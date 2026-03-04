Una universidad donde el diseño y la tecnología redefinen las carreras del mañana

UDIT se distingue por una propuesta formativa lejos de lo tradicional. Su metodología, basada en la experiencia directa con proyectos y una robusta red de colaboraciones empresariales, garantiza una preparación profesional de máxima relevancia.

Las claves nuevo Generado con IA UDIT integra diseño y tecnología para formar profesionales capaces de afrontar los retos del mercado laboral actual y futuro. La metodología 'learning by doing' permite a los estudiantes trabajar desde el primer día en proyectos reales y colaborativos con empresas. Los alumnos participan en iniciativas reconocidas como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y desarrollan soluciones innovadoras junto a firmas líderes. Los estudiantes de UDIT destacan en premios nacionales e internacionales y cuentan con más de 2.400 convenios empresariales y acuerdos con universidades globales.

La inteligencia artificial, la automatización y la economía digital están transformando el mercado laboral, al mismo tiempo que evolucionan disciplinas como la moda, el interiorismo, la comunicación gráfica o el desarrollo de nuevos productos.

En este nuevo contexto, creatividad y tecnología han dejado de avanzar por separado. UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología) parte de esa realidad: hoy, diseñar implica comprender cómo la tecnología transforma los procesos creativos y redefine la experiencia del usuario, y desarrollar tecnología ya no consiste solo en escribir código, sino en entender cómo el diseño condiciona la forma en que las personas la integran en su vida cotidiana.

Esa visión no es solo institucional; también define el perfil de quienes cada día cruzan las puertas de sus campus. Como explica la doctora Marisa Sarget, vicerrectora de ordenación académica y profesorado de UDIT: “Nuestros estudiantes son personas curiosas, se mueven con naturalidad entre el pensamiento creativo y la resolución técnica de problemas. No buscan únicamente acumular conocimientos, sino aprender a aplicarlos con criterio. Ese es el talento que creemos necesario formar hoy”.

Para ello, aplican una metodología “learning by doing”; un aprendizaje basado en proyectos, en el que los estudiantes trabajan desde el primer momento sobre retos profesionales, muchas veces vinculados a empresas o a necesidades concretas. Más que abordar el diseño o la tecnología desde un plano teórico, el modelo combina fundamentos conceptuales con desarrollo práctico, obligando al alumno a investigar, prototipar, testar y mejorar sus propuestas.

“No se trata de mantener a los alumnos encerrados en el aula. Para nosotros, tiene mucho más valor que los estudiantes de Moda sean quienes presenten sus diseños en la próxima Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que los de Diseño de Producto desarrollen conceptos como un baño del futuro para un avión, o que los alumnos del grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial colaboren con empresas punteras para crear soluciones que aún hoy no imaginamos. Aprender haciendo es, para ellos, la mejor forma de prepararse para su futuro laboral”, afirma Marisa Sarget.

En el Campus de Diseño e Industrias Creativas, los estudiantes colaboran con arquitectos de referencia en el diseño de interiores, desarrollan campañas de branding y publicidad para marcas que recorren todo el proceso (desde la conceptualización hasta su comunicación) y trabajan en videojuegos o producciones audiovisuales junto a los mejores profesionales del sector.

En paralelo, el Campus de Tecnología, Innovación y Ciencias Aplicadas pone la inteligencia artificial y el desarrollo full-stack al servicio de proyectos que van desde la optimización de procesos hasta la creación de soluciones con impacto directo en diversos sectores.

Lo que consigue este planteamiento es que los estudiantes de UDIT consigan estar entre los más premiados a nivel nacional e internacional. Tan solo en 2025, sus proyectos destacaron en certámenes como los Crystal Cabin Awards, los Young Ones Awards, los Premios LAUS o los Pentawards, entre muchos otros.

“Colaboramos estrechamente con las empresas para que nuestros alumnos puedan trabajar en proyectos reales desde el primer día. Contamos con más de 2.400 convenios y más de cien acuerdos con universidades internacionales que amplían sus oportunidades. Nuestro objetivo final es que empresa y talento se encuentren y crezcan juntos”, afirma Marisa Sarget.

En definitiva, UDIT prepara a sus estudiantes con una propuesta académica que no solo les permite incorporarse con garantías al mercado laboral, sino que les dota de las herramientas necesarias para transformarlo. Cuando finalizan su etapa universitaria, lo hacen con la capacidad de anticiparse a los cambios, identificar soluciones eficaces y responder a los desafíos que plantea un entorno profesional cada vez más exigente.