Jorge Calabrés: "Con dos días en el Peugeot habría descubierto la catadura de los tres mosqueteros de Pedro Sánchez"

El jefe de investigación de EL ESPAÑOL considera que esta etapa de corrupción se conocerá como ‘El caso PSOE’. "Queda mucho por saber", afirma. Para Calabrés, un periodista de investigación ha de tener criterio, ser persistente, detallista y saber relacionarse. Dará clases en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la UCJC.

- "¿Que si yo me habría dado cuenta de la catadura de los compañeros de viaje de Pedro Sánchez de haber estado en el Peugeot?"

- "Le aseguro que, como mucho, a los dos días".

Jorge Calabrés (Salamanca, 1985) es jefe de investigación de EL ESPAÑOL y uno de los subdirectores del diario. Efectivamente, podría resultar presuntuosa la afirmación de Calabrés, “a los dos días como mucho”, para referirse a la incapacidad de Pedro Sánchez para descubrir la catadura personal e inmoral del ladino Santos Cerdán, del actor José Luis Ábalos y del inconmensurable Koldo García Izaguirre.

Más de 40.000 kilómetros recorridos por España por Pedro Sánchez con sus tres mosqueteros, juntos por el día y al entrar la noche, y el predicador del nuevo PSOE no se dio cuenta del percal. Ni en 2014, ni en 2016, ni en 2018, año éste en el que formó Gobierno como presidente de España.

Pero no adelantemos acontecimientos.

Jorge Calabrés, que intervendrá como profesor del Máster de Periodismo Multimedia con IA, patrocinado por EL ESPAÑOL y por la Universidad Camilo José Cela, es un caso paradigmático de profesional del periodismo con espíritu de superación.

Procedente del periodismo deportivo, entró en el diario de Pedro J. Ramírez en 2018 como responsable de Deportes. Dos escándalos deportivos, los llamados 'caso Tebas' y 'caso Rubiales', en 2022 y 2023, lo situaron en la pista de despegue del Periodismo de Investigación.

Aclaremos que es imposible concebir el periodismo de calidad sin investigación, tanto en una sección política como la de España, o en otra dedicada a la vida de los famosos, como Jaleos, por citar dos áreas muy diferentes de EL ESPAÑOL.

Para Gabriel García Márquez, periodista antes que escritor, la formación periodística universitaria debía sustentarse en el pilar de la investigación. ”La certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe de ser investigativo por definición”, escribió el Nobel colombiano.

Esta misma afirmación la ha escuchado Jorge Calabrés en directo, en EL ESPAÑOL, de boca de Pedro J. Ramírez, presidente y director del diario, así como la ha leído en los postulados fundacionales de este Máster de Periodismo Multimedia, cuya tercera edición comenzará el próximo 6 de octubre.

Pero sigamos con la ceguera de Pedro Sánchez, con perdón para los clarividentes trabajadores de la ONCE. Esta supuesta degeneración macular llevó al líder socialista a nombrar sucesivamente a Ábalos y a Cerdán número tres del PSOE (al primero, además, titular del millonario Ministerio de Fomento) y al famoso Koldo García como guardián de sus avales para mandar en el PSOE.

PREGUNTA- 'Caso Ábalos', 'caso Cerdán' o 'caso Sánchez'… ¿Cuál será la denominación de origen que perdurará en este gran episodio de corrupción en España cuando pasen unos años?

RESPUESTA- Pienso que no se recordará de ninguna de estas tres maneras, sino que se hablará del 'caso PSOE'.

Porque lo que está por comprobar es si estamos hablando de financiación ilegal de un partido. Es lo que podría desprenderse de la investigación que está haciendo la UCO. Veremos en qué acaba todo esto. Porque estamos hablando de contratos de obras públicas, de dinero por adjudicaciones. No olvidemos que Santos Cerdán pasó de ser diputado y secretario de Organización del PSOE a entrar al día siguiente en la cárcel.

P- ¿Dónde cree usted que está la línea roja para Pedro Sánchez en su abnegada resistencia a dimitir?

R- Indudablemente, en que aparezcan pruebas de financiación ilegal del PSOE o se involucre en los casos de corrupción a algún miembro del Gobierno actual.

Jorge Calabrés se tiene bien aprendida la lección del cazador profesional: no contar nada de la pieza hasta que la haya abatido, por más que la esté apuntando con la mirilla telescópica. Prefiere no hablar de la financiación familiar de Pedro Sánchez, vía suegro, en sus viajes por toda España durante sus campañas en el Peugeot en 2014 y 2016 para conquistar y luego reconquistar la secretaría general del PSOE.

Calabrés retoma el inicio:

"Sólo le puedo decir, respecto a la catadura de los tres acompañantes de Sánchez en el Peugeot 407, que podemos estar de acuerdo en que Ábalos es un maestro del engaño, un gran actor; se cree sus propias mentiras. Pero Cerdán y Koldo son transparentes como el cristal".



Atributos del buen periodista

El jefe de Investigación de EL ESPAÑOL tiene en la mira telescópica a piezas grandes en toda esta trama de corrupción. En septiembre volverá a la carga. Eso sí, sacará tiempo para dar clases en el Máster de Periodismo, así como otros periodistas de investigación de EL ESPAÑOL y de algún otro medio.

P- ¿Qué tres atributos ha de poseer un buen periodista de investigación?

R- En mi opinión, el más importante es tener criterio a la hora de leer papeles, incluso al mirar lo que colegas de otros medios publican. Afinar el criterio te ayuda a encontrar pistas donde no se ven y a distinguir pruebas falsas pese a parecer incuestionables. Un segundo atributo muy importante es ser persistente. Los tiempos en el periodismo de investigación son más largos que en otras secciones.

Un tercer requisito es ser detallista, porque no cabe la equivocación. Detallista, claro, también al escribir.

P- En el periodismo en general los adjetivos y los adverbios deberían estar prohibidos. Más aún en el de investigación…

R- Desde luego. Los adjetivos, prohibidísimos. No se puede adjetivar, utilizar frases cortas, sencillas, claras. Hay que escribir los hechos como son. Nada de opinión. No debemos dejar espacio para las conjeturas del lector.

P- ¿Este periodismo de investigación y denuncia se hace en beneficio de la sociedad o del editor del medio?

R- Como un periodista, y más si es de investigación, no debe mentir, mi respuesta es que el beneficio es doble: para la sociedad y para el medio. Los periodistas tenemos un poder social por delegación: controlar el desempeño de los gobernantes y poderosos de manera vigilante. Indudablemente, el prestigio de los periódicos pasa por marcar la agenda política, que es lo que se consigue al descubrir grandes casos de corrupción de quienes debieran gobernar sin mancha.

Por todo esto que dice el entrevistado, el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela concede un papel preeminente al periodismo de investigación.

De hecho, los matriculados en este Máster escucharán con insistencia un santo y seña que está en el origen de este posgrado. Sólo hay dos géneros verdaderos en el periodismo, más allá de la noticia, el reportaje, la entrevista…:

La exclusiva, a la que se llega con el periodismo de investigación. El enfoque, que consiste en cubrir de manera original la actualidad, con datos y nuevas aportaciones. O sea, la actualidad con enfoque.

El ejercicio, el desarrollo y la práctica de estas dos habilidades son los pilares del Máster de EL ESPAÑOL. Esto más la enseñanza de las nuevas herramientas con las que se ejerce el periodismo multimedia actual, en el que se escribe, se habla y se muestra en imágenes.

P- ¿Qué se necesita para especializarse en el periodismo de investigación?

R- Además del criterio, del que hablaba antes, es conveniente saber de temas jurídicos, políticos, financieros, empresariales... Hay que saber un poco de todo, o un mucho de Invertia, de Tribunales, de Política…, por hablar de un periódico como EL ESPAÑOL. También hay que tener ciertas habilidades sociales, porque un día tienes que conversar con un político, otro con un CEO de una gran empresa, o con alguien del Ibex. Incluso con corruptos…

Aunque Jorge Calabrés no menciona la templanza, quizás sea este el atributo superior del periodista de investigación. Ha de aguantar presiones de muy de arriba, incluso dentro de su medio, y de abajo a través de otros compañeros menos atrevidos. Templanza también ante largos tiempos de espera para conseguir una pista con un dato confirmatorio.

Si los periodistas de investigación tuvieran un patrón especial éste sería el santo Job, a quien se le atribuye la frase bíblica 'Post tenebras lucem' (La luz después de las tinieblas). También valdría el lema del secretario personal de Carlos V, Alfonso de Valdés: 'Finis coronat opus' (El fin corona la obra). Coronar una gran exclusiva es trabajo arduo y difícil.

Del padre al portero de discoteca

Como se enseña en el Máster, todo periodista ha de asumir que, si es necesario, se utiliza al padre como fuente o al portero de la discoteca. En este caso, si hay suerte, se puede llamar Koldo.

También sirve la vida personal para hacer periodismo de investigación.

Jorge ha tirado de sus vivencias para hacer bien su trabajo actual. Todas ellas constituyen el 'caso' Calabrés. Estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Salamanca. De joven, intervino en varias campañas electorales de ámbito local y autonómico, así como de asesor de comunicación.

Se convirtió en empresario autónomo al crear la web Bernabéu Digital y El Bernabéu, marcas que registró a su nombre al estar sorprendentemente expeditas. Y tuvo la fortuna de entrar en EL ESPAÑOL, un hábitat favorable para el periodismo de calidad, con ejemplo y conocimiento como el de María Peral en Tribunales o Arturo Criado en Economía. Para qué hablar de Pedro J. Ramírez: dos periódicos bajo su dirección descubrieron los GAL o las entrañas de la Gürtel.

Así se comprende la madurez del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL con su tercera edición en puertas. El objetivo: formar a jóvenes que quieran vivir su experiencia de periodismo de éxito, con ofertas de trabajo al finalizar el curso.

"Ah, dos cosas más. Para ser periodista de investigación hay que pensar mucho y leer de todo. Y olvidarse del horario de oficina, en las antípodas del periodismo", dice Jorge Calabrés de despedida.

*** Miguel Ángel Mellado es el director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.