Trabajar como periodista al terminar las prácticas: se supera el compromiso de contratos del Máster de EL ESPAÑOL

Un instante de la primera clase de IA aplicada al periodismo del Máster de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

Las claves

Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela garantiza al menos dos contratos para sus alumnos tras las prácticas, compromiso que siempre se ha superado. En la primera edición, ocho de los catorce alumnos obtuvieron contrato en EL ESPAÑOL, cuadruplicando la promesa inicial. El máster ofrece una formación de 11 meses, incluyendo siete de prácticas en la redacción, y se actualiza anualmente para adaptarse a las nuevas tendencias del periodismo. La próxima edición, que comienza en octubre, integrará aún más el periodismo tradicional con el multimedia y fomentará habilidades de debate y pensamiento crítico.

Para ser un buen periodista hay que ensayar una serie de pequeños hábitos hasta convertirlos en instintivos. Un ejemplo es tener siempre a mano las Notas del teléfono móvil o una pequeña agenda de papel para apuntar ideas.

Pero hay otra costumbre de profesional más primordial aún: no dejar para mañana lo que puedas publicar hoy, porque, si no lo haces tú, otro periodista puede pisarte la exclusiva.

La celeridad en hacer y publicar una información relevante, comprobada antes en todos sus términos, es un hábito que se trabaja hasta imbuirlo con los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela.

Este just do it también tiene consecuencias positivas si quieres ser periodista y consideras, acertadamente, que hacer un máster es en este momento es el camino más corto para empezar a trabajar en una redacción de calidad como la de EL ESPAÑOL.

Aunque quede tiempo, es mejor matricularse en este máster en agosto que en septiembre. Y esto por varias razones que exponemos a vuelapluma:

Porque para disfrutar plenamente de los días de verano es bueno saber qué harás al volver en septiembre. Frente al horror vacui, la seguridad del terreno firme.

Porque una ilusión es el mejor relajante.

Porque, aunque no existe un numerus clausus para hacer el Máster de EL ESPAÑOL, sí que la barrera aconsejable de admitidos está situada entre 10 y 15 estudiantes.

Porque en el sistema de ayudas que existe en este máster puntúan la circunstancia personal y el currículum, pero también el orden de llegada.

Porque si se cumplen los requisitos para ser admitido (un procedimiento relativamente fácil), contar con la reserva permite tener contacto con la dirección del Máster desde ese momento. Te recomendará, si lo necesitas, lecturas y hábitos sencillos para ir ejercitándote antes del inicio del Máster.

Habría muchos más porqués para cerrar la decisión de hacer la reserva en agosto, mejor que en septiembre.

Lo cierto es que a finales de este mes de agosto, o como más tardar el 1 de septiembre, se conocerá el número de alumnos contratados de la tercera promoción, 2025/2026. Y esto espolea siempre las matriculaciones.

Contrataciones al acabar el máster

Como ha sucedido desde que arrancó el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL en octubre de 2023, se ha cumplido el compromiso del diario dirigido por Pedro J. Ramírez: al menos dos alumnos han sido contratados al acabar las prácticas. En realidad, siempre han sido más, como veremos.

En las dos primeras ediciones se superó con creces este compromiso numérico, que en definitiva supone una apuesta del diario por este máster dirigido por Miguel Ángel Mellado. Tan es así que este posgrado se ha convertido ya en la cantera de EL ESPAÑOL para ampliar y renovar la plantilla.

La primera edición, 2023/2024, contó con 14 alumnos, de los cuales ocho consiguieron un contrato al finalizar el curso o poco después. Es decir, se cuadruplicó el compromiso de dos contratos.

En la segunda edición, con menos alumnos, se duplicó. Cuatro matriculados en el curso 2024/2025 siguieron trabajando en EL ESPAÑOL.

Los 14 alumnos de la tercera edición, 2025/2026, cuyos componentes finalizan las prácticas a finales de agosto, han constituido una buena cosecha de periodistas. Aún no se sabe cuántos serán contratados, pero sí es seguro que se superará también el compromiso adquirido.

La cuarta edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA, nombre oficial del Máster de EL ESPAÑOL, comenzará el 5 de octubre próximo. Los matriculados ya saben que, al menos, dos de ellos permanecerán trabajando en el diario de Pedro J. Ramírez al finalizar las prácticas el 31 de agosto de 2027.

Por esta razón es bueno no dejar para septiembre lo que se puede hacer este mes de agosto si quieres ejercer de periodista.

Pedro J. Ramírez, uno de los dos o tres periodistas más influyentes en España en el último medio siglo, entregó el 2 de julio pasado los diplomas a la tercera edición del máster.

En su intervención señaló un aspecto relevante que, en sí mismo, entraña un compromiso para este máster. Porque, como dijo Ramírez, "nunca han sido tan imprescindibles los buenos periodistas como ahora".

Pedro J. Ramírez se dirige a los alumnos durante el acto de entrega de diplomas. Javier Carbajal EL ESPAÑOL

Conseguir esta meta —ser un buen periodista para el momento actual— supone un acicate para remodelar anualmente el contenido de este posgrado.

Los siete meses de prácticas

Este máster consta de dos partes. La primera, de cuatro meses, de octubre a enero, transcurre en el taller de periodismo en que se convierte el aula del campus de Castellana de la UCJC. Además, hay constantes visitas al diario y se utilizan medios de la redacción.

La segunda parte son siete meses, de febrero a agosto, que se desarrollan en la redacción de EL ESPAÑOL.

En total, la duración del máster es de 11 meses. Un poco más corto que otros, pero también más económico pese a comprometerse a dar trabajo.

Durante esta segunda parte del máster se mantiene el mentoring con los alumnos. El mismo director del máster hace un seguimiento personal e individual del desarrollo de las prácticas.

Para adquirir competencias actualizadas en el periodismo nada hay más práctico que orientar el programa del máster según la evolución del periodismo. Los cambios en el ejercicio de la profesión, en cuestiones significativas, se producen en solo unos meses.

Esta sincronización entre programa y actuación en la redacción es costosa y laboriosa, pero también muy rentable para los alumnos. Seguramente es el único programa de másteres de periodismo en España que evoluciona al unísono con las tendencias en las redacciones.

Si en la segunda y tercera edición se creó el laboratorio de Inteligencia Artificial aplicada al periodismo y se ampliaron las prácticas, pasando de seis a siete meses, en la cuarta edición también habrá novedades.

Novedades para octubre

Los nuevos alumnos del Máster de EL ESPAÑOL notarán una mayor integración entre 'el periodismo de siempre', basado en investigar y escribir historias, con 'el periodismo presente', totalmente multimedia.

Tal y como sucede en las redacciones, todas las historias importantes han de tener una versión suficientemente extensa, con escritura/locución, más otra versión de la actualidad en formato audiovisual con reels, videos más largos, videpodcast… Sin olvidar, claro está, el uso profesional de las redes sociales, que sintetizan la información, a veces hasta rozar lo intuitivo.

En esta edición 2026/2027 habrá un espacio de más sosiego, para aprender a debatir, a pensar, a criticar y a evaluar responsablemente los efectos de la información. Estas clases formarán parte del módulo 4, llamado hasta ahora de Empleabilidad.

Ya sabes: en periodismo prima el 'hazlo ya y bien'. Sirve para ser admitido en el Máster: no dejes para septiembre lo que puedas resolver este mes de agosto.