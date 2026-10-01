Siete diplomados de las tres promociones celebradas entre 2023 y 2026 evalúan la formación adquirida con la combinación de cuatro meses en el taller de periodismo de la Universidad Camilo José Cela y los siete meses de prácticas con Pedro J. Ramírez de director. La cuarta edición comienza el 7 de octubre. Aún puedes entrar en un máster con la mejor relación calidad, empleabilidad y precio. Con un sistema de ayudas abierto y más de 1.000 horas de prácticas remuneradas.

Los mejores alumnos del Máster de EL ESPAÑOL explican el mundo de oportunidades que se les ha abierto en su carrera

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LO ESENCIAL Las claves Siete de los 14 alumnos de la última promoción del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL han sido contratados por el diario tras finalizar sus prácticas. El máster combina cuatro meses de formación teórica en el campus y siete meses de prácticas remuneradas en la redacción de EL ESPAÑOL, facilitando la inserción laboral. Los estudiantes destacan el impacto positivo del máster en sus trayectorias, permitiéndoles acceder a distintas áreas del periodismo y especializarse en formatos multimedia y nuevas narrativas. La próxima edición del máster refuerza el uso de inteligencia artificial, periodismo de investigación, redes sociales y formatos audiovisuales, preparando a los alumnos para el entorno digital actual.

Quedan pocos días para matricularse en el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela. La cuarta edición, 2026/2027, comenzará su andadura el próximo miércoles, 7 de octubre. Siete de los 14 alumnos de la última promoción, que terminó sus prácticas el pasado 31 de agosto, han sido contratados por EL ESPAÑOL y forman ya parte de la redacción.

Seguramente no existe mejor referencia para valorar la solvencia de este posgrado que la opinión de algunos de los alumnos más destacados en las tres primeras ediciones. Sus trayectorias dibujan siete caminos distintos para acceder a una profesión en la que, como admiten, lograr esa primera oportunidad es precisamente uno de los principales obstáculos.

Se trata de Inés Gilabert, Angélica Francesca Rimini, Iván Castejón, Victoria Villafranca, Paula Robledano, Cristina Muñiz y Cristian González, perfiles con formaciones e intereses muy diversos que han encontrado en el máster una vía para desarrollar su carrera profesional.

El modelo del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL combina cuatro meses de formación en el campus con siete meses de prácticas remuneradas en las redacciones de EL ESPAÑOL. La primera parte se realiza entre octubre y enero del año siguiente. A continuación, en el segundo periodo, los aspirantes a periodistas trabajan más de 1.000 horas en la redacción y en la calle, suficientes para convertirse en un profesional adecuadamente preparado para iniciar con garantías su carrera.

Siete historias, siete formas de llegar a la redacción

Inés Gilabert, que trabaja actualmente en Madrid Total, no se incorporó a la plantilla al terminar las prácticas. Siguió colaborando con EL ESPAÑOL hasta que, en marzo de 2025, llegó su oportunidad. De su recorrido extrae una conclusión clara: "El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL te abre muchas puertas".

Angélica Francesca Rimini estudió Literatura Comparada en la Universidad de Granada y halló en el periodismo, a través de este máster, el modo de convertir su pasión por escribir e investigar en una profesión. Hoy trabaja en Magas/ODS y ha creado una sección de éxito y muy seguida por los usuarios: Mascotario. "El máster en periodismo me ha permitido canalizar la pasión por escribir y aterrizarla", explica.

Iván Castejón, que desarrolla su labor en el área de Audiencias del diario, llegó al máster tras estudiar Periodismo en la Universidad Complutense. En su opinión, la formación de posgrado sirve para completar lo aprendido en la carrera, y lo resume así: "Un máster es necesario. La carrera no es suficiente y un posgrado como el máster de EL ESPAÑOL completa la formación".

Victoria Villafranca trabaja en el Observatorio de la Sanidad, dentro de Invertia. Comenzó sus prácticas sin conocimientos de economía y decidió asumir el reto. "No sabía nada de economía, pero me dije: vamos a lanzarnos", recuerda.

Paula Robledano tiene contrato indefinido en Redes Sociales. Terminó el máster y las prácticas y recibió la llamada para incorporarse a EL ESPAÑOL un año después, una experiencia que demuestra que el vínculo con la redacción puede prolongarse más allá del periodo de prácticas.

Cristina Muñiz llegó al periodismo después de estudiar Derecho y ADE y de trabajar en un despacho de abogados. Hoy forma parte de la Mesa de Coordinación del diario. "Ahora me gusta el periodismo más que antes porque he cumplido un sueño que tenía desde bien pequeña", explica.

Cristian González encarna la evolución hacia la polivalencia. Es un periodista capaz de dominar las nuevas narrativas audiovisuales y, conforme al propósito del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL, también escribe crónicas y reportajes con solvencia. Durante sus prácticas de febrero a agosto de 2026 se ha convertido en uno de los autores habituales de los vídeos verticales de la sección España de EL ESPAÑOL.

Su trabajo diario parte de la elección del tema y del enfoque, y continúa con un guion pensado para un consumo rápido. "El guion es la columna vertebral", explica. Después llegan la grabación con el móvil, el cuidado del sonido y la iluminación, y la edición en CapCut, con subtítulos, rótulos e imágenes de recurso.

Su experiencia demuestra que los conocimientos adquiridos durante el máster pueden trasladarse directamente a la redacción, en un formato que exige combinar criterio periodístico, técnica audiovisual y adaptación al consumo digital.

Multimedia con laboratorio de IA

Esa combinación de lenguajes será precisamente una de las claves de la nueva edición del máster.

Desde el primer lunes, los alumnos trabajarán las informaciones y los reportajes tanto en formato escrito como en formatos plenamente multimedia. Practicarán con reels verticales con voz en off, piezas horizontales hablando a cámara, directos y reportajes con entrevistas, además de podcast y videopodcast.

La Inteligencia Artificial ocupa también un espacio muy relevante en el programa, junto a materias como periodismo de investigación, redes sociales, periodismo de guerra, liderazgo, ética profesional y periodismo regional. El programa incluye, además, visitas a centros de datos de IA.

El objetivo es que los alumnos concluyan su formación tras trabajar los distintos lenguajes que conviven hoy en una redacción digital: texto, imagen, vídeo, audio, redes sociales e Inteligencia Artificial.

Siete meses dentro de EL ESPAÑOL

La formación se completa con siete meses de prácticas remuneradas en las redacciones del periódico. Los profesores del máster son profesionales en activo y muchos de ellos serán también quienes trabajen con los alumnos cuando lleguen a la redacción.

Los antiguos alumnos destacan las enormes posibilidades que abre una inmersión en la profesión, en algunos casos empezando casi desde cero. El secreto está en tener un método claro para el aprendizaje, en la repetición para adquirir habilidades y en unos buenos profesores, todos ellos periodistas en activo.

Los siete contratados de la última promoción son, en este sentido, la expresión más reciente de un modelo que busca conectar la formación con el ejercicio profesional. Mientras se agotan los últimos días para entrar en el máster, los responsables preparan el Taller de Periodismo en que se convierten las clases en el campus y el estudio de EL ESPAÑOL donde se desarrolla el módulo dedicado a vídeos, imágenes y nuevas narrativas.

Para cumplir un sueño nada hay mejor que dar un primer paso y estar rodeado de los mejores periodistas, expertos en el periodismo que se hace ahora sin olvidar la calidad y solvencia del periodismo de siempre. EL ESPAÑOL, como ha repetido Pedro J. Ramírez, necesita cantera con jóvenes periodistas.