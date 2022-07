40 años impulsando la excelencia académica

La educación es uno de los motores del desarrollo de la sociedad. Consciente de ello, uno de los objetivos de la Fundación “la Caixa” desde su nacimiento es impulsar el talento de los estudiantes más sobresalientes y establecer medios para no dejar a nadie atrás en este ámbito. Por eso, la concesión de ayudas es siempre un momento importante en la agenda de la institución, y más en este 2022, en el que se cumplen 40 años de sus becas de posgrado en el extranjero, de las que este año se benefician 120 universitarios seleccionados en la convocatoria de 2021.

Muestra de la solemne trascendencia de este programa, la ceremonia de entrega estuvo presidida por Sus Majestades los Reyes de España. El acto, celebrado en CaixaForum Madrid, también contó con la presencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y el presidente de la Fundación “la Caixa”, Isidro Fainé.

Fainé quiso destacar la sólida presencia de la Fundación “la Caixa” en el campo de la educación a lo largo de estas cuatro décadas, argumentando que “es el único camino para la construcción de una sociedad más justa, que garantice el bienestar social de todos, sin exclusión”. “Con este programa de becas”, añadió, “queremos dar la oportunidad a los estudiantes e investigadores con más potencial de acceder a las mejores universidades y centros de investigación del mundo”.

El presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, departe con algunos de los becados.

En su discurso, Fainé también quiso referirse a la influencia que la expansión de la Covid-19 ha tenido en todos los ámbitos de la sociedad y que “nos puso a prueba en todos los sentidos”, reconoce ya que “generó nuevas necesidades globales y planteó nuevos retos”.

Capacidad de adaptación al contexto

El ejercicio de adaptación de la institución que preside ante esta “emergencia inesperada” ha obligado a “intensificar sus esfuerzos para contribuir a paliar esta crisis” aunque, en este punto, Fainé puso en valor que “desde su creación en el año 1904, nuestra entidad se ha caracterizado siempre por sus esfuerzos de adaptación a las condiciones económicas y sociales de cada periodo histórico. Y el que vivimos actualmente no es una excepción”.

“Nuestros programas sociales atienden las urgencias de corto plazo, contribuyendo a paliar o remediar la pobreza extrema, a la vez que se focalizan en transformar dicha pobreza en progreso. Es decir, intentan que las personas puedan salir del círculo de la pobreza”, explicó, mientras que “los otros tres ámbitos de actuación de la Obra Social atienden lo más importante a largo plazo, contribuyendo al desarrollo cultural y científico, de investigación y salud, y de educación y becas. Es decir, contribuyendo al futuro del progreso económico y haciéndolo siempre de manera inclusiva y sostenible”.

Y es ahí, en ese contexto, donde cobra significación el Programa de Becas de la Fundación ”la Caixa”, que ni siquiera en tiempos de pandemia se ha detenido. Fruto de ello, el reconocimiento a estos 120 alumnos becados le sirve a Fainé para ensalzar de entre sus cualidades, “dos elementos cruciales que ayudan a explicar la trayectoria tan prometedora que vienen recorriendo: primero un elemento de tipo externo, en forma de un entorno favorable, donde la familia juega un papel fundamental; y segundo un elemento de tipo interno, que no es otro que el esfuerzo perseverante para potenciar y perfeccionar el talento que cada uno tiene dentro”. “Estos becarios son los motores del cambio y del progreso que necesitamos en nuestra sociedad”.

Discurso de Isidro Fainé

Formación internacional: en busca de la excelencia

La alusión al carácter internacional se refleja no solo en las bases de la convocatoria sino en las estadísticas que se desprenden de las peticiones de los becarios, que han solicitado seguir su formación en una docena de países, de los que Estados Unidos y Reino Unido son los más demandados con 47 y 34 peticiones, respectivamente. Por centros, el Imperial College London (9), London School of Economics and Political Science (7) y la Universidad de Columbia (7) con los más requeridos.

Pero independientemente del destino, la beca es una oportunidad que supone “mucho más que un apoyo económico para impulsar el conocimiento y saciar la curiosidad individual”, según Vânia de la Fuente-Núñez, responsable de la ‘Campaña mundial contra el Edadismo’ de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también habló en representación del colectivo de exbecarios de la Fundación “la Caixa”. Ella misma pudo cursar en 2013, gracias a estas ayudas, un Máster en Filosofía, Política y Economía de la Salud en la University College London. “Esta beca y el apoyo de la Fundación “la Caixa” no se acaban con el fin del posgrado, os acompañarán siempre. El éxito no nace en el vacío”, concluyó.

De hecho, una de las características que le aportan un valor añadido es la comunidad de becarios de la que pasan a formar parte. Esta Asociación de Becarios de “la Caixa” la forman más de 5.700 personas con una formación avanzada y que han alcanzado puestos clave en sus respectivas actividades, lo que ha convertido este grupo en un clúster de excelencia y en una referencia académica y profesional tanto en España como a nivel internacional.

Experiencia y prestigio

Foto de familia con los 120 estudiantes seleccionados.

Además de la experiencia de quienes las han podido aprovechar, el tiempo y el prestigio acumulado durante estos 40 años las convierten en un referente para la comunidad educativa por ser la que más ayudas concede y por estar abierta a todo tipo de disciplinas, entre otros motivos. Eso explica que, para esta convocatoria, concurrieran 1.325 estudiantes a un proceso de selección que incluye varias evaluaciones. La primera, mediante un sistema de ‘peer review’ (o evaluación por parte de personas con competencias similares). Las que mejores puntuaciones recibían aquí pasaban a otra fase de entrevista personal a cargo de profesores universitarios con experiencia internacional en este tipo de procesos.

El objetivo de este minucioso escrutinio es el de conceder las becas a los estudiantes con más talento y con mayor potencial, algo que posteriormente se refrenda en los expedientes. Las disciplinas más representadas son las ingenierías y tecnologías (22), las ciencias económicas y empresariales (9), las relaciones internacionales (7), las ciencias físicas (6), las ciencias médicas y de la salud (6), el derecho (6) y la música (6).

El programa cubre la totalidad del coste de la matrícula, así como una ayuda mensual en la moneda del país de destino. Además, se hace cargo de los gastos de desplazamiento y de un curso de orientación previa. Para todo ello, desde el inicio del programa de becas de posgrado en el extranjero, en 1982, la Fundación “la Caixa” ha dedicado una inversión acumulada de 189 millones de euros, que han servido para completar la formación de 3.687 estudiantes españoles en el extranjero. Solo en la convocatoria de 2021, el presupuesto ha sido de algo más de ocho millones de euros, siendo el coste medio de cada una de estas becas de 75.000 euros.

