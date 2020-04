Horóscopo del miércoles 29 de abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Aprovecha esta jornada para usar toda la creatividad y la inspiración artística que surja de tu interior, ya que tienes el terreno abonado y solamente tienes que dejarlo salir. Ya sabes: "Que la inspiración te encuentre trabajando". Notarás un gran cambio en tus gustos y en la forma de ver la vida. Así que disfruta y aprovecha todos los momentos del día.

Tauro: Hoy es un día en el que tu vitalidad se llena de genialidad, para realizar lo que quieras. Así que aprovecha y no dejes pasar este día sin utilizar tu ingenio, tu originalidad y tu arte. Seguramente creerás que a veces es difícil empezar. No te preocupes: simplemente hazlo y ya está. Más tarde te darás cuenta de que todo surge espontáneamente.

Géminis: En este día necesitas reposar tus ideas y consultar con la almohada. Eso es porque tu cabeza siempre va a mil por hora. Pero hoy deberás relajar todo y que esas revoluciones bajen y de esa forma encontrarás todas las respuestas que buscas. Están ahí, muy cerca, siempre han estado: dentro de ti. Solamente "invítalas a pasar".

Cáncer: Hoy lo principal será que intentes equilibrar lo que piensas y lo que crees o sientes realmente. Ya que si no lo haces de esa manera, surgirán dificultades en tus sentimientos y en tus emociones; e irás a la deriva como un barco sin rumbo o sin timón. Tú debes ser la persona que conduzcas la nave a buen puerto, pero sin forzar nada: Déjate llevar.

Leo: Hoy es un día en el cual debes relajarte y parar un poco el motor. Ya que si no lo haces así, no conseguirás los resultados óptimos que tanto buscas. La tranquilidad y la serenidad son muy importantes en la vida; y por eso este día te pide que te tomes todo de otra manera más sosegada y menos veloz. Verás como los resultados serán más satisfactorios.

Virgo: Hoy sentirás que es muy importante ser una persona práctica. Y realizar todo con calma. Aunque tu cabeza vaya más rápido de lo normal, solamente deberás fijarte en la ideas que te aseguran que lo que vas a realizar es lo pertinente. Tú ya sabes mucho de todo ello, porque has pasado por distintas experiencias a lo largo de tu vida.

Libra: Es un día en el que notarás que es muy importante la amistad. Y que los ratos que pasas con tus amistades, en las redes o hablando por teléfono son geniales. Ya que os sirven para aprender y para disfrutar de momentos únicos. Tanto de risas como de recordar y bromear. Así que aprovecha este día y disfruta de todo lo que puedas.

Escorpio: Hoy te darás cuenta de que te cuesta concentrarte, y que tienes que intentar corregir todo esto para llevar una disciplina en tus ocupaciones; y evitar perder el tiempo en ideas y pensamientos inútiles, que solamente te llevan a inseguridades y a un cierto nerviosismo. Por eso planifica bien el día e intenta cumplir los horarios.

Sagitario: Estás en un día que te pondrá a prueba; ya que necesitas poner en orden tus ideas y lo que necesitas realmente en tu vida. A veces te distraes y crees que has llegado a lo correcto, pero lo que has hecho ha sido enrollarte. Presta plena atención en lo que realmente merece la pena. Y todo lo demás deséchalo, porque solamente complica tu vida y no te sirve más que para liarte.

Capricornio: Es importante que aprenda a discernir lo que te hace feliz y que tengas confianza en elegirlo, ya que a veces te dejas llevar "por cantos de sirenas", que lo único que consiguen es confundirte. Cíñete a tus realidades y a lo que conoces, para evitar verte como te abocas a caminos sin salida, o a acciones que no merecen la pena.

Acuario: Hoy es un día en el cual necesitas hacer balance de cómo te sientes. Si estás feliz y con alegría es que estás en el camino correcto. De lo contrario, habrás errado en él. Y tú eres quien mejor sabe realizar el balance y los ajustes que necesitas para que todo funcione nuevamente de forma correcta. Si sientes bienestar, tu felicidad llegará a los demás, y será una fiesta.

Piscis: Hoy notarás que si los demás se acercan a ti y se sienten felices contigo, es que estás en el buen camino. Ya que es importante que beneficies hoy al máximo número de personas. Ya sea con tu forma de ayudar o de repartir alegría a todos. Te sentirás con mayor plenitud si logras que todo tu cariño, se sienta y traspase a los demás.