Horóscopo del jueves 16 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy deberás ocuparte y observar tus pensamientos y la forma en la que mantienes tus relaciones con los demás; ya que deberán ser amables y muy sensibles; porque te mueves hoy en una esfera en la que tal vez te cueste un poco mantener ese ritmo tan acelerado que notas en tu interior, y a la vez mantenerte son serenidad y calma. Ampliar información...

Tauro: Hoy notarás que es un día en el cual tú dosis de voluntad y de optimismo se unen para que sientas más confianza y mayor seguridad en tu vida y en los proyectos que tenías para seguir adelante. Podrás aprovechar lo mejor de tu interior y todo lo que tienes guardado de tu gran experiencia; y así podrás lanzarte a algo nuevo. Ampliar información...

Géminis: Hoy es una jornada en la que deberás aprovechar los beneficios que te están dando tu gran intuición y tu buen corazón, para aunarlos y así poder conseguir iniciar esos proyectos de hace tiempo que tenías marcados y preparados para esta época. Siempre que todo esté bien organizado y lo realices con el corazón, será sorprendente. Ampliar información...

Cáncer: Hoy es un día en el que podrán ver la luz tus proyectos; ya que los mismos son esmerados porque los has preparado con mucho tiempo y con bastante atención. Así que si les has dado todo el cariño que has puesto en realizarlo y en proyectarlo, tendrás todo el éxito que te mereces por utilizar la calma, la paciencia y la serenidad en todo momento. Ampliar información...

Leo: En este día necesitas emplearte a fondo en tus capacidades y poner todo tu entusiasmo y tu “Buen hacer” para conseguir que lo que quieras lanzar en tu profesión y ante tus contactos sociales sea lo más adecuado y oportuno al momento y al lugar en el que lo quieres realizar. Sigue tu instinto y no te dejes llevar por cambios de última hora. Ampliar información...

Virgo: Hoy tienes un día maravillosos ya que contarás con una gran inspiración para todo lo que realices y que impliquen viajes o aprendizaje de tu vida y de tu experiencia. Si lo haces todo con cariño y naturalidad será beneficioso y te sentirás como “Un niño con zapatos nuevos”. Disfruta de todo esto que te sucede y llénate de dicha y de paz. Ampliar información...

Libra: Hoy notarás que es un día diferente, en el cuál aprovecharás todo el valor interior y el aprendizaje que has tenido en tu vida. Y también las ganas de poner en marcha tus iniciativas y todo lo que has estudiado en la vida. Eres una persona que guarda todo lo que sabe con mimo. Y ahora podrás usarlo en beneficio propio y también de los demás. Ampliar información...

Escorpio: Tienes ante ti un día idóneo para solucionar asuntos de pareja y con amistades cercanas. También algunos acuerdos con socios o asociados de alguna manera. Esto te ayudará a sentirte con mayor serenidad y confianza en que todo se puede arreglar con cariño y comprensión. Al final del día estarás feliz y con la alegría de haber contribuido a ello. Ampliar información...

Sagitario: Es un momento en el que sentirás fuertemente que tu inspiración hará las delicias de los demás, porque abrirás tu corazón y tus sentimientos, y podrás con ello ayudar a muchas personas que están cerca de ti; y que necesitan de tu consejo y de tu cariño. Esto te servirá para darte el valor que es tuyo por principio. Te lo mereces. Ampliar información...

Capricornio: Hoy es un día muy importante ya que tendrás que apoyarte en tu lado sensible y más intuitivo. Y deberás dejar atrás la fortaleza o las ganas de demostraciones y/o de destacar ante los demás. Porque de esta manera serás más feliz y podrás disfrutar más de la vida; Y lo percibirás de forma que no solamente te agradará ti, sino también a los demás. Ampliar información...

Acuario: Hoy notarás que estás ante un día diferente; es una jornada para aprovechar todo tu ingenio y realizar una agenda de diversiones familiares, en la cual tengáis que cooperar todos y os sintáis más unidos. Tú serás el hilo en común a todos ellos. Pero además les servirás como guía y nexo de unión de todos los demás. Disfruta y adelante. Ampliar información...

Piscis: Hoy notarás que tendrás que demostrar todo lo que tienes en tu interior y que puedes dar a los demás. Estás en un momento óptimo de tu vida; y percibes con entusiasmo que podrás dar tu cariño, sin esperar nada a cambio, porque has comprendido finalmente que el mayor regalo que puedes obtener es la alegría de los demás. Ampliar información...