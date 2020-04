Dime en qué comunidad estudian tus hijos y te diré como será el final de curso: el injusto puzle educativo

“Le corresponde a cada Comunidad Autónoma fijar el número de suspensos”. Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, con esta frase, levantó, de alguna manera, el polvorín del caos autonómico de las competencias. O, dicho de otra manera, puso en marcha un mecanismo que rompe con el principio de equidad de todos los alumnos del territorio español, propiciando que uno de Madrid –donde no se va a poder obtener el título de cuarto de la ESO con más de dos suspensos– tenga más dificultades para sacarse el título que otro de, por ejemplo, Aragón –donde la evaluación se realizará en función de las competencias y no de las asignaturas no aprobadas.

Pero el número de suspensos no es lo único que difiere entre unas Comunidades Autónomas y otras. El abrir (o no) los colegios en julio también es, a priori, distinto. En País Vasco ya han anunciado que mantendrán cerrados los centros y algunas otras regiones como Cataluña, Castilla y León o Murcia llevarán sus propios programas de refuerzo. ¿Y el resto? Esperarán a que el ministerio de instrucciones.

En definitiva, 17 sistemas educativos, con 17 formas de gestionar. El caos está servido, pero en EL ESPAÑOL hemos querido ponerle orden. Hemos preguntado a las 17 Comunidades Autónomas cómo será el final de curso. Las respuestas, región por región, a continuación:

Andalucía

Andalucía cerró sus centros escolares el 16 de marzo y desde entonces ha desarrollado las clases a distancia. Eso sí, con el objetivo de reanudarlas, aunque fuese durante 15 días, antes de que termine el periodo lectivo, como ha reconocido su presidente Juanma Moreno Bonilla.

Los profesores, hasta que se produzca ese final en junio, contemplado en las fechas fijadas a principio de curso, reforzarán contenidos y quedará a su criterio el avance o no de la materia. Los alumnos serán evaluados por lo hecho durante los dos primeros trimestres y el tercero en ningún caso les perjudicará. El número de suspensos con el que se pasará de curso se mantiene conforme a lo establece la Lomce: dos en cuarto de la ESO y ninguna en Bachillerato.

En julio, en Andalucía tienen previsto llevar a cabo su programa estival de refuerzo, fundamentado en atender a los alumnos con necesidades especiales en materias como Lengua, Matemáticas e Inglés.

Aragón

En Aragón cerraron los colegios el pasado 16 de marzo y desde entonces los centros han continuado su actividad a distancia. Para evitar la brecha digital entre alumnos, el gobierno regional repartió 1.000 dispositivos electrónicos para que todos los estudiantes pudieran seguir las clases online.

Los alumnos, terminarán el curso el próximo 19 de junio en Infantil y Primaria, y el 22 de junio los de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). “Hasta entonces, los alumnos seguirán estudiando a distancia, sin avanzar materia –al menos, significativamente– (…) Asimismo, el Gobierno aragonés es partidario de volver a las aulas, aunque sea una o dos semanas, siempre que así lo estimen las autoridades sanitarias”, reconocen en conversación con EL ESPAÑOL.

Desde el Gobierno de Aragón no han fijado un número de suspensos para pasar de curso, sino de competencias superadas en los cursos que conllevan titulación. Fomentará la promoción de forma general siempre que los centros consideren que el alumno ha superado una serie de competencias básicas. Estudiarán, en cualquier caso, los casos en los que resulte más beneficioso repetir. Sólo lo harán, eso sí, los de aquellos cursos en los que se consiga una titulación.

Las actividades hechas hasta la fecha servirán a los alumnos para subir nota, pero nunca para bajarla. “Defendemos que se puntúe este periodo excepcional más por actitudes que por aptitudes, por esfuerzo, el hecho de haber seguido clases y finalizado las tareas encomendadas”, cuentan desde el gobierno regional.

Una vez terminado el curso, en Aragón no conciben que se den clases en julio. No obstante, los centros permanecerán abiertos, como lo han hecho desde hace mucho tiempo, para que los alumnos puedan realizar todo tipo de actividades, organizadas tanto por los propios centros como por las familias. En ningún caso será seguir con actividades curriculares.

Los alumnos que tengan que hacer la Selectividad, la pasarán los días 7, 8 y 9 de julio, en la última horquilla fijada por el Ministerio. Del mismo modo, el gobierno regional ha enviado a los centros los nuevos exámenes, con una mayor opcionalidad para que los alumnos puedan elegir entre diferentes preguntas.

Canarias

Las Islas Canarias cerraron un primer centro en Tenerife a raíz de un contagio y el resto de colegios el 16 de marzo, tras decretarse el estado de alarma. El curso mantiene sus fechas de finalización intactas. Hasta entonces, los colegios seguirán desarrollando la actividad lectiva a través de las plataformas digitales puestas a disposición por el gobierno regional.

La normal será el aprobado general y la repetición será una excepción, como marca el ministerio. La nota se pondrá en función del trabajo global que ha hecho el alumno desde principio de curso y no existirá un número determinado de suspensos de cara a pasar de curso u obtener una titulación.

El mes de julio no está contemplado que abran los centros, pero reconocen que “de acuerdo con la situación sanitaria y las posibilidades de respuesta de la administración educativa”, existe la posibilidad de “contemplar actividades lúdico-educativas de carácter voluntario.

La Selectividad, en Canarias, se celebrará entre el 1 y el 3 de julio en convocatoria ordinaria y el 10 y 11 de julio en la extraordinaria. El próximo curso, durante el primer trimestre, los alumnos afianzarán lo no aprendido en el último de este año.

Cantabria

Cantabria cerró los centros el 16 de marzo. Desde entonces, los alumnos han seguido reforzando los contenidos aprendidos hasta la fecha y en Secundaria han continuado avanzando pero siempre centrándose en lo esencial.

En cuanto a los suspensos, en Cantabria seguirá las instrucciones dadas por la ministra y será la junta educativa la que valorará las competencias adquiridas por cada alumno de cara a poder pasar de curso o no. Los alumnos de Bachillerato harán la Selectividad el 8, 9 y 10 de julio en convocatoria ordinaria y el 8, 9 y 10 de septiembre en la extraordinaria.

No descartan que se abran los centros en julio, pero están estudiándolo todavía. Para el próximo curso, eso sí, el gobierno cántabro ya ha dado la orden a los centros para que identifiquen que contenidos no se han podido abordar este curso y para que flexibilicen currículos.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha suspendió la actividad presencial de profesores y alumnos el 16 de marzo. Desde entonces, los estudiantes han reforzado los conocimientos de los dos primeros trimestres y han avanzado en los contenidos del tercero exclusivamente si se consideraban relevantes. Todo ello, en un entorno virtual puesto a disposición desde el gobierno regional.

Así se desarrollarán las clases en Infantil y Primaria hasta el 18 de junio, y en Secundaria y Bachillerato hasta el 23 del mismo mes. La única excepción será para los alumnos de Segundo de Bachillerato, que finalizarán el cinco de junio con el fin de poder preparar con garantías la Selectividad.

En Castilla-La Mancha todavía tienen pendiente fijar cuáles serán las asignaturas suspensas con las que los alumnos puedan obtener las titulaciones de ESO y Bachillerato. El aprobado será la regla general y la repetición sólo se producirá en casos excepcionales, tal y como estipuló el ministerio. No dependerá, en cualquier caso, del número de asignaturas suspensas, sino en función de que el alumno haya alcanzado los mínimos exigibles. La nota del tercer trimestre sólo servirá para mejorar la calificación final.

En verano, en Castilla-La Mancha no habrá clases. Si se prestarán, junto al ministerio, a colaborar y apoyar las actividades de refuerzo lúdico y deportivo en espacios abiertos que adelantó Isabel Celaá. Si para realizar ese tipo de actividades se necesitaran los centros educativos, el gobierno regional facilitaría su apertura.

Los alumnos que tengan que hacer Selectividad se presentarán el 6,7 y 8 de julio en convocatoria ordinaria, y el 1, 2 y 3 de septiembre en convocatoria extraordinaria en septiembre. “La tipología de la prueba no cambia”, según reconocen desde la Consejería de Educación.

Castilla y León

Castilla y León suspendió las clases presenciales el próximo 16 de marzo y, desde entonces, los alumnos han reforzado los conocimientos aprendidos en los dos primeros trimestres y han avanzado, en la medida de lo posible, en los contenidos del tercero. Lo han hecho a través de plataformas online como Teams u Office 365.

A partir de ahí, el gobierno de Castilla y León no ha fijado un número de asignaturas suspensas para pasar de curso o para conseguir la titulación. Esperará, de momento, a que el Gobierno decida cuál es el criterio “al faltar todavía tiempo para que acabe el curso”, reconocen.

El curso terminará en las fechas establecidas previamente: el 23 de junio para Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y el 5 de junio para los alumnos de Segundo de Bachillerato.

En julio, algunos centros permanecerán abiertos, como lo llevan haciendo desde hace años en Castilla y León para cumplir con el programa Éxito. Es tan solo para los alumnos que tengan que promocionar de cuarto de la ESO a Bachillerato y que no lo hayan conseguido. Estos podrán obtener el título con clases extras de Lengua, Matemáticas e Inglés.

Las pruebas de Selectividad se desarrollarán en convocatoria ordinaria el 1, 2 y 3 de julio; y la extraordinaria se celebrará el 11, 12 y 13 de septiembre.

Cataluña

En Cataluña los centros permanecen cerrados desde el 13 de marzo y el tercer trimestre ha dado comienzo el 14 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa. La educación, obviamente, ha sido online a través de diferentes plataformas puestas a disposición de alumnos y profesores por parte de la Generalitat.

El tercer trimestre en ningún caso restará en la evaluación final de los alumnos, pero sí puede ayudar a mejorar su nota. No están fijadas las asignaturas suspensas. “Ningún alumno podría tener una calificación inferior a la de la media evaluativa de los dos primeros trimestres”, reconocen desde la institución a EL ESPAÑOL.

Los alumnos de Bachillerato que tengan que pasar la Selectividad la harán, en convocatoria extraordinaria, los días 7,8 y 9 de julio. “Se flexibilizará la prueba de modo que haya más opcionalidad y que ningún alumno tenga que responder un temario que no ha podido dar en clase”, cuentan.

En julio, desde la Generalitat no tienen previsto que haya clases. Sí que habrá casales de verano, organizados por los ayuntamientos y donde los alumnos llevarán a cabo actividades lúdicas y deportivas, aunque este curso, reconocen, tendrán un “cariz más educativo”, serán más y las becas serán de mayor cuantía para los niños con mayores necesidades.

Extremadura

Extremadura, como la mayoría de las Comunidades Autónomas, cerró sus centros escolares el 16 de marzo. Desde entonces, la enseñanza se ha desarrollado a distancia. El tercer trimestre, a su vez, finalizará el 17 de junio, salvo para los alumnos de Bachillerato, donde el fin de las actividades lectivas se producirá el 12 de junio.

Con carácter general, en Extremadura no existe un número máximo de suspensos con el que se repetirá curso. La promoción (o no) del alumno dependerá, en buena medida, de lo que decidan, de forma colegiada, los padres del alumno y la Junta de Evaluación. La repetición, por tanto, será la excepción.

En la evaluación final, los profesores tienen instrucciones de evaluar prioritariamente todo lo trabajado durante los dos primeros trimestres, y de aquí hasta final de curso se reforzarán los contenidos ya aprendidos y se avanzará en la medida de lo posible.



Los alumnos que tengan que pasar la Selectividad la harán los días 30 de junio, y 1 y 2 de julio en la conovocatoria ordinaria; y el 1, 2 y 3 de septiembre en la extraordinaria.

A partir de ahí, la Junta de Extremadura no ha definido aún si habrá o no clases en verano o si los centros permanecerán o no abiertos. Su decisión dependerá de lo que disponga el ministerio de Educación y Formación Profesional.

Para el curso que viene, la Junta de Extremadura informará debidamente a los centros para “que organicen los planes de recuperación y adaptación del currículo si fuera necesario”, reconocen en conversación con EL ESPAÑOL.

Galicia

La Xunta de Galicia cerró los colegios el 16 de marzo y desde entonces la actividad lectiva se ha desarrollado a distancia con herramientas implementadas por el gobierno regional. Y así seguirá siendo hasta el 19 de junio, fecha de finalización del curso. No obstante, “no descartan” una vuelta a las aulas que “facilite la despedida y el cierre de ciclo a alumnado y docentes”, siempre que la situación sanitaria lo permita.

Los criterios de evaluación serán los marcados, de momento, por Isabel Celaá, con el aprobado general como norma y la repetición como algo excepcional. No obstante, exigen que “el Gobierno central sea claro y garantice la igualdad de too el alumnado independientemente del territorio donde viva”, explican.

El tercer trimestre, en cualquier caso, sólo servirá para sumar nota en la evaluación final y en ningún caso podrá perjudicar al alumno.

En cuanto al número de suspensos con los que un alumno pueda recibir la titulación, desde la Xunta esperan que el Ministerio de Educación y Formación Profesional establezca los criterios.

A partir de ahí, Galicia cerrará los centros en julio, pero ha demandado al Gobierno “que habilite los créditos oportunos que permitan atender la eventual demanda de las familias”.

Los alumnos que tengan que presentarse a Selectividad la harán el 7, 8 y 9 de julio en convocatoria ordinaria, y el 15, 16 y 17 de septiembre en la extraordinaria.

El próximo curso, los centros realizarán una evaluación inicial, especialmente teniendo en cuenta a los alumnos que empiezan nuevas etapas, en los primeros de Primaria, ESO y Bachillerato.

Islas Baleares

En las Islas Baleares los colegios se cerraron el 16 de marzo y, desde entonces, la actividad lectiva ha transcurrido a distancia y así será hasta el 19 de junio. Hasta entonces, alumnos y profesores reforzarán los contenidos aprendidos en los dos primeros trimestres y harán hincapié en lo esencial para terminar este tercero.

Todos los alumnos aprobarán por norma general y la repetición será excepcional y tendrá que estar debidamente argumentada por el centro. Respecto al número de suspensos, no se fijan suspensos de cara a la promoción ni a la titulación.

Los colegios no estarán abiertos en julio, pero sí se llevará a cabo la puesta en marcha del programa de acompañamiento (PAE) centrado en los alumnos más vulnerables. Dependerá de la alerta sanitaria y en ningún caso se avanzará temario.

La Selectividad se celebrará entre el 7 y el 9 de julio en espacios que garanticen la distancia de seguridad entre alumnos y profesores.

Comunidad de Madrid

Madrid fue la primera Comunidad Autónoma en cerrar los colegios en toda España. Isabel Díaz Ayuso hizo el anunció el nueve de marzo y las clases a distancia comenzaron dos días después, el 11. A partir de entonces, los alumnos, mediante diferentes recursos educativos online, han ido avanzando en el temario y repasando todo lo dado durante los dos primeros trimestres.

Pero, a la hora de finalizar el curso, la Comunidad de Madrid se ha desmarcado del ministerio de Educación y Formación Profesional en cuanto al aprobado general. “No estamos de acuerdo en promocionar y titular con más suspensos de los que dice la ley ni que el número de asignaturas suspendidas lo fije cada región. Tampoco en que la tercera evaluación sea sólo diagnóstica ni que en Bachillerato se haga una media de todas las notas”, reconocen desde la Consejería a EL ESPAÑOL.

Por eso, Madrid ha decidido atender a la legislación vigente y ha establecido que ningún alumno de Bachillerato o de los diferentes ciclos de FP pueda obtener el título con demasiadas asignaturas suspensas. En la ESO, el título podrá conseguirse con dos asignaturas no aprobadas siempre que estas no sean Lengua y Matemáticas, tal y como establece la Lomce.

Madrid, a su vez, calificará a los alumnos tomando como referencia la nota final de los dos primeros trimestres, pero valorando la actividad hecha por el alumno desde casa durante el tercero. La repetición, aún así, será “excepcional”, como ha fijado el ministerio, y las evaluaciones deberán concluirse antes del 16 de junio las ordinarias y antes del 26 de junio las extraordinarias. En Bachillerato, los centros programarán la evaluación final ordinaria antes del 23 de junio y la extraordinaria, el 1 y 2 de septiembre.

Mientras tanto, los alumnos reforzarán desde casa lo aprendido durante los dos primeros trimestres y avanzarán contenidos hasta que termine el curso. Al reanudarse la actividad lectiva en el 2020/21, los profesores tendrán que priorizar los contenidos no aprendidos durante este tercer trimestre.

Los colegios abrirán en julio para dar clases de refuerzo a todos aquellos alumnos que voluntariamente lo deseen y las clases las darán, de igual modo, profesores voluntarios. No serán lectivas y, por tanto, en ningún caso se avanzara temario.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana cerró sus colegios el pasado 16 de marzo y, desde entonces, a través del plan MULAN, ha seguido desarrollando su actividad educativa. Y así lo hará hasta el 16 de junio las clases de Secundaria y Bachillerato, y 18 de junio en Infantil y Primaria.

En este tercer trimestre, la directriz a seguir es que los alumnos refuercen, recuperen y repasen los contenidos ya aprendidos durante el primer y segundo trimestre, y que avancen en aquellos que se consideren esenciales. El aprobado general será la normal y la repetición, lo excepcional, tal y como ha marcado el ministerio.

A la hora de pasar de curso u obtener la titulación no se tendrán en cuenta el número de asignaturas suspensas, sino de manera conjunta lo hecho por el alumno durante todo el año. Eso sí, no todos aprobarán con la misma nota. La repetición será algo excepcional y se reducirá a aquellos alumnos que los equipos docentes consideren que es beneficioso para el alumno.

A partir de ahí, los centros no se abrirán en julio. Sólo se realizarán, siempre que las autoridades sanitarias lo permitan, actividades lúdicas organizadas por ayuntamientos, asociaciones y ONGs.

La selectividad, en la Comunidad Valenciana, se celebrará los días 7, 8 y 9 de julio. El próximo curso, a cada alumno se le aplicará un plan en función del plan diagnóstico que se haga cuando finalice este tercer trimestre.

Región de Murcia

Murcia terminará el curso entre el 20 y el 15 de junio, en función del municipio de la región. Hasta esa fecha, los profesores seguirán las instrucciones de dadas por el gobierno de la región, que establece que se sigan reforzando los contenidos dados hasta la fecha y se avance en aquellos considerados esenciales.

Hasta entonces, desde la comunidad seguirán la normativa vigente que establece la Lomce con respecto a suspensos a la hora de dar titulaciones o promocionar de curso –salvo que el ministerio dé nuevas órdenes.

En julio, en Murcia seguirán el programa de refuerzo educativo que llevan desarrollando “desde hace años”. Es un programa destinado a todos aquellos alumnos con dificultades o que necesitan reforzar contendidos. No se avanzará temario, pero el gobierno regional pretende que, este verano, sean más los alumnos que acudan a esas clases.

La Selectividad, en convocatoria ordinaria, se celebrará el 6, 7 y 8 de julio; y la extraordinaria será el 10 y el 11 de septiembre.

Comunidad Foral de Navarra

La Comunidad Foral de Navarra cerró los colegios el 16 de marzo y desde entonces los alumnos desarrollan las actividades a distancia hasta junio. La calificación final de los estudiantes la decidirán las autoridades competentes “en base a los resultados obtenidos por el alumnado durante los dos primeros trimestres”. El tercero tan sólo servirá para mejorar esa nota y nunca perjudicará a los alumnos.

Los estudiantes, por norma general, promocionarán en todos los niveles y etapas, y la repetición será lo excepcional. Ocurrirá de igual forma tanto en cuarto de la ESO como en Segundo de Bachillerato. “La no titulación se reservará para situaciones excepcionales a propuestas del equipo docente”, explican.

En cuanto a los suspensos, Navarra seguirá la normativa actual. Eso sí, reconocen que están trabajando en una nueva Orden Foral por la que se modificarán los criterios de evaluación y promoción del alumnado que cursa Primaria.

Actualmente, una Orden Foral especifica que el alumnado de Primaria no promocionará al curso siguiente “si no ha alcanzado ninguna de las dos competencias (lingüística y matemática) o cuando tenga calificación negativa en más de tres áreas”. La idea es cambiar eso.

Los centros no se abrirán en julio y la Selectividad se celebrará los días 24, 25 y 26 de junio. La extraordinaria queda fijada el 22, 23 y 24 de julio.

País Vasco

En el País Vasco, al igual que en el resto de comunidades, el estado de alarma provocó la suspensión de las clases presenciales y el comienzo de las lecciones online. Desde entonces, han reforzado contenidos de los primeros trimestres y han avanzado en los esenciales del tercero.

La repetición, en el País Vasco, también será algo excepcional. “Cuando el equipo docente considere que un escolar no debe pasar de curso porque no haya alcanzado los objetivos mínimos deberá hacer un informe en el que se indique los motivos que justifican esa medida”. Es decir, los alumnos pasarán por norma general.

Los centros no abrirán en julio, pese al anuncio de Celaá, para atender a los más vulnerables, pero desde el Gobierno vasco se insta a los centros a que manden tarea a los alumnos para que la hagan durante el verano. El próximo curso se reanudará el siete de septiembre.

Principado de Asturias

En Asturias los colegios se cerraron el 16 de marzo y, desde entonces, las actividades a distancia se han fundamentado, en gran parte, en el refuerzo y el repaso de los contenidos los dos primeros trimestres, y eventualmente avanzando en los programados para el tercero. Y así será en Infantil y Primaria hasta el 18 de junio; y en ESO, Bachillerato y Formación Profesional hasta el 23 del mismo mes.

El aprobado será la norma y la repetición lo excepcional. Se evaluará conforme a lo hecho en todo el curso y en ningún caso el tercer trimestre perjudicará al alumno. A partir de ahí, se pondrá una nota a cada alumno.

En julio no habrá clases en Asturias ni se avanzará materia y la posibilidad de que los colegios se abran para realizar otro tipo de actividades se está estudiando.

La Selectividad se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio en convocatoria ordinaria; y entre el 21 y el 23 de julio, en extraordinaria. La excepcionalidad con la que ha terminado este curso hará que el gobierno asturiano refuerce el comienzo del próximo curso.

La Rioja

La Rioja fue la segunda comunidad en cerrar sus colegios tras Madrid y puso en marcha el Plan de Continuidad para que los alumnos pudiesen seguir en su casa las clases y seguir con el temario a distancia. En estas clases, se ha reforzado lo dado en los dos primeros trimestres, pero también se han avanzado contenidos del tercero.

La evaluación será global y no será, según reconocen desde el gobierno regional, "una cuestión de suspensos". Cada centro decidirá, dentro de los criterios generales (aprobado como norma y repetición como excepcionalidad) qué hacer con cada alumno dentro de la flexibilidad y la situación que requiere la crisis del coronavirus.

En julio la idea de la Consejería de Educación de La Rioja es que los centros sigan abiertos, y que se lleve a cabo un plan llamado Escuela Abierta que se estaba preparando antes del anuncio del ministerio. Su idea es seguir con esa programación en el periodo estival, pero en ningún caso avanzando contenidos. No será lectivo y sí se ofrecerá, si lo permiten las autoridades sanitarias, que se ponga en marcha este programa.

La Selectividad se celebrará entre el 8 y el 10 de julio.

Ceuta y Melilla

Ceuta y Melilla no tienen las competencias transferidas y seguirán las pautas del gobierno: aprobado general y repeticiones en casos extraordinarios. Abrirán en julio si así lo estima la ministra y cumplirán con lo que venga reflejado en el BOE (Boletín Oficial del Estado).