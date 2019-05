Grado en Ingeniería en Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid

Tipo: Universidad pública

Lugar: Madrid

Nota de corte: 8,039

Duración: 4 años

Créditos: 240 ETS

En el Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Madrid existen cuatro itinerarios que se cursan en cuarto curso: sistemas de Telecomunicación, telemática y sistemas Electrónicos Sonido e Imagen.

Todos los egresados de esta titulación cumplirán los requisitos de acceso a los estudios de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación establecidos en el apartado 4.2.1 de la Orden CIN/355/2009 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.

La titulación Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación ha recibido el sello de calidad EUR-ACE (EURopean ACcredited Engineer) que otorga ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) a través del programa ACREDITA PLUS. Este sello se otorga a las titulaciones de ingeniería de alta calidad a nivel europeo.