Hoy es un día en el cual hoy te notarás con una energía fuera de lo normal, y además con una gran alegría interior. Además estará comprometida en todo lo que esté relacionado con el amor y con el cariño que das. También tendrás un tiempo especial para dedicar a los hijos o niños en general, que te harán sentir mucha dicha.

Piscis: Hoy tendrás una gran fuerza anímica y una ayuda del cielo por lo cual te sentirás con mucha fortaleza para crear lazos familiares y para resolver asuntos intrincados que llevan tiempo sin terminar de aclararse. Hoy podrás dedicarte a todo ello, y sentirte a gusto, cuando compruebes que todo es más fácil de lo que pensabas. Solo tienes que poner amor.