El Máster que enseña a la par el periodismo de hoy y el de siempre: con IA, Multimedia y siete meses de Prácticas

Los estudiantes del Máster de EL ESPAÑOL, durante su visita al centro de datos. Sara Fernández

Se potencia el Laboratorio de Inteligencia Artificial “para servirse de ella, no para servirla”. Y el Taller de Periodismo con el ´Periódico de los viernes´, que obliga a buscar temas en la calle. Presencial, se investiga, se hacen vídeos cortos, pódcast, YouTube… Los profesores son periodistas de EL ESPAÑOL, en el campus madrileño en la Castellana de la Universidad Camilo José Cela. Se mantiene el precio y las opciones de ser contratado al acabar los siete meses de prácticas en la redacción de EL ESPAÑOL. Un máster de 11 meses, suficientes para articular con garantías el inicio de una carrera profesional.

Las claves

Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela combina formación en periodismo tradicional y herramientas de Inteligencia Artificial. La próxima edición 2026/2027 incluye cuatro meses de clases en campus y siete meses de prácticas remuneradas en la redacción de EL ESPAÑOL. El programa cuenta con módulos dedicados a redacción, investigación, IA, redes sociales, multimedia, y un laboratorio de IA dirigido por expertos. El máster mantiene un precio asequible, ofrece descuentos y becas, y apuesta por la formación práctica, próxima y profesional de sus alumnos.

El salto del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela en su anterior tercera edición, 2025/2026, no cayó al vacío, sino que alcanzó los objetivos pretendidos.

Ha enseñado a los catorce alumnos (aún en periodo de Prácticas) cómo hay que prepararse y conocer el periodismo presente y lo mejor del periodismo de siempre.

Siete meses incrustados en la redacción del diario, con más de 1.100 horas ejerciendo como periodistas plenos, y cuatro meses en un campus verdaderamente multimedia.

Todo orientado a formar periodistas útiles en cualquier tipo de redacción, con la mirada puesta en un competitivo mercado laboral.

La nueva edición del Máster de Periodismo Multimedia con Inteligencia Artificial, 2026/2027 comenzará, probablemente, el próximo 5 de octubre. Ya se ha iniciado el proceso de admisión de alumnos, con plazas limitadas y descuentos en la matriculación inmediata.

Se repetirá el esquema de desarrollo del máster tras el resultado satisfactorio en la tercera edición: cuatro meses en el campus, en el Taller de Periodismo situado en la céntrica sede de la UCJC, junto al Paseo de la Castellana, y a continuación siete meses de prácticas para ejercer como periodistas en la redacción de EL ESPAÑOL, con jefes que fueron antes sus profesores en el campus.

Además del Taller de Periodismo, el campus incluye lo que llamamos un laboratorio de Inteligencia Artificial.

En este laboratorio, con un pequeño equipo dirigido por el periodista experto en IA Alberto Iglesias, enseñará el uso de las herramientas más útiles para "servirse de la Inteligencia Artificial y no servir a la Inteligencia Artificial", como afirma Miguel Ángel Mellado, creador del máster y director hasta ahora.

El laboratorio de IA está diseñado para representar 'in situ' los flujos de trabajo y de actuación en las diferentes secciones que componen una redacción informativa. Las herramientas de la IA están en constante evolución y hay que adquirir y renovar conocimientos.

El módulo 2 está dedicado por entero a la Inteligencia Artificial en el Periodismo y en la Comunicación. Incluirá también Redes Sociales, Datos y Transparencia. Con unas 60 horas de clases.

El contrapeso para hacer el periodismo serio y entretenido de siempre está en el módulo 1. Centrado en algo básico e ineludible en la profesión de informar: saber cómo se escribe y se investiga en una redacción. A ello se dedicarán no menos de 100 horas de clases.

El objetivo del módulo 1 es enseñar a los nuevos periodistas a entender cómo se hace un periódico, cómo se escribe en una redacción, cómo se buscan los temas, cómo se investigan asuntos informativos más complejos.

Es lo que podríamos llamar el periodismo de siempre. Nadie mejor para enseñarlo que periodistas senior de EL ESPAÑOL como María Peral, Vicente Ferrer, Carmen Serna, Quique Lavilla, Rafa Martí, Álvaro Mazariegos, Javier Corcuera, Mario Díaz con Pedro J. Ramírez siempre presente.

Decía Jorge Calabrés, jefe de Investigación del diario, que con haber estado unas horas en el Peugeot en el que Pedro Sánchez recorrió España y dio el salto a la Moncloa, se había dado cuenta del percal de los ocupantes y de quiénes eran Ábalos, Koldo y Santos Cerdán.

Calabrés no viajó en el Peugeot, pero sí ha trabajado centenares de horas, con otros periodistas de EL ESPAÑOL, para desentrañar qué hizo la banda al alcanzar el poder el PSOE y la responsabilidad del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este gran escándalo de corrupción política.

Todos los profesores de este Máster de Periodismo son profesionales en activo, tanto en el módulo 1 -Redacción-, como el módulo 2 -IA y Redes-, como en el módulo 3 -Multimedia-, como en el 4 -clases con periodistas que han triunfado en la Comunicación en general-, como en el 5 -el Trabajo Fin de Máster (TFM), enfocado como un gran reportaje-. Los módulos 6 y 7 agrupan los siete meses de prácticas.

"Sin imagen no hay nada"

"Si no hay foto no hay tema", es una frase repetida como una letanía durante décadas por el periodista Miguel Ángel Mellado. Tanto cuando trabajó en el periodismo analógico (impreso, con fotos), como en el periodismo digital actual, con texto, audio y videos.

Se entiende, pues, que el creador de este máster procure el cumplimiento de ese principio –"sin foto no hay tema"- en el desarrollo de este postgrado.

En la edición 26/27 habrá más de 60 horas dedicadas a pódcast y videopódcast, al canal de YouTube, a hacer vídeos informativos cortos —reels—, a la cámara, practicando en el campus y en el estudio multimedia instalado en la sede de EL ESPAÑOL, con el periodista gráfico Javier Carbajal al frente.

Los seis ejes del Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL y de la UCJC, para su cuarta edición, son los siguientes:

Prácticas: Durarán siete meses y no seis como sucedió en las ediciones primera y segunda edición. Los alumnos obtendrán así una enorme experiencia en la redacción y a pie de calle, conocimientos que le dará valor añadido en el mercado.



Será el Máster de Periodismo con más horas de Prácticas remuneradas, en proporción con su duración. Campus: Los seis meses habituales han pasado a ser cuatro. Eso sí, con máximo aprovechamiento. Todas las semanas se hará un periódico (el llamado 'periódico de los viernes'), y también todas las semanas practicarán con herramientas y formatos audiovisuales.



En las 300 horas de clase con profesor se primará la redacción de noticias, el ensayo en el laboratorio de IA y el periodismo multimedia.



Se escribirá y grabará según los géneros periodísticos, aunque, como también incide Mellado, en una conclusión basada en su larga experiencia, "en el periodismo sólo hay dos géneros: tener una exclusiva o un enfoque diferenciado y diferenciador de los temas". Duración: Como hemos dicho, el Máster durará 11 meses, no 12, ni 15 ni 24 meses. Si en una redacción los ciclos se viven con 11 meses trabajando y uno de vacaciones, esa es la propuesta ofrecida por este posgrado propio y presencial.



Comenzará en octubre —probablemente el lunes 5 de octubre de 2026—, con cuatro meses de campus; y a continuación vendrán las Prácticas en la redacción de EL ESPAÑOL, del 8 de febrero de 2027 al 31 de agosto del mismo año. Contratos: los que sean contratados al acabar las prácticas se incorporarán al periódico como redactores.



La contratación de alumnos fue especialmente relevante en la primera promoción —casi el 50% de los 14 alumnos—, y fue superior a dos puestos de trabajo en la segunda promoción y está por decidir los alumnos de la tercera promoción que se quedarán a trabajar a partir de septiembre. Precio: Se mantendrá el actual, sin modificar la política de descuentos y becas. Será más asequible que otros másteres similares al de EL ESPAÑOL. Propósito: Se mantienen los tres propósitos fundadores de este máster. Se escriben con "P" de Periodismo: Práctico, Próximo (pegado a la calle, como siempre ha de hacerse el periodismo) y Profesional (los alumnos recibirán clases ejemplares de periodistas que son referentes en la redacción del diario y, en no pocos casos, en el periodismo español.

Si quieres adquirir las competencias necesarias para ejercer el periodismo con garantías, esta es la oportunidad para dar un paso de gigante.