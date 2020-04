Horóscopo semanal Sagitario: amor, dinero y trabajo del 20 al 26 de abril

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El 20, lunes, es un día para desarrollar la paciencia y la moderación, para impedir que te “coman la moral”. Todo es posible, siempre que lo realices con calma y tranquilidad, en casa.

El martes 21, es un día para aceptar la realidad y para ceñirte a los planes que tienes de futuro, de una forma vital y con paciencia. Porque no puedes esperar que los demás te solucionen las cosas. Tú deberás poner “manos a la obra”. El miércoles 22, notarás que necesitas mayor calma y tranquilidad en tu vida, ya que “por hache o por be” estás notando que todo se descontrola. Y hoy necesitas ir a menos velocidad y tener tiempo de replantearte todo y de pensar con mayor claridad. Así que calma.

El jueves 23, hoy es un día para tener pequeños momentos de relax, cada dos por tres, porque si no lo haces notarás que tu cabeza no para y que se acumula todo en tus pensamientos. Realiza todo poco a poco. El viernes 24, te apetece aprender algo que hace tiempo llevas detrás de ello. Pero necesitas realizar antes un balance para ver si es oportuno o no. El mundo camina muy deprisa y debes usar el pragmatismo, para que no sea solo un hobby.

El sábado 25, es un día ideal para convencerte de que no tienes que empecinarte en asuntos que no tienen solución. Lo mejor es dejarte guiar por tu intuición. Y si surgen dudas, ya sabes, “pregunta a la almohada”. Y el domingo 26, hoy es un día para proyectar nuevos planes para cuando puedas llevarlos a cabo. Con paciencia y calma todo saldrá mejor que nunca.

