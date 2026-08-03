Becas MEM: El impulso al talento de UTAMED y Fundación Unicaja

Varias de las personas que obtuvieron la Beca MEM en su primera edición. UTAMED

Una oportunidad única para transformar tu futuro educativo sin barreras económicas. Se conceden 124 becas que cubren el 100% de la matrícula.

Las claves

Las claves Generado con IA UTAMED Universidad y Fundación Unicaja lanzan una nueva convocatoria de Becas MEM para estudios online, cubriendo el 100% de la matrícula. Este año se conceden 124 becas, incluyendo por primera vez plazas para Formación Profesional, duplicando las ayudas respecto a la edición anterior. La beca cubre el primer año íntegro y se renueva si el alumno mantiene una nota media de 8,5 o superior. Los interesados deben enviar un formulario y un vídeo o audio antes del 21 de agosto; los vídeos tienen preferencia en la selección.

UTAMED Universidad y Fundación Unicaja se han unido nuevamente para impulsar el talento sin importar dónde se encuentre.

Han lanzado una nueva convocatoria de Becas MEM con el propósito de transformar vidas a través del acceso a la educación.

En esta ocasión, se conceden 124 becas que cubren el 100% de la matrícula para estudios online.

Como gran novedad, se incluyen plazas para Formación Profesional, logrando duplicar el total de ayudas disponibles respecto a la edición anterior.

La iniciativa busca personas con ilusión, compromiso y una historia inspiradora. La beca cubre el primer año íntegro y se mantiene posteriormente si el alumno logra una nota media de 8,5 o superior.

El objetivo es romper barreras sociales, económicas y personales, garantizando que nadie se quede sin estudiar por falta de medios. La primera edición de 2025 fue un éxito rotundo, otorgando 61 becas tras evaluar más de 4.500 candidaturas.

"Para mí, obtener la beca MEM ha sido la oportunidad de oro que estuve esperando tantísimo tiempo porque en mi caso yo estoy trabajando a tiempo completo, tengo una niña, y tener la oportunidad de cumplir mi sueño de finalmente ir a la universidad ha sido increíble", señala Vanessa Mercado, una de las becadas en la primera edición.

“No venimos a competir con otras universidades, sino a complementar y democratizar el acceso al conocimiento”, señala el presidente de UTAMED Universidad, Paco Ávila.

Vanessa Mercado, en un momento de la gala de la primera edición. UTAMED

Sergio Corral, director general de Fundación Unicaja, reafirma el compromiso de la institución declarando que "la educación es la vía más eficaz para una sociedad más justa”.

¿Cómo se puede pedir la beca?

Para participar, la convocatoria actual finaliza el próximo 21 de agosto. Los candidatos interesados deben rellenar un formulario y enviar un vídeo o un audio explicando por qué esta beca cambiará su futuro.

En el proceso de selección, los vídeos siempre prevalecen sobre los audios. Además, los aspirantes pueden obtener puntuación extra si deciden compartir su vídeo en redes sociales etiquetando a UTAMED Universidad.

Las mejores candidaturas serán becadas, comunicándose a los beneficiarios a partir del 24 de agosto. Finalmente, el 3 de septiembre, se hará la gala final en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga dirigida por Toñi Moreno.