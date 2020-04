Horóscopo semanal Capricornio: amor, dinero y trabajo del 13 al 19 abril

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El 13, lunes, ya sabes que para resolver conflictos, lo mejor es usar el pragmatismo. Y deberás llevar adelante asuntos que, aunque te generen dudas, te ayudarán en tu experiencia.

El martes 14, es importante que utilices tu pragmatismo para solucionar tus asuntos. Pero también tienes que valorar que tus emociones se removerán con antiguos recuerdos, que no has solucionado emocionalmente. El miércoles 15, en estos momentos las prisas no son buenas. Tendrás que estudiar con detenimiento como va evolucionando la situación económica y financiera, para poder afrontarla, con calma y presteza.

El jueves 16, estás de lleno en tu propio “yo”, y en tu verdadera personalidad. Te estás dando cuenta del cambio profundo que está sucediendo, a tus ojos. Y, a veces, no lo puedes creer. Presta atención consciente porque es importante. El viernes 17, las prisas no son buenas, y tú intentas llevar las cosas delante de una manera sibilina y que todo salga bien. Deberás poner “pie en pared” y combinar tu sabiduría con el pragmatismo en materia económica.

El sábado 18, si sabes aprovechar tu brillo natural y tu genialidad, conseguirás que tu vida sea más alegre y más feliz de lo que ha sido en otras épocas. Y, el domingo 19, tus decisiones serán muy personales y, además, tus relaciones tienen que ser calmadas y con tiento, para no equivocarte e ir dando traspiés.

Hasta aquí el horóscopo semanal de Capricornio. ¿Te gustaría saber cómo le irá en el trabajo a algún familiar? ¿Quieres saber si algún amigo debería realizarse algún chequeo, o si es una semana propicia para que 'esa' persona encuentre el amor? EL ESPAÑOL te ofrece el resto de horóscopos de esta semana ampliados para que conozcas lo que deparan los astros.