Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez destaca que el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL ofrece más plazas laborales para sus alumnos que cualquier otro máster. El máster, realizado junto a la Universidad Camilo José Cela, combina formación en redacción, vídeo y técnicas de investigación con un laboratorio de IA aplicada al periodismo. Incluye siete meses de prácticas remuneradas en la redacción de EL ESPAÑOL, facilitando la incorporación directa de los alumnos al equipo profesional del diario. Ramírez subraya la importancia de formar periodistas útiles para cualquier formato y convertir el periodismo en una verdadera forma de vida.

Por tercera vez, y de manera más explícita aún que las anteriores, Pedro J. Ramírez reconoce la importancia que para el diario EL ESPAÑOL tiene el Máster de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial, promovido por el diario que preside y dirige y por la Universidad Camilo José Cela.

La notoriedad alcanzada por este máster de periodismo en sólo tres años excede incluso a las oportunidades de trabajo que este posgrado ofrece a los jóvenes periodistas con ansias de vivir de la profesión y de triunfar.

Porque para Pedro J. Ramírez, uno de los periodistas más importantes de España en estos últimos 50 años, el periodismo que practica EL ESPAÑOL "necesita buenos periodistas para hacer frente al gran desafío de descubrir las verdades que los españoles tienen derecho a conocer".

"Y nuestro Máster de Periodismo con la Universidad Camilo José Cela es nuestra cantera", puntualiza.

En una grabación, con un formato similar al Videoblog del director en el que Pedro J. Ramírez examina semanalmente la actualidad política y social de España, repasa los beneficios profesionales que este máster de periodismo ofrece a los aspirantes a periodistas.

"EL ESPAÑOL te necesita a ti que has acabado la carrera, tienes vocación de periodista y quieres dar el salto a la profesión".

Pedro J. Ramírez.

Cuando está a punto de comenzar la cuarta edición del máster —el próximo 5 de octubre—, el director y presidente de EL ESPAÑOL recuerda un hecho constatable: "El Máster de Periodismo es la escalera más segura para dar este salto, pues ningún otro garantiza tantas plazas para quedarse en la redacción. Primero te daremos clases, luego serás uno de los nuestros".

De hecho, en los próximos días se conocerá el número de alumnos de la promoción 2025/2026 que serán contratados al acabar este 28 de agosto los siete meses de prácticas en el diario líder de España.

En su decálogo, Ramírez resalta algo esencial que constituye uno de los pilares fundacionales de este máster de periodismo, nacido "para formar periodistas útiles en cualquier tipo de redacción y en cualquiera de los formatos" del periodismo actual.

Los 14 graduados de la tercera edición del Máster en Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela posan junto a Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, y Miguel Ángel Mellado, director del programa, al término de la ceremonia de graduación. Javier Carbajal

"Ningún otro máster —señala el director— garantiza que al cabo de los once meses de formación todos los alumnos serán capaces de generar sus propios vídeos y reportajes. Y de aplicar las mejores técnicas del periodismo de investigación".

El Máster de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial creó el curso pasado un Laboratorio de IA aplicada a la información. En las clases se reproduce el funcionamiento de las secciones del periódico con la ayuda de la IA, utilizada correctamente por los periodistas.

"Ningún otro máster incorpora mil horas de prácticas remuneradas en la redacción durante siete meses. Porque, como dice su director, Miguel Ángel Mellado, hay que aprender el camino, pero luego hay que hacerlo andando".

La apelación a convertir el periodismo, además de en tu profesión, en "una forma de vida", es una constante de Pedro J. Ramírez en sus intervenciones sobre periodismo. Seguramente porque todos nos retratamos al hablar de lo que amamos.

En la inauguración del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela, el 16 de octubre de 2023, el veterano periodista habló de las constantes vitales del buen periodista: "Es el que, por mucho tiempo que pase, nunca es atrapado por la bestia negra de la rutina".

En aquella ocasión, como también lo hizo el pasado 3 de julio en la entrega de diplomas a los 14 alumnos de la tercera promoción del máster, Pedro J. Ramírez apeló a la necesidad de practicar el buen periodismo en la España actual. De ahí la importancia de tener un máster propio.

"Tenemos una misión que cumplir y necesitamos refuerzos. Únete al León de EL ESPAÑOL. Forma parte de una manada que está haciendo Historia del Periodismo", finaliza el director del diario y presidente del grupo editor.

El Máster de Periodismo Multimedia con IA, en la misma estela de innovación que sus dos promotores, el diario y la universidad, incorporará actualizaciones en sus contenidos como lo ha hecho en sus ediciones anteriores. Siempre bajo las mismas coordenadas: el pragmatismo y la utilidad profesional.