Hacienda confirma las deducciones más disparatadas en la Renta: para viudos, amas de casa, impago de alquiler…

Las claves nuevo Generado con IA Existen deducciones autonómicas en la Renta para casos como viudos, amas de casa, impago de alquiler y más, dependiendo de la comunidad autónoma de residencia. Viudos en Extremadura pueden deducir 100 euros, o 200 si tienen hijos a cargo, y en Cataluña la deducción puede ser de hasta 300 euros. Las amas de casa en la Comunidad Valenciana pueden deducir 153 euros si cumplen ciertos requisitos familiares y de ingresos. Hay deducciones específicas por instalar sistemas de ahorro de agua, contratar seguros de impago de alquiler, gastos de estudios fuera de islas y compra de vivienda en zonas rurales, entre otras.

El próximo 8 de abril comienza la Campaña de la Renta del pasado año 2025. Los expertos aconsejan mirar con lupa el borrador de la declaración de la Renta. Entre otras razones, porque Hacienda no es infalible, ni tampoco incluye en el mismo todos los datos. Entre ellos, las deducciones autonómicas.

En este último caso, la lista es larga, y depende del lugar de residencia. Por ejemplo, hay deducciones por familia numerosa, por familia monoparental, por alquiler de vivienda, donativos…Esas son las más conocidas pero hay muchas más.

Por ejemplo, en el caso de los autónomos. Porque, además de las bonificaciones estatales, tienen acceso a más de 200 deducciones autonómicas en la declaración de la Renta.

Viudos y amas de casa

Dentro del gran abanico de deducciones autonómicas, existen aquellas orientadas a contribuyentes viudos y amas de casa. En concreto, y en Extremadura, las personas viudas tienen derecho a aplicar una deducción de 100 euros.

Eso sí, siempre y cuando la suma de las bases imponibles general y del ahorro no exceda los 19.000 euros.

Además, conviene tener en cuenta que el importe bonificado puede ser de 200 euros si el contribuyente tiene a su cargo uno o más hijos. En el caso de Cataluña la cantidad oscila entre 150 y 300 euros.

Por lo que respecta a la deducción para amas de casa, las personas que lleven a cabo ‘labores no remuneradas en el hogar’ podrán deducirse en la Comunidad Valenciana 153 euros en la declaración de la Renta.

En este caso, es imprescindible demostrar que, en la unidad familiar, uno de los cónyuges realiza este tipo de tareas. También deben tener, al menos, dos descendientes a su cargo.

Y la suma de las bases liquidables de la unidad familiar debe ser inferior a 23.000 euros.

Agua y alquileres

Hay regiones en España que no se caracterizan por ser lo que se dice lluviosas. De ahí que la instalación de dispositivos de ahorro de agua en la vivienda también sea objeto de deducción. Es lo que sucede en Murcia.

Así, aquellos contribuyentes en dicha región cuya vivienda tenga una antigüedad anterior a 2006, e instalen estos dispositivos, tendrán una deducción del 20% sobre el valor de los sistemas de ahorro de agua y mano de obra de la instalación.

El importe máximo de los sistemas de ahorro de agua y mano de obra se fija en 300 euros, por lo que la subvención máxima será de 60 euros.

También hay deducción por contratar primas de seguros para cubrir impagos del alquiler. Aquí, se dirige a los arrendadores de vivienda en Canarias. En concreto, podrán deducir el 75% de las cantidades abonadas por la contratación de este tipo de pólizas.

El límite máximo de la deducción se establece en 150 euros. Entre los requisitos, la duración del contrato de alquiler debe ser de, como mínimo, un año; y el importe del arrendamiento no puede superar los 800 euros mensuales.

Estudios

En este punto, son los estudiantes de las islas Canarias y las islas Baleares los beneficiados si estudian fuera el territorio insular.

Para los primeros, hay una deducción de entre 1.800 y 1920 euros por hijo. ¿Cuáles son las condiciones? Realizar estudios superiores (universidad, FP superior) fuera de su isla siempre y cuando no haya oferta educativa similar en la misma.

Los requisitos incluyen ser menor de 25 años, dependencia económica, y límites de renta (base imponible < 42.900€ o < 36.300€ para mayor cuantía)

Para los segundos, se establece una deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF para cursar estudios de educación superior fuera de la isla de residencia habitual con un límite máximo de 1.800 euros.

En Cataluña, por su parte, hay una deducción por el pago de intereses de préstamos destinos al estudio de máster y doctorado.

La Rioja ofrece a los contribuyentes menores de 36 años siempre y cuando estén emancipados y suscriban un contrato de acceso a Internet para su vivienda habitual, una deducción del 30% de los gastos anuales facturados y pagados a las empresas responsables de dicho contrato.

Zonas rurales

En La Rioja, si se tienen hijos menores de 3 años escolarizados, o dejados a cargo de una persona en zonas rurales, se tiene una bonificación del 30% en los gastos en escuelas infantiles, centros infantiles, o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años.

Si se compra vivienda en el medio rural, hay bonificaciones en diferentes CCAA. Por poner un ejemplo, en Aragón se permite deducir hasta el 5% por la compra o rehabilitación de viviendas en un municipio rural si es residencia habitual del contribuyente.

Por último, y por ser autónomo, Asturias bonifica con 1.000 euros a aquellas personas que desarrollen su actividad en zonas rurales o en riesgo de despoblación. También tiene que haber comenzado su actividad durante 2021 y tiene que estar dado de alta en el RETA durante un periodo mínimo de un año.