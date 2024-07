Mercadona lanza un perfume veraniego por solo 4 €: adictivo, elegante y que no empalaga

Cuando llega el verano, es hora de buscar una fragancia que sea perfecta para esos días de más calor, que sea refrescante y que tenga un buen aroma. Encontrarla a buen precio puede llegar a ser todo un desafío, y es por ello por lo que Mercadona ha aprovechado la ocasión para lanzar una colonia que recuerda al perfume romántico favorito de las francesas para las noches de verano.

La cadena valenciana ha lanzado su fragancia Elixir Spring Boom, un perfume con mucha personalidad que fusiona los cítricos del Mediterráneo con notas afrutadas y florales para despertar un alma intensa y fresca de su fragancia. Contiene envolventes notas ambaradas y amaderadas que se combinan para dar suavidad y que encajan a la perfección con la intensidad del pachuli seco y embriagador.

Con naranja, mandarina y flor de azahar como componentes principales, se debe aplicar sobre la piel a diario en las sienes, base del cuello y parte interna de muñecas y codo. Para poder percibir el olor definitivo en la piel hay que esperar unos 15 minutos.

Esta colonia, que se vende en Mercadona por solo 4 euros, recuerda a "My Way" de Giorgio Armani, que se caracteriza por una combinación sofisticada y equilibrada de notas florales y frescas, y que en su caso cuenta con azahar, jazmín, tuberosa y vainilla como ingredientes principales, además de ofrecer una fragancia rica y duradera, con notas de salida cítricas y un corazón floral intenso. Sin embargo, su precio es de 155 euros, 151 euros más que el producto de la cadena de supermercados de Juan Roig.

Aunque se trata de un perfume de alta gama, con una gran calidad en sus ingredientes y con una gran durabilidad, si buscas una colonia para utilizar a diario sin gastarte mucho dinero, Elixir Spring Boom es lo que necesitas.

Diferencias entre "My Way" y "Elixir Spring Boom"

Las fragancias "My Way" de Giorgio Armani y "Elixir Spring Boom" de Mercadona guardan muchas similitudes olfativas, ya que ambas cuentan con un punto a naranja y floral de fondo, además de su toque amaderado que hace que su dulzor no llegue a resultar empalagoso. Sin embargo, sí que existen algunas diferencias a considerar entre ambas.

En lo que se refiere al aroma, la fragancia de Giorgio Armani consigue un punto dulce a través de vainilla y almizcles, mientras que la de Mercadona lo hace con pachuli, lo que provoca que sea un tanto más pesada, siendo preferible para quienes buscan intensidad en los aromas.

También hay diferencias en lo referente a la evolución del perfume, ya que mientras que "My Way" tiene una progresión más sutil, "Elixir Spring boom" lo hace de manera discontinua, haciendo que se salte de un aroma a otro, En lo que respecta a su duración, como resulta lógico, el de Giorgio Armani se mantiene mejor en el tiempo por una mayor calidad de sus ingredientes, si bien Mercadona ofrece en el suyo un gran rendimiento y durabilidad, sobre todo teniendo en cuenta su precio.

Pese a todo, hay otra gran diferencia que es obvia y en la que la propuesta de la cadena valenciana gana por goleada, qué es el precio, ya que mientras que "My Way" cuesta 155 euros, "Elixir Spring Boom" apenas cuesta 4 euros.

¿Cómo elegir el perfume adecuado?

A la hora de elegir un perfume adecuado, hay una serie de recomendaciones importantes a tener en cuenta, y que, aunque en muchos casos son obvias, no siempre están presentes y esto puede llevar a cometer errores en la elección. Entre ellas se encuentran las siguientes: