La locura en Mercadona por el invento para hacer hielo este verano: sólo cuesta 1,80 euros

Cuando las altas temperaturas comienzan a hacer acto de aparición, llega el momento de empezar a buscar remedios para hacer frente al calor, siendo una de ellas la de hacerse con hielo, ya sea adquiriéndolo en el supermercado o haciéndolo uno mismo en el hogar.

Si se busca una forma cómoda de poder disponer de él este verano, la forma más sencilla ya está en Mercadona, donde se pueden encontrar sus bolsas desechables para cubitos de hielo Bosque Verde, un producto que incluye 20 unidades y que se vende por 1,80 euros. Con él se pueden fabricar hasta un total de 240 cubitos de hielo.

La cadena valenciana tiene esta propuesta práctica que dispone de cierre automático y a través de la cual se pueden conseguir una serie de cubitos individuales, todo ello de una forma higiénica y sin que estos adquieran olores en apenas cuestión de horas. Así, se consigue evitar, por ejemplo, el olor desagradable a pescado que es habitual que esté presente en el congelador y que podría llegar a impregnar este producto, perjudicando enormemente a su sabor final.

Cubitos de hielo Bosque Verde

En este caso se trata de un producto que no es novedad, ya que es un producto de temporada que desde hace años está presente en sus establecimientos cuando llegan los meses de más calor del año. De hecho, muchas personas prefieren fabricar su propio hielo que tener que recurrir a comprar bolsas continuamente en el supermercado.

Para utilizar estas bolsas desechables para cubitos de hielo es suficiente con llenarlas lentamente con agua, e incluso se pueden rellenar con otros líquidos si se desean hacer cubitos de sabores, como por ejemplo de café o de zumo, y finalmente poner la bolsa boca abajo para que se cierre sola.

A continuación, solo habrá que introducirla en el congelador, para una vez que el líquido ya se haya helado, estirar lateral y verticalmente la bolsa para la liberación de los cubitos. Por último, se puede abrir la bolsa para así extraerlos, un producto que funciona muy bien y que, en este caso, se encuentra fabricado por la empresa portuguesa Silvex.

¿Hielo de supermercado o hecho en casa?

Siempre ha habido ciertas discrepancias con respecto a si es mejor el hielo que se compra en el supermercado o si, por el contrario, es preferible optar por el que se puede elaborar en casa con este tipo de bolsas para hielo u otras soluciones como las clásicas bandejas de hielo.

En este sentido, es importante saber diferenciar y destacar varios aspectos, y es que las diferencias entre el hielo de supermercado y el artesanal se basan en distintas variables. Según indican diferentes organismos que se dedican a la evaluación de la composición de los cubitos de hielo, los que se compran en tiendas son una opción acertada, ya que estos no suelen contener grandes cantidades de microorganismos o microbios que puedan ser perjudiciales para la salud.

Esta pureza del hielo de supermercado no se encuentra vinculado a ninguna marca en particular, sino que se aplica sobre todas las marcas, por lo que puedes adquirir las bolsas de cubitos de hielo en prácticamente cualquier lugar con total seguridad. La clave está en que ese hielo se elabora a partir de agua blanda, que contiene menos sal y que, por tanto, es más adecuada para el consumo. Asimismo, dado que no forma burbujas en el interior, tarda más tiempo en derretirse cuando se añade a las diferentes bebidas.

En lo que respecta a los cubitos de hielo caseros, el principal inconveniente al respecto es que no es posible desmineralizar el agua del grifo efectivamente. Por lo general, habrá que llenar la cubitera o las bolsas desechables para cubitos y colocarlas en el congelador. Al no haber procesos industriales de por medio para deshacerse de los microbios y otros elementos, puede llegar a suponer un riesgo para la salud, lo que hace que haya quienes no recomiendan este tipo de cubitos.

No obstante, también existe la posibilidad de hacer hielos en casa usando agua embotellada, ya que esta pasa por procesos muy parecidos a los del hielo industrial, por lo que tiene una menor cantidad de sal y microorganismos que el agua que llega procedente del grifo.

Cómo hacer mejores cubitos de hielo

Una vez visto lo anterior, si se quieren preparar cubitos de hielo en casa, en una cubitera o utilizando bolsas desechables de supermercado, existen una serie de trucos y recomendaciones para poder conseguir el mejor resultado: