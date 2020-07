Horóscopo semanal del 13 al 19 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El 13, lunes, notarás que vienen alegrías en asuntos monetarios. Y que todo lo que te habías sacrificado ha servido para que ahora encuentres todo, más fácil de conseguir. Adelante y disfruta. El martes 14, será un día especial para hacer las paces con una amistad o pariente cercano con quién tuviste "Tus más y tus menos". Así que como tienes una energía más cariñosa y amable, intenta hoy solucionar todo aquél malentendido. Después te sentirás mucho mejor.

Tauro: El día 13, sentirás que la suerte la tienes de cara y que todo lo que realizas en cuanto a iniciativas personales, serán bienvenidas y además podrás llevarlas a cabo con diligencia y con soltura. El martes 14, tienes un día distinto en el que notas que los cambios te favorecen ya que te hacen ser más prudente y más amable que en otras ocasiones. Y además podrás tratar de manera más fácil con mujeres.

Géminis: El día 13, lunes, sentirás que te inunda el cariño hacia los demás y hacia ti, lo que significa que sacarás mayor rendimiento de todo lo que tenías atrasado en tu vida. Ponte a ello y sentirás alegría si lo zanjas definitivamente. El martes 14, tu rapidez de acción y tu capacidad de creación, en el momento te darán las herramientas necesarias para utilizar esa gran energía que debes reconducir hoy por el sitio adecuado y en la cantidad precisa.

Cáncer: El lunes 13, en este día te encontrarás ante un gran desafío. Ya que necesitas equilibrar tus deseos y tu forma de destacar ante los demás, con la manera de entenderlos y de ponerte en su lugar. A veces utilizas el sarcasmo o formas drásticas con ellos. Calma. El martes 14, hoy necesitas soltar tus bloqueos emocionales y además tendrás que asentar tus bases y tus ideas para ir siguiendo el curso de la corriente. Lo que sientes y lo que piensas están armónicos y te ayudarán a ser más responsable y a actuar con cautela.

Leo: El 13, se notará mucho tu amabilidad y tu fortaleza a la hora de afrontar todos los retos de hoy. Y sentirás que puedes con todo porque te sientes más libre de cargas y de problemas. Disfruta. El martes 14, en este día sentirás que tienes un encontronazo con la realidad y con lo que has hecho en tu vida. Ya que profundizarás en tu forma de ayudar a los demás. Y especialmente en si lo has hecho de la forma adecuada. No te preocupes, siempre puedes corregir el rumbo y girar unos cuantos grados.

Virgo: El 13, lunes, hoy contarás con una gran versatilidad de ideas y una explosión de genialidades. Pero debes hacer uso de ellas poco a poco, para no abrumar a los demás. Tu profesión será el lugar donde más utilices todos tus talentos. El martes 14, evita poner la directa e ir a toda prisa en todo durante esta jornada. Deberás reflexionar con tranquilidad; y de esta manera encontrarás más fácil solución a todo, especialmente en relación a tus ocupaciones, a tu profesión y al trato con altos mandos.

Libra: El día 13, lunes tendrás una sensación de calidez hacia los demás y en especial hacia la pareja. Esto te ayudará enormemente a solucionar antiguos malentendidos con algunas personas de tu entorno y te hará sentir más felicidad cuando los resuelvas. El martes 14, será un día en el que te enfrentarás a tu propio valor y a todo lo que te gusta realizar tanto para ti como para personas que normalmente ayudas y aconsejas. Es un momento de mucha vitalidad y de que todo "Corre que vuela", así que adelantarás mucho en tus acciones.

Escorpio: El lunes día 13, hoy notarás que tus vínculos emocionales se alteran de forma radical. Y no sabrás como enfrentarte a ellos. De hecho lo más recomendado es la serenidad y tratar cada tema en su momento; evita mezclar todo a la vez. El martes 14, en esta jornada notarás que te cuesta más comunicarte y conversar con los demás de manera desenfadada. Es como si surgieran ciertos problemas de tu pasado que no hubieras resuelto. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo y de soltarlos para siempre.

Sagitario: El día 13, lunes, notarás que todo a tu alrededor cambia vertiginosamente y tienes que aprender a adaptarte y a aceptar todo con valentía y coraje, porque de esa manera lograrás unos resultados satisfactorios en tu vida y con tu pareja; y especialmente en tu felicidad diaria. El martes 14, notarás que no tienes hoy una visión clara de la vida y que además tu forma de conectar tiene a veces ciertos vaivenes emocionales. Pero aprenderás mucho de ti, hoy. Y también de los demás. Ya que al interactuar podrás elegir de qué forma actúas y como solucionas todo de una manera fluida.

Capricornio: El día 13, tendrás que dedicarte de pleno a la familia y a temas domésticos que dejaste sin terminar, días atrás. Tendrás que emplearte a fondo y realizarlo de una manera optimista y agradable. Y esto te dará una gran comprensión de los demás y de ti. Lo que te ayudará en tu evolución. El martes 14, notarás una cierta falta de confianza y de perspectiva de todo lo que tenías en mente realizar. Así que mantente firme en tus convicciones y sigue adelante; porque tu gran productividad anterior te ayudará a través de tu experiencia de vida.

Acuario: El día 13, hoy es un día para utilizar tu mente que será muy ágil y muy creativa durante esta jornada. Y esto te ayudará a que tus expresiones y diálogos sean productivos y te ayuden a resolver ciertos asuntos con personas de tu entorno, que tienen bastante contacto contigo. El martes 14, hoy será un día para utilizar tu gran creatividad y para tu vida romántica. Porque tienes una buena disposición y el convencimiento de que lo que preparas con amor, tiene todas las de ganar. Así que adelante e ingéniatelas como tu mejor sabes.

Piscis: El 13, lunes, es un día en el que sentirás que deberías organizar tus temas económicos de la mejor manera posible; y tendrás suerte porque estás con la compañía del conocimiento y de la jovialidad. Y también tendrás un día lúcido en el que destacarás por tu sapiencia. El martes 14, hoy notarás que tus talentos resaltan y te ayudan a producir una combinación maravillosa para disfrutar de la naturaleza y aprender a cuidarla aún más de lo que ya realizas. Así que disfruta de ella y de los seres vivos que la habitan.