Brains La Moraleja (Madrid)

Brains La Moraleja ofrece educación desde infantil hasta bachillerato y es reconocido como uno de los mejores colegios bilingües privados en Madrid. Forma parte del Programa del Bachillerato Internacional y está autorizado para impartir programas como la Escuela Primaria (PEP/PYP) y Años Intermedios (PAI/MYP), además del Bachillerato Nacional.

El colegio cuenta con modernas instalaciones, aulas equipadas con tecnología, laboratorios, comedor con menú nutritivo y cocina propia, rutas escolares y unas instalaciones de gran calado debido a su gran extensión: piscina, rocódromo, campo de fútbol con gradas, gimnasio, y canchas deportivas: baloncesto, 3x3, atletismo. Existen diferentes patios de recreo, distribuidos para cada etapa.

Los alumnos pueden certificar sus habilidades en idiomas a través de exámenes oficiales externos como Cambridge, DELF, Goethe, y participar en intercambios y viajes internacionales. Además, el centro ofrece una amplia variedad de actividades extraescolares como chino, arte, judo, cocina, natación, baloncesto, waterpolo, fútbol, gimnasia rítmica, ballet, pádel, robótica, ajedrez, club de debate, entre otras.

El colegio cuenta con una destacada Escuela de Música y la Compañía de Teatro Arcadia. El Programa MUN brinda a los alumnos la oportunidad de aprender sobre diplomacia y relaciones internacionales. También destacan opciones a elegir, de soporte académico y emocional, como: el método Kumon, el Centro de Estimulación Temprana, el Departamento de Logopedia y el Departamento de Orientadores, formado por psicólogos que prestan su ayuda profesional en caso de que se necesite y siempre con la colaboración de la Coordinadora de Bienestar del alumnado.

Para aquellos con intereses profesionales específicos, Brains La Moraleja ofrece School Masters en diversas temáticas, a través de la Fundación CINNED que beca a los alumnos, para explorar las profesiones del futuro, dando así forma a la Responsabilidad Social Corporativa de Brains International Schools. Destacamos entre otros: Formula I simulators, Brains Junior MBA, Junior Law School, Brains School Master in Human Rights, Operational Excellence and Quality School Master, Cybercrime and Cybersecurity, 20-30 Agenda For Sustainable Development, Innovation Management.

Existe la posibilidad de participar en un Ski Camp, y en un Easter Camp, pero además los Summer Camps ofrecen diferentes opciones para adecuarse a las diferentes aptitudes y talentos de sus alumnos: de arte, de teatro, científicos, de idiomas en el campus, y también en Canadá e Irlanda, de apoyo al estudio, deportivos (fútbol, baloncesto, waterpolo, 3x3, natación, multideporte), e incluso Senior Camp para que participe toda la familia. Además, el colegio ha sido calificado cómo Apple Distinguished School.

Tipo: Privado, mixto y laico

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato Nacional y Bachillerato Internacional.

Alumnos: 1.200

Profesores: 150