Colegio Brains Telde.

Brains Telde ofrece educación Secundaria y Bachillerato nacional. El colegio cuenta con modernas instalaciones como aulas equipadas con pizarras interactivas y iPads, canchas deportivas de baloncesto y campo de fútbol, gimnasio cubierto, patios adaptados para las diversas edades.

Las actividades curriculares son: francés, alemán, método KIVA (para la prevención del acoso escolar), certificaciones como Apple training Centre for Education, Club de debate, Programación y Robótica, Programa BYM (bring your own Mac).

Son de destacar sus aulas de música, zonas recreativas con diferentes patios, sala de computing, biblioteca y aulas de tecnología y arte, taquillas personales y pantallas en todas las aulas, salón de actos, laboratorio, aula audiovisual, comedor, espacio multiusos, todo ello en un entorno rehabilitado y de gran belleza exterior y arquitectónica.

Además, Brains Telde ofrece una amplia variedad de actividades extraescolares que incluyen baloncesto, club de debate, English after School, Arts & Crafts, Music Club, francés y alemán.

Brains International School Telde es sede oficial de los IELTS (International English Language Testing System o Sistema Internacional de Evaluación del Idioma Inglés), siendo el único centro de las Islas Canarias que oferta este examen en su modalidad online.

Tipo: Privado, mixto y laico.

Formación: Educación Secundaria y Bachillerato Nacional

Alumnos: 230

Profesores: 29