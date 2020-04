Horóscopo semanal del 6 al 12 de abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries: El lunes 6, tendrás sucesos imprevistos si no mantienes tu mente con equilibrio y principalmente enfocada en lo que más te interesa y no en menudencias. El martes 7, notarás que necesitas hablar con las amistades, ya sea a través de las redes o por teléfono. Es importante que contrastéis datos y que os apoyéis para sentiros más cerca y para animaros. Seguir leyendo...

Tauro: El 6, lunes, te costará más que otras veces recurrir a tu fuente de creatividad, porque estarás con muchas ideas en la cabeza y con demasiados pensamientos dando vueltas. Es importante la relajación y dejar la mente un poco más vacía. El martes 7, la vida te pone en la senda correcta para que crees una vida estable y que proyectes a tu alrededor esa satisfacción y esa tranquilidad de haber conseguido llegar a una armonía en tu vida. Seguir leyendo...

Géminis: El lunes día 6 tendrás que usar tus dones de una forma constructiva, y para ello necesitas dejarte llevar por la inspiración, porque si no lo haces, seguirás las directrices erróneas de tu mente y esto no te ayudará. El martes 7, podrás materializar todo lo que planees en tu imaginación y que tenga que ver con el arte. Y a través de ello gozarás porque todo arte te une más a la divinidad. Seguir leyendo...

Cáncer: El día 6, lunes, es importante que tus formas de comunicarte hoy sean ágiles y tranquilas, porque sentirás que no fluyen tus ideas como otras veces, y te notas con una pesadez y creatividad que avanza muy lentamente. Calma. El martes 7, será un día para resolver asuntos atrasados y también para tener claridad mental y evitar la confusión. Siempre sigue el camino recto y no te equivocarás nunca. Seguir leyendo...

Leo: El día 6, te encuentras con el enfrentamiento entre tu actividad y tu forma de atender las demandas de personas que te piden su apoyo. Serás el centro de todo. Así que tú eliges. Pero hazlo acertadamente. El martes 7, tus metas deberán ser bien estudiadas y no perderte en vericuetos por el camino, como “caperucita”, así lograrás resolver todo de una manera más eficaz. Seguir leyendo...

Virgo: El día 6, lunes, deberás plantearte hoy, seguir los dictados de tu intuición y de tu personalidad, y mantener la ayuda a los demás como siempre haces. Pero reserva un tiempo para ti, también. El martes 7, deberás planificar tu proyección social para más adelante, cuando por fin puedas realizarla. Apunta los pros y los contras, para ceñirte a ellos. Hasta no tener la seguridad de tener todo a punto, no lo comiences. Seguir leyendo...



Libra: El lunes, día 6, tendrás que sopesar bastante que es lo que quieres resolver hoy, pero no te pongas muchas actividades. Es mejor ir de una en una, porque así será mejor para ti y para los demás, Ya que no tienes que invertir toda tu energía de golpe. El martes 7, en todo lo que hoy realices deberás seguir un patrón aprendido desde hace tiempo, porque ya eres “perro viejo” y eso significa que sabes mucho. Así que adelante sigue tu intuición. Seguir leyendo...

Escorpio: El lunes 6, tu principal cometido será planificar todo con orden y método, porque así el tiempo te cundirá el doble, y todo funcionará de una manera práctica y fluida. Necesitas realizar todo con el cariño y la atención que se merece. El martes 7, es un día para usar tu ingenio y la parte más brillante de tu talento, ya que tendrás que salvar algunas acciones un poco más difíciles que otros días. Todo se solucionará estupendamente si sigues tu sexto sentido. Seguir leyendo...

Sagitario: El 6, lunes, es un día para poner sobre la balanza el tiempo que dedicas a tus actividades y el tiempo que guardas para ti y para tus diversiones. Es importante el equilibrio y que todo lo realices con buen humor. El martes 7, deberás valorar tus prioridades y lanzar una mano a alguna persona de tu entorno que necesita que estés a su lado y que le liberes de cargas que tiene en su vida. Seguir leyendo...

Capricornio: El día 6, las decisiones que tomes deberás valorarlas con exactitud para no perderte en un maremágnum de ideas y de trabajo. Así que lo mejor es que sigas lo que te dicta tu saber interior y tu experiencia y así todo saldrá a la primera. El martes 7, es importante que hoy descanses y que cuides de tu salud. Y que si necesitas realizar alguna ocupación, la realices con calma y sosiego. Seguir leyendo...

Acuario: El lunes, día 6, tu capacidad de acción estará en entredicho, ya que deberás poner todo lo máximo de empeño y de energía para mostrar lo que eres capaz de realizar y que todos y también tú, lo valoréis. El martes 7, es un día en el cual necesitas hacer todo con más atención y consciencia, y así los resultados serán más brillantes que otros días. Disfruta. Seguir leyendo...

Piscis: El día 6, lunes, sentirás en este día que debes notar como la alegría que llevas a los demás te llena y te devuelve el mismo estado, que notarás en ti y en tu ánimo. Es importante para ti sentirte bien. El martes 7, en esta jornada notarás que necesitas cuidar mucho lo que expresas y cómo lo haces, especialmente con la familia y entorno cercano. Es bueno que tengas estabilidad y que armonices tus actuaciones. Seguir leyendo...