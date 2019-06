Ocho universidades españolas se adhieren a 'One of us': debate a favor de la vida y la familia

La Universidad CEU San Pablo (Madrid), la Francisco de Vitoria, la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Católica de Valencia San Vicente Mártir, la Universidad Católica de Ávila, la CEU Abad Oliva (Barcelona), la Universidad Católica de Murcia y la CEU Cardenal Herrera (Valencia) se han adherido al Manifiesto presentado por la Plataforma Cultural 'One of Us'.

Según ha informado la organización, las Universidades firmantes, "desde el pleno convencimiento de la extrema importancia de una presencia activa del mundo académico en el profundo debate cultural que en estos momentos vive Europa, se adhieren al Manifiesto presentado por la Plataforma Cultural One of Us y se comprometen a participar en la misma aportando lo que es propio de la Universidad: generación y transferencia de conocimiento, debate, razones y argumentos en defensa de la verdad de la vida y de la dignidad humana".

El pasado 23 de febrero fue presentada en el Senado de París la Plataforma Cultural 'One of Us', que agrupa a pensadores de distintos países europeos y ha sido impulsada por la Federación Europea 'One of Us', integrada por organizaciones nacionales que defienden la vida y la familia en Europa y que está presidida por el español, Jaime Mayor Oreja.

Defender la vida y la familia

Bajo el título 'Por una Europa fiel a la Dignidad Humana', la presentación contó con la participación de Rémi Brague, Pierre Manent y Olivier Rey como intelectuales de referencia de este nuevo proyecto. Los integrantes de la plataforma en los países de la Unión Europea se dará cita en Santiago de Compostela el próximo 19 de octubre.