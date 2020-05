La vuelta a clase “obligatoria” en Madrid para alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato

La Comunidad de Madrid ha pedido a Pedro Sánchez que reconsidere la vuelta a las aulas 15 días antes de que termine el curso escolar durante la fase de desescalada por la crisis del coronavirus.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, mantuvo esa postura y la trasladó en la octava videoconferencia con los mandatarios autonómicos desde que se decretase el estado de Alarma.

Enrique Ossorio, consejero de Educación de Madrid, ya había mantenido esa hipótesis. "Tenemos que intentar que los alumnos vuelvan a clase antes de terminar el curso, siendo flexibles y sensibles con la situación de la tercera evaluación", reconoce el gobierno regional en un comunicado.

De entre todos los alumnos, la Comunidad de Madrid cree que, en especial, los que tendrían que acudir a las aulas serían los alumnos de ESO y Bachillerato, de forma obligatoria y no voluntaria. Por eso, ha solicitado que vuelvan los estudiantes de 4º de la ESO y los de 2º Bachillerato, donde está en juego el título.

La Comunidad de Madrid, en su comunicado, también recalca que "más de 45.000 estudiantes de la región se van a quedar sin examinar porque no se ha decretado qué se hace con ellos", en referencia a todas aquellas personas que se examinan por libre de la ESO y Bachillerato, los estudiantes que quieran ingresar en la FP de grado medio o superior y los que quieren acceder a enseñanzas artísticas o deportivas.

Esta petición, no obstante, de momento, no tiene previsto salir adelante: el Gobierno ya anunció que el curso terminaría en junio de forma telemática y que los centros tan solo se abrirían para acoger a los niños menores de seis años que no tengan con quién quedarse. Queda, eso sí, abierta la posibilidad de que las aulas se abran en julio para realizar actividades lúdico-educativas.