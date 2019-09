Horóscopo del viernes 6 de septiembre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy notarás que tienes ciertos obstáculos en tus relaciones durante este día. Deberías basarte en la jovialidad y en la libertad tanto para ti como para los demás. Y así podrás conseguir mucho más que de una forma restrictiva. Juega con la manera de presentarte y de sentirte con los demás. Advierte que tu vida es más plena y conseguirás más fuerza y conexión con todos. Ampliar información.

Tauro: Es buena idea que realices consensos con tu pareja o compañeros de convivencia para llegar a acuerdos y poder elegir todo a medias, de una forma más justa y equitativa. El poder de persuasión lo conseguirás si tienes la suficiente paciencia para lograrlo. Básate en tu impulso vital y en tu raciocinio, que hoy estarán acertados. Ampliar información.

Géminis: Tendrás que analizar porqué tus emociones, a veces son tan fuertes. Es importante que las analices y las racionalices para entenderlas y para avanzar en la vida a todos los niveles. Notarás que te entusiasmas por asuntos novedosos, pero que te cansas rápidamente y que necesitas otros nuevos. Es importante la profundidad de tus afectos y la madurez de tus reacciones. Ampliar información.

Cáncer: Hoy tu jovialidad estará muy marcada por tu buen ánimo y por los deseos de crear una armonía a tu alrededor que convierta tu entorno en un remanso de tranquilidad. Cuanto más te muevas entre tu impulso vital y las emociones que produces, más conseguirás que la balanza de tus sentimientos se equilibre y todo funcione de una manera idílica. Ampliar información.

Leo: Tienes que conseguir un equilibrio entre lo que persigues y la armonía de tu ambiente. Si te cuesta conseguirlo, deberías controlar primero el buen ambiente en el hogar y después extenderlo hacia todo tu entorno. No te dejes atrapar por situaciones complicadas para evitar tensiones inesperadas a situaciones en las que debes decidirte por distintas alternativas. Ampliar información.

Virgo: Tienes que mantener la calma y la tranquilidad, especialmente en todo tipo de relaciones y de reuniones que hoy pueden tener lugar en tu vida. Se notará que tu sensibilidad tiene a la vez un toque de serenidad y de una gran pasión en todo lo que realizas; lo que te ayudará enormemente a materializar los resultados que quieres conseguir. Ampliar información.

Libra: Hoy sentirás que todo gira alrededor de tu mundo emocional. Y que lo más importante es que te sientas a gusto con el ambiente que se respira y con la armonía que se mueve cerca de ti. Notará que tu alegría crece y que te sientes mejor que días anteriores, lo que te facilita las relaciones y todo lo que realices, mientras estés “En onda”. Ampliar información.

Escorpio: Notarás que tus emociones facilitan el acceso a un canal especial que te permite disfrutar de situaciones dichosas, que antes no eran de tan fácil acceso. Has madurado en tu plano emocional y puedes sentir más el corazón y el sentimiento de las demás personas. Todo esto te ayuda a poder entenderlos y comprenderlos mejor que antes. Ampliar información.

Sagitario: Tu fortuna hoy tiene que ver con una sentido de la percepción que te aproxima a tus seres queridos y que te ofrece la llave para conocerlos en profundidad y acercarte más y mejor. Tendrás que valorar con atención que conocimientos o valores te gustaría integrar en tu vida; ya que notarás que tus gustos han cambiado y que necesitas un cambio radical. Ampliar información.

Capricornio: Es importante planificar tus viajes de una forma sencilla y a la vez divertida. Necesitas una dosis de libertad y de salir a buscar la aventura. Notas que estás más alegre que de costumbre y que te gustaría realizar acciones que nunca has realizado. Es el momento de lanzarte y de disfrutar de la vida y de todo lo que tiene que ofrecerte. Te sorprenderás. Ampliar información.

Acuario: Hoy debes encarar tu propia valía de una manera divertida y amena. Y a la vez con mucho optimismo y como si lo que persigues ya lo hubieras logrado. Te sentirás como “Un niño con zapatos nuevos”, y podrás acceder a todo un universo en el cual no habías transitado; porque necesitas conocerte mejor. Es el momento de disfrutar de tu compañía. Ampliar información.

Piscis: Te costará saber qué es realidad y qué es ficción. Es como si no supieras si has despertado o si sigues durmiendo. Todo lo que te aventures a conocer te abrirá las puertas a dimensiones desconocidas y más amplias, que albergan una vida distinta a la que vives, y que te ayudarán hoy a comprender muchas cosas que te han sucedido y que no entendías. Ampliar información.