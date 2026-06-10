El 'mentoring' es una palabra cargada de futuro en el Máster de EL ESPAÑOL: aprende de los mejores periodistas

De izquierda a derecha, los asistentes a la inauguración del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL: Guillermina, Gustavo, Eva, Jaime, Fernanda, el director del posgrado, Miguel Ángel Mellado; Lucía, Kitti, Sandro, Luis, Cristian, Fernando, Gerard, Matéo y Mar. Sara Fernández EL ESPAÑOL

Las claves

Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL apuesta por la utilidad, la práctica profesional y la empleabilidad de sus alumnos. El programa incorpora la Inteligencia Artificial y el 'mentoring' como pilares innovadores, guiando a los estudiantes con periodistas experimentados. El Trabajo Fin de Máster se concibe como un gran reportaje, que es publicado en EL ESPAÑOL tras un proceso de acompañamiento personalizado. Los alumnos realizan prácticas en la redacción y abordan temas de actualidad como la generación Z, el biohacking, la soledad, y la diversidad social y cultural.

Si se le pide a Miguel Ángel Mellado, director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, una razón que justifique la existencia del mismo, la respuesta siempre será la misma. Así la ha repetido desde octubre de 2023, en que este posgrado inició su andadura. El creador de este máster pronuncia la palabra clave con figuradas mayúsculas: “UTILIDAD”.

Una utilidad basada en dos principios primordiales: “Uno, que el máster sea totalmente práctico, porque el periodismo es una profesión que se aprende practicando. Y dos, que hacer este máster facilite el empleo para el estudiante que lo curse”.

“Sólo si conoces los principios básicos de la profesión y las herramientas actuales que se utilizan en el periodismo tendrás posibilidades de formar parte de una redacción del tipo que sea”, recalca Mellado.

Este máster, impulsado por el diario EL ESPAÑOL y por la Universidad Camilo José Cela, ha sido pionero en algunas propuestas, pese a su bisoñez comparado con otros más antiguos.

O quizás por eso mismo. Por su juventud y su conexión con el momento presente, incorporó como materia básica la Inteligencia Artificial aplicada al periodismo desde el arranque en octubre de 2023. Aunque ahora resulte inconcebible, en aquel momento apenas se hablaba de la IA en la profesión; al menos, en España.

Otra novedad fue ampliar el compromiso de los meses de prácticas ofrecidos. De los 11 meses que dura ahora el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL, siete se trabajan en la redacción del diario; los cuatro primeros transcurren en el céntrico campus de la UCJC, en plena Castellana, en un aula convertida en Taller de Periodismo.

Es aquí, en el campus, donde los estudiantes del máster hacen una inmersión en la profesión a través de clases muy prácticas, guiados por la figura del mentor, del ´mentoring”, ejercido por los profesores más seniors; entre ellos, el director del máster.

“Uno de los periodistas que he leído con más atención es Paul Johnson. Este británico, que recorrió durante su vida profesional todo el arco ideológico, dedicó gran parte de la misma a escribir libros, pero sin perder el estilo divulgativo que ha de mantener todo buen periodista”, señala Miguel Ángel Mellado. Johnson, fallecido en 2023, es el autor de ensayos imprescindibles como La Historia del Cristianismo o Estados Unidos. La historia.

“Paul Johnson advirtió que el problema del periodismo es que los periodistas experimentados no tienen tiempo para enseñar. Aún siendo verdad, en este máster intentamos sacar el tiempo que no se tiene para enseñar, tanto en el campus, como en el día a día del periódico”, explica Mellado, autor él mismo de El hijo de todos, la biografía reportajeada de Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato a manos de ETA se cumplirán 30 años en 2027.

Mentor, no tutor

Efectivamente, los periodistas viven el día a día en una permanente ´muerte súbita´ -como se llamaba en tiempos de Manuel Santana el tie-break- para dar un exclusiva antes y mejor que el competidor.

El ´mentoring´ es otra novedad de este Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL. En la cuarta edición, que comenzará el próximo 5 de octubre, se hará un esfuerzo para que periodistas como María Peral, Fernando Garea, Daniel Ramírez o Jorge Calabrés, cuatro líderes en sus áreas en EL ESPAÑOL, empleen más tiempo en guiar a los jóvenes periodistas.

El propio director del Máster dedica cada curso entre 30 y 50 horas a clases experiencia con los alumnos. “El término inglés mentoring tiene su raíz en la mitología clásica”, advierte.

“Mentor es un personaje de La Odisea. Cuando Ulises va a emprender desde Ítaca su larga aventura, busca a una persona de su confianza, su experimentado amigo Mentor, para que instruya y cuide a su hijo Telémaco. Esto es el ´mentoring´. Es lo que intentamos hacer en el máster, y yo el primero, con los nuevos alumnos”.

Un mentor, como ya se ha explicado aquí, no es un tutor. Un mentor es quien comparte su tiempo y su conocimiento para aconsejar, estimular e inspirar a otro más joven o más inexperto en una actividad que él lleva años practicando.

El Trabajo Fin de Máster (TFM) -uno de los 7 módulos de que consta el máster- se convierte en un ejercicio práctico de gran reportaje, elaborado desde octubre hasta finales de enero. Se entrega en febrero antes de comenzar las prácticas en diario.

TFM, el gran reportaje

“El reportaje es el género de los géneros. Quien sabe construir, investigar y escribir un reportaje está preparado para ser periodista. En gran medida, un buen reportaje es la suma de muchas noticias, muchos pequeñas entrevistas, grandes dosis de perspicacia, de datos, y también de cierto estilo literario. El reportaje no sólo se escribe, se filma, se fotografía, tiene voces, puede ser audiovisual”, señala Mellado, creador de suplementos, revistas y secciones en publicaciones como YA, Tiempo, Época, El Independiente, El Mundo o EL ESPAÑOL, por citar algunas cabeceras.

Sería un desperdicio que tanto esfuerzo en el máster quedara enterrado en los archivos de la Universidad Camilo José Cela. Por esta razón, como el TFM es concebido como un gran reportaje, estos trabajos periodísticos se publican en EL ESPAÑOL, tras ser guiados y ´mentorizados´ por el propio director del máster.

Los alumnos de la promoción 2025/2026, que ahora están haciendo las prácticas en el diario, están publicando estas semanas sus trabajos fin de máster. Lo mismo que sucedió con los alumnos de las dos ediciones anteriores. De crisálida a mariposa. De TFM a Reportaje.

Algunos reportajes/TFM de la actual promoción ya aparecido en las secciones de EL ESPAÑOL. Como:

-El elaborado por Gerard Rengel, redactor en prácticas en la sección Redes Sociales, dedicado a jóvenes de la llamada generación Z, los nacidos entre 1997 y 2012. Los valores de sus padres, como formar una familia o tener un empleo estable, han sido reemplazados por una independencia financiera, pero que no les haga perder cuotas de libertad. (Sección Reportajes).

-El elaborado por Eva Calzadilla, redactora en prácticas en la sección Nuevas Narrativas, dedicado a la soledad como nexo de unión entre jóvenes y mayores, verdadera enfermedad del tiempo presente. En formato documental. (Sección Reportajes)

-El elaborado por Cristian González, redactor en la sección España, dedicado al biohacking: personas con chips implantados en su cuerpo, como Sandra Wüthner, como 35 dispositivos bajo la piel, o Elbio Nielsen, pionero en España. (Sección Reportajes)

-El elaborado por Kitti Udvaros, redactora en prácticas en la sección Mundo, dedicado a la vida troglodita de una comunidad de húngaros en Tenerife. Kitti, excónsul de Hungría en diferentes países, utilizó su know how para descubrir una historia procedente del país magiar. (Sección Reportajes)

-El elaborado por Laila Robles, redactora en prácticas en la sección Magas, dedicado a dar a luz en Europa. Laila contó con fotos la experiencia de más de media docena de mujeres “en una vivencia universal, pero con una forma muy diferente de transitarla, según en qué país tengas el parto”, como la autora escribe. (Sección Magas).

-El elaborado por Jaime González, redactor en prácticas en la edición de EL ESPAÑOL en Castilla y León, dedicado a una prominente figura eclesiástica: el teólogo salmantino José Martín de Herrera, convertido en arzobispo de Santiago de Cuba en 1875, quien soñó con mantener esta isla como una provincia española en ultramar sometiendo el protestantismo y el espiritismo. Un esfuerzo baldío, como se demostró en 1898.

Otros reportajes que se publicarán en las próximas semanas son:

-El elaborado por Sandro Hervás, redactor en prácticas en EL ESPAÑOL de Sevilla, tras descubrir la figura de Rosa Garrido, la fotógrafa de bodas que saltó de un pequeño estudio de Huelva para convertirse en una reputada reportera gráfica de adinerados enlaces matrimoniales en todo el mundo.

-El elaborado por Fernando González, redactor en prácticas en la sección Deportes, dedicado a la madre de un hijo autista y su titánico esfuerzo, con tanto amor como entrega, con tanto desgaste como anonimato en su lucha diaria.

-El elaborado por Matéo Dutfoy, redactor en prácticas en la sección Magas, dedicado al regreso del color plateado en la moda, en la joyería y en el imaginario contemporáneo.

-El elaborado por Mar Benavente, redactora en prácticas en la sección Madrid Total, dedicado a los olores en las calles de la capital de España: a maíz recién molido, a café, a arepa, a empanadas, a pan dulce… a través de los restaurantes y bares latinoamericanos.

-El elaborado por Guillermina Leudesdorf, redactora en prácticas en la sección Reportajes, dedicado a la revolución en los agonizantes kioscos de prensa de Madrid, en la que impera la ley de Darwin: adaptarse para sobrevivir.

-El elaborado por Gustavo Molina, redactor en prácticas de Reportajes, dedicado a las escuelas que preparan en España a mercenarios para la guerra. Una guerra más cruda que la del periodismo.

-El elaborado por Luis Ezcurra, redactor en prácticas en la sección Mundo, dedicado al futuro del sistema de pensiones en España, en estado de alerta bajo la amenaza de su insostenibilidad.

-El elaborado por Fernanda Villavicencio, redactora en prácticas en la sección Madrid Total, dedicado al resurgimiento del antisemitismo en España, un peligroso síntoma que dificulta la vida de jóvenes judíos españoles y les exige contener gestos y palabras, esconder tatuajes, incluso apellidos para no ser delatados.

El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL intenta ser cada edición más útil y más ejemplar. De ahí que su director, Miguel Ángel Mellado, ofrezca a los alumnos su experiencia en píldoras.

Este es uno de sus decálogos entregado a los alumnos, siempre desde la experiencia y la humildad. El objetivo, que hagan carrera en la profesión:

“1: Cree en ti mismo y empéñate en aprender siempre un poco más. 2: Pierde el miedo a preguntar. 3: No te quedes sentado en la silla de la redacción; sal a la calle y busca. 4: No te conformes con enviar mensajes para conseguir información, llama, llama y llama. 5: Demuestra a tu jefe que quieres crecer. 6: Ten humildad, pide consejo, acepta ser corregido. 7: Practica el ´Plus Ultra´ de los Tercios de Flandes: siempre ve un poco más allá. 8: Coge el teléfono, puede ser una gran una noticia. 9: Trabaja y trabaja. Lee y lee. Escucha mucho y habla menos. 10: Sé obsecuente -consecuente con tu medio-, pero no obediente; mantén con respeto tu espíritu crítico”.

Y como se advertía en una agencia de noticias americana: “antes de publicar, comprueba hasta si te dicen que tu madre te quiere”.