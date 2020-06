Horóscopo semanal Géminis: amor, dinero y trabajo del 29 de junio al 5 de julio

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El día 29, la fortuna te acompaña en tu gran agudeza y creatividad, lo que aligera las cargas y facilita todo lo que hoy realices. Deberás prestar atención a que haya buen ambiente familiar. El martes 30, durante este día contarás con una gran fuerza mental y destacarás ante los demás por tu forma de tratar los temas y la rapidez e idoneidad de tus respuestas. Podrás crear cualquier arte de la nada y será un gran día, divertido e inclusive, con sorpresas románticas.

El miércoles 1, es un día en el que entra en juego tu capacidad de dar y de recibir cariño. Evidentemente no siempre será equilibrado; así que deberás saber cómo manejarlo para evitar que te afecte. Lo mejor es que te dediques a ayudar a los demás, y así no habrá problemas. El jueves 2, hoy deberás sacar adelante tu particular mundo profesional de una manera, que te deje tiempo suficiente, para disfrutar también de los tuyos. Y cuando lo conseguías te sentirás tan feliz, que se te notará a la legua.

El viernes 3, es importante que te manejes con suavidad y dulzura con todas las personas. Ya que el día estará un poco acelerado; y eso está bien para terminar asuntos pendientes, pero para el trato con los demás, es mejor bajar un poco el ritmo. El sábado 4, hoy deberás aprovechar tu vena artística y de genialidad asombrosa para desarrollar todo lo que quieras hacer. La única premisa es hacerlo con la vitalidad justa; ni más ni menos. El domingo día 5, será un día muy especial para poder organizar los temas patrimoniales y de bienes inmuebles. Si lo tienes todo en regla será mejor para más adelante.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Géminis. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.