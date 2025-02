Colegio Internacional SEK Alborán (Almería).

El Colegio Internacional SEK Alborán es el único colegio de la provincia de Almería que imparte tres programas del Bachillerato Internacional (IB), desde Infantil a Bachillerato. Posee la prestigiosa acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges). También ofrece a sus alumnos la posibilidad de ampliar su experiencia en los colegios SEK de Francia (SEK-Les Alpes) e Irlanda (SEK-Dublin).

SEK Alborán ofrece a sus alumnos, desde los 4 meses hasta los 18 años, una educación personalizada, integral y abierta al mundo. Imparte un modelo educativo propio, SEK Future Learning Model, para formar a sus alumnos mediante metodologías innovadoras acompañadas de tecnología educativa y siempre a la vanguardia de la educación para impulsar el despertar de su talento. Además, ofrece un programa de emprendimiento social desde Educación Infantil a Bachillerato basado en la Ciudadanía Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Asimismo, SEK-Alborán lleva a cabo un programa de intercambios escolares en Europa y EE. UU. Participa en Modelos de Naciones Unidas (MUN), en modelos de debate a nivel universitario y escolar, y en proyectos educativos de colaboración con otros países europeos, como Erasmus+, y de carácter solidario de ámbito local, nacional e internacional. El colegio ha sido reconocido como centro referente UNICEF en educación en derechos de la infancia y también ha sido reconocido por Microsoft por quinto curso consecutivo como Showcase School, y cuenta con profesores MIE Expert.



Tipo: Privado.

Formación: Educación infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (programas tanto nacionales como del Bachillerato Internacional).

Alumnos: 760

Profesores: 79