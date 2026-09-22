Últimos días para hacer el Máster de EL ESPAÑOL: la relación inigualable entre precio, calidad y alto empleo

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Últimos días para inscribirse en el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela. El máster destaca por su enfoque práctico, con siete meses de prácticas remuneradas en redacciones de EL ESPAÑOL en Madrid y otras ciudades. Los alumnos reciben formación multimedia actualizada, incluyendo formatos escritos, audiovisuales, podcast, reels y uso de inteligencia artificial. En la última edición, el 50% de los alumnos fue contratado tras finalizar el máster, consolidando su alta tasa de empleabilidad.

La cuenta atrás para arrancar la nueva edición del Máster de EL ESPAÑOL ha comenzado. El calendario académico está diseñado y cerrado, así como los periodistas que darán las clases.

En unos días se publicará la relación de los mismos, todos ellos profesionales en activo que, por lo general, dejan la redacción del diario unas horas para acudir al céntrico campus en Madrid para dar las clases.

Hay algunas constantes que se mantienen respecto a los tres cursos anteriores. Este Máster de Periodismo Multimedia, que comenzó en octubre de 2023, se ha caracterizado por una adaptación del calendario, curso a curso, a las grandes novedades del mercado profesional.

El anquilosamiento es el enemigo número uno del periodismo y, con la celeridad de los cambios, el inmovilismo sitúa a quien se resiste a evolucionar en el abismo.

La evolución de los contenidos del máster camina en paralelo con la realizada en los contenidos informativos de EL ESPAÑOL. Y parece habernos dado la razón.

El diario nativo digital se ha asentado como líder indiscutible de la prensa nacional, lo cual ha favorecido el doble propósito fundacional de este máster: formar periodistas útiles en redacciones multimedia y alentar la empleabilidad en un sector amenazado.

Si en la tercera edición se dieron varios pasos decisivos como la creación de un laboratorio para el uso de Inteligencia artificial adaptada al periodismo y se tomó la decisión de ampliar hasta siete los meses de prácticas remuneradas en la redacción, en este curso, que comienza el 7 de octubre, miércoles, se multiplicarán los ensayos en formato multimedia en el taller de periodismo del campus.

Desde el primer lunes del curso los alumnos realizarán las informaciones y los reportajes en dos formatos: en el que ha sido el habitual, el escrito, hasta ahora con algún guiño con la imagen, y como gran novedad también en un contenido plenamente multimedia.

Como se ha escrito en estas páginas, lo que era imaginable se ha convertido en realidad en la profesión: si tu cualificación para hacer carrera en el periodismo se 'reduce' a escribir bien y saber buscar información exclusiva —cualidades estas, a su vez, imprescindibles—, ya no es suficiente para salir adelante.

Hay que dominar la comunicación con la imagen y con el audio. Todo a la vez. Por eso, este curso los alumnos practicarán en el campus escribiendo y haciendo reels, en versión vertical con voz en off y versión horizontal, hablando a cámara, participando en directos, con reportajes con entrevistas a la vez… Se 'hartarán'.

El objetivo que se conseguirá es formar a periodistas verdaderamente multimedia, porque los contenidos de los grandes y pequeños diarios digitales así lo exigen.

Hay otras novedades que los alumnos descubrirán. No obstante, la fortaleza y, por ende, el atractivo de este máster, es el de ser "el más completo" a decir por la gran mayoría de los aspirantes a hacerlo y de quienes lo cursaron.

En ello, juegan un papel decisivo los profesores, los mismos que luego serán sus jefes en la redacción cuando hagan los siete meses de prácticas, con más de 1.000 horas en la redacción y en la calle, que es donde se mueven las noticias.

Habrá clases de periodismo de investigación, con líderes en la materia como María Peral o Jorge Calabrés, clases testimoniales del periodismo de guerra, con Antonio Pampliega al frente, sobre el uso profesional de redes sociales, sobre podcast y videopodcast, con invitados especiales, con días para analizar el periodismo regional, visitar centros de datos de IA, sobre liderazgo, debates sobre la ética profesional/contenidos informativos…

En este curso, además, se favorecerá que los alumnos puedan realizar sus prácticas en redacciones de EL ESPAÑOL fuera de Madrid —siempre y cuando sean ellos quienes lo deseen y bajo la supervisión del director del máster, Miguel Ángel Mellado— para que practiquen el periodismo de cercanía incluso en sus lugares de procedencia.

La redacción de EL ESPAÑOL de Málaga te espera con los brazos abiertos. EE

Aunque la experiencia de hacer los siete meses de prácticas en una redacción líder como es la de EL ESPAÑOL en Madrid resulte incomparable, trabajar cerca de casa también tiene ventajas profesionales y personales.

Redacciones como las de El Español en Valencia, en Alicante, en Zaragoza, en Sevilla, en Málaga, en Valladolid o en Toledo, por citar algunos ejemplos, pueden acoger con garantías a algunos alumnos procedentes de estas ciudades o próximas.

Practicar el periodismo de cercanía en su ciudad es un máster en sí mismo y dormir en casa también resulta beneficioso en términos económicos ante el precio de los alquileres.

El Máster de Periodismo Multimedia con IA, promovido por EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, se ha convertido en una opción atractiva por su calidad, precio (inferior a otros competidores y con un sistema de ayudas vigente), por el tiempo de duración —11 meses son suficientes para adquirir las habilidades necesarias y entrar en el mercado laboral—…

Todos los beneficios anteriores hay que multiplicarlos exponencialmente por la empleabilidad. Tanto en la primera edición, como en la segunda y en la tercera se ha superado con creces el compromiso de contratación de, al menos, dos alumnos al finalizar el periodo de las prácticas.

En la última edición, 2025—2026, que finalizó el 31 de agosto, tras hacer los alumnos los cuatro meses de campus (de octubre a enero) y de prácticas remuneradas (de febrero a agosto), el 50% de los inscritos fue contratado el pasado 1 de septiembre. Ningún otro máster proporciona esta empleabilidad interna y permite trabajar con los mejores, con Pedro J. Ramírez al frente.