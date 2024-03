La nueva vajilla de colores portuguesa de Lidl: 18 platos hondos, llanos y de postre por 44,99 euros

En todo hogar siempre debe haber un toque de alegría y color, y aunque tenemos muchas formas diferentes de poder dar este ambiente a nuestro hogar, hay una que es muy sencilla y práctica. Se trata de apostar por la vajilla portuguesa de Lidl que está arrasando y en tendencia.

Se trata de una vajilla de primera calidad con piezas fabricadas en 100% cerámica, uno de los materiales más resistentes y duraderos que se pueden encontrar en este tipo de menaje para el hogar, las cuales destacan a simple vista por una estética de colores que creará alegría en tu hogar.

La nueva vajilla Tognana de Lidl

A la venta por 44,99 euros, incluye un total de 18 piezas, donde encontramos 6 platos de postre de 19 cm, 6 platos hondos de 21 cm de diámetro, y 6 platos llanos de 27 cm. Entre sus colores puedes encontrar: rojo, naranja, turquesa, amarillo, azul y verde lima, lo que da pie a poder realizar distintas combinaciones con el mismo juego. Además, al estar pintadas a mano, te permitirá disfrutar de una vajilla de diseño exclusivo, lo que sin duda es un plus adicional.

Tognana Vajilla 18 piezas. Lidl

Igualmente, hay que tener en cuenta que esta vajilla firmada por Tognana no es apta para lavavajillas, por lo que deben ser lavadas a mano, pero sí es apta para microondas.

Cómo elegir la vajilla perfecta para tu hogar

Aunque pudiera parecer un detalle sin importancia o poco relevante, la realidad es que elegir una vajilla no es tan sencillo, y es que más allá de ser elementos decorativos, también influyen de manera directa en nuestra experiencia sensorial a la hora de comer, de manera que siempre haya que elegir un modelo que se adapte a nuestros gustos y necesidades.

Para ello hay que prestar atención a diferentes aspectos, además de que siempre habrá que tener presentes nuestros hábitos alimenticios y la funcionalidad para elegir la opción adecuada.

Material

El primero de los factores a tener en cuenta a la hora de elegir una vajilla es la de elegir un buen material, el cual se debe adaptar a tu estilo de vida, ya que hay algunos materiales más resistentes a las ralladuras y al calor que otros. Los más habituales son los siguientes:

Porcelana: fabricada con cuarzo, feldespato y caolín, cuenta con una mayor durabilidad y resistencia que otros materiales. Entre sus principales ventajas se encuentran que es capaz de soportar choques térmicos, lo que la hace ideal para utilizarla en horno a la mesa. Sin embargo, es un material delicado frente a las caídas.

fabricada con cuarzo, feldespato y caolín, cuenta con una mayor durabilidad y resistencia que otros materiales. Entre sus principales ventajas se encuentran que es capaz de soportar choques térmicos, lo que la hace ideal para utilizarla en horno a la mesa. Sin embargo, es un material delicado frente a las caídas. Porcelana china: fabricada con un 45% de huesos de animal como mínimo junto a caolín y feldespato, se trata de una vajilla elegante, blanca, traslúcida, ligera y de gran resistencia que tiene la gran ventaja de que nunca se va a descascarillar o desportillar, si bien su coste es elevado y tampoco resiste bien las caídas.

fabricada con un 45% de huesos de animal como mínimo junto a caolín y feldespato, se trata de una vajilla elegante, blanca, traslúcida, ligera y de gran resistencia que tiene la gran ventaja de que nunca se va a descascarillar o desportillar, si bien su coste es elevado y tampoco resiste bien las caídas. Gres: está fabricada con sílice, feldespato cocido y arcillas, teniendo la ventaja de que es muy duro y resistente, además de resistir muy bien los choques térmicos. Es más económico que la porcelana y más resistente que la loza, lo que lo hace ideal para el hogar.

está fabricada con sílice, feldespato cocido y arcillas, teniendo la ventaja de que es muy duro y resistente, además de resistir muy bien los choques térmicos. Es más económico que la porcelana y más resistente que la loza, lo que lo hace ideal para el hogar. Loza o cerámica: este material, fabricado a partir de barro y arcilla, tiene la ventaja de ser mucho más económico que otras opciones, aunque es un material pesado.

este material, fabricado a partir de barro y arcilla, tiene la ventaja de ser mucho más económico que otras opciones, aunque es un material pesado. Melamina: fabricado a partir de derivados del petróleo, es muy resistente, ligero y prácticamente irrompible, además de que permite conseguir formas que son imposibles con otros materiales. Sin embargo, a medida que se usa y lava pierde brillo, lo que afecta a su estética.

Tamaño

El tamaño de los platos es otro de los aspectos a valorar al comprar una vajilla, ya que dependerá del uso que se le dé. Aunque tradicionalmente los platos suelen tener unas dimensiones de 25 y 28 cm de diámetro, cada vez es más habitual encontrarse con vajillas que poseen platos más grandes.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en función del volumen de tu ración de comida habitual, será mejor que optes por una u otra opción, de manera que ni sobre mucho espacio ni que se quede corto.

Color

Mientras que tanto el material como el tamaño influyen en la experiencia al comer, los colores también tienen su importancia en nuestros hábitos, ya que hay estudios que demuestran que tienen una influencia en lo que comemos.

Por ejemplo, el color azul está demostrado que actúa como un supresor natural del apetito, por lo que es ideal optar por él en el caso de que se esté deseando limitar la cantidad ingerida de comida. Si, por el contrario, se necesita comer más cantidad de alimentos, se recomienda optar por tonos cálidos como el amarillo, el rojo o el naranja.

Cantidad de elementos

Más allá de lo mencionado, hay otro aspecto que se debe valorar, y este es la cantidad de elementos o piezas que debe tener la vajilla. Para ello tendrás que valorar el número de platos, copas, vasos y cubiertos que necesitas, pensando tanto en el momento actual como a la hora de hacer reuniones con familiares o amigos, siendo mejor siempre ser precavido y que sea preferible que haya más piezas de las necesarias que no llegue un momento en el que no haya. No obstante, esto no hay que confundirlo con comprar en exceso si realmente sabes que no las vas a utilizar.