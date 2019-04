Colegio El Limonar (Murcia)

Tipo: Privado, laico.

Formación: Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato.

Alumnos: 702

Profesores: 74

Los colegios El Limonar International School fueron fundados en 1990, son colegios internacionales, en España, para niños y niñas de 3 a 18 años. El Limonar International School Murcia (ELIS) sigue el National Curriculum for England and Wales y presenta a su alumnado a los exámenes IGCSE y A-Level. El Centro está acreditado por NABSS (National Association for British Schools in Spain) y reconocido y homologado por el Ministerio de Educación español. Además, prepara a sus alumnos a para los exámenes de inglés de Cambridge y del Trinity College.

La actividad educativa de ELIS International School Cartagena gira en torno a cuatro grandes ejes de trabajo: un currículo de alta exigencia académica, la educación en valores, la atención personalizada y actividades complementarias y extracurriculares. En ELIS Murcia proporcionamos tanto un aprendizaje como un desarrollo social que se caracterizan por: la exigencia, la afectividad, el equilibrio y la responsabilidad.