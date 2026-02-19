No metas la pata con las Redes: “No se trata de que te vean muchos, sino quien tú quieres”

Las claves nuevo Generado con IA Javier Corcuera, jefe de Redes Sociales de EL ESPAÑOL, destaca la importancia de tener una estrategia definida antes de crear perfiles en redes sociales para fortalecer marcas corporativas o personales. El uso de la inteligencia artificial en redes sociales permite un seguimiento preciso de la agenda y los focos informativos, pero la gestión humana sigue siendo clave para el éxito. Corcuera ofrece siete pautas para el uso eficaz de redes sociales, como definir el impacto, humanizar la marca, generar comunidad y adaptar los mensajes a cada plataforma. El Curso de Comunicación con Inteligencia Artificial y Creación de Contenidos, organizado por EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, abordará estos temas y comenzará el 16 de marzo.

"Cuando llega la hora de construir una marca corporativa o de desarrollar una marca personal, no basta con abrir perfiles en las diferentes redes sociales si no se tiene una estrategia definida previamente".

Esta es la primera advertencia que hace el periodista Javier Corcuera (Bilbao, 1974). Actualmente, es el jefe de Redes Sociales de EL ESPAÑOL, cuyo uso adecuado explica también el éxito del diario.

Javier Corcuera es uno de los especialistas que participará en el Curso de Comunicación con Inteligencia Artificial y Creación de Contenidos, organizado por EL ESPAÑOL y por la Universidad Camilo José Cela, cuyo inicio está previsto para el próximo 16 de marzo.

Una de las grandes preguntas es si la Inteligencia Artificial dejará espacio para la coexistencia de esta omnímoda herramienta tecnológica con equipos humanos especializados en Redes Sociales para el desarrollo de la marca personal y de la marca corporativa. El jefe de las Redes Sociales de EL ESPAÑOL está convencido de que sí. Al menos, por la experiencia que él tiene en el día a día.

"En nuestro caso, utilizamos la IA para hacer un seguimiento preciso a la agenda del día y para observar los focos informativos dominantes durante la jornada", explica Corcuera.

"También para realizar estudios y otras funciones relacionadas con el automatismo. Ahora bien, el uso adecuado de las Redes Sociales para que sea eficaz necesita de la sensibilidad y la atención individual de un equipo profesional". El equipo de Redes Sociales de este diario lo componen siete personas en total.

Corcuera, licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, está dedicado a esta actividad de la comunicación en general y del periodismo en particular desde 2007. Anteriormente ha trabajado en diarios como Abc, El Mundo, El País y As.

Las Redes Sociales, junto con Marca Personal, Corporativa, Liderazgo y Datos forman parte del módulo 2 de dicho curso. Ocuparán tres de las 10 semanas de esta segunda edición. Las siete semanas restantes se distribuirán entre los módulos sobre la Inteligencia Artificial y para la Creación de Contenidos.

Recogemos a continuación las reflexiones de Javier Corcuera, como anticipo de sus clases, con siete puntos concretos sobre Redes Sociales y su utilización.

"Es común, por desgracia, ver páginas de empresas y de profesionales de todo tipo que se limitan precisamente a eso: crear un perfil en cada red social sin tener en cuenta el uso que le van a dar".

"En ocasiones se cree que basta con poner el logo y una descripción de la actividad de la empresa, en el caso de las marcas corporativas, o una imagen personal y alguna frase motivacional en el de las marcas personales. No, gran error. Convertir ambos propósitos, el corporativo o el personal, en un canal unidireccional lo único que se consigue es generar indiferencia y caer en la más absoluta irrelevancia".

"Si el objetivo es cimentar de un modo profesional y eficiente la imagen corporativa, el uso correcto de las redes sociales es crucial para alcanzarlo. No te equivoques y metas la pata".

"Hay que tener en cuenta múltiples factores que van desde la elección de los ecosistemas que más se ajustan tanto al producto que quieres vender como de los que puede encontrar el público objetivo al que impactar con tu mensaje. Aquí van 7 pautas que te ayudarán a conseguirlo".