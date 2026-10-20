Primark se adelanta a la Navidad con la nueva colección de vajilla colorida: platos, tazas y cuencos desde 2 euros

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LO ESENCIAL Las claves Primark adelanta la campaña navideña lanzando una colección de menaje con tonos verdes, rojos y motivos festivos como árboles y campanas. La vajilla incluye platos de postre festoneados, cuencos de cereales, tazas redondeadas y cristalería temática con precios a partir de 2 euros. La colección permite dar un toque festivo a la cocina y al comedor mediante piezas individuales sin necesidad de renovar la vajilla completa. Al tratarse de productos de temporada, la disponibilidad de los artículos se puede consultar previamente a través de la página web de la firma.

Aunque todavía quedan dos meses para que comiencen las Navidades, las marcas ya están empezando a lanzar sus propuestas para una de las épocas más especiales del año.

Primark es una de ellas y lo hace con una colección de menaje que apuesta por los colores tradicionales de estas fechas, como el rojo y el verde, y por motivos decorativos como los árboles de Navidad, las campanas y los bastones de caramelo.

Desde EL ESPAÑOL hemos elaborado una selección de piezas pensadas para dar un aire festivo a la cocina y al comedor sin necesidad de renovar toda la vajilla ni realizar un gran desembolso.

Taza redondeada con árbol de Navidad. Primark.

Entre las propuestas más llamativas se encuentra la taza redondeada verde, a la venta por 4,50 euros. Se trata de una pieza que incorpora uno de los símbolos más reconocibles de estas fiestas: el árbol de Navidad.

Su diseño curvo y su estética decorativa la convierten en una opción para acompañar los desayunos y las meriendas durante diciembre, además de aportar un toque navideño a la mesa.

Plato de postre con árbol de Navidad festoneado. Primark.

La vajilla sigue esta misma línea. El plato de postre verde con árbol de Navidad y borde festoneado, de 21 centímetros, destaca por su silueta ornamental y está pensado para servir dulces, turrones, galletas o pequeñas porciones de repostería.

En este caso, Primark vende esta pieza por solo 5 euros y en talla única.

Vaso y copa con motivos navideños. Primark.

Los motivos festivos se extienden también a la cristalería, con un vaso decorado con estampados navideños y una copa de vino cuyo tallo reproduce las rayas características de los bastones de caramelo.

Además, la selección también incluye por solo 2 euros un pack de cinco paños de cocina de microfibra con textura de canalé y en diferentes colores. Es una opción práctica para quienes quieren incorporar pequeños detalles temáticos también a la limpieza.

Pack de 5 paños de microfibra de Navidad. Primark.

El rojo también adquiere protagonismo en el cuenco de cereales decorado con campanas navideñas, disponible por 5 euros. Esta pieza incorpora motivos típicos de la temporada y permite introducir un detalle festivo en una de las rutinas más cotidianas del día: el desayuno.

Su diseño también lo convierte en una alternativa para servir aperitivos o postres durante las reuniones familiares de diciembre.

Cuenco de cereales con campanas navideñas. Primark.

La clave de esta propuesta está en combinar piezas decorativas con objetos de uso cotidiano. En lugar de apostar por una vajilla completa, Primark permite introducir motivos navideños en elementos concretos, desde la taza del desayuno hasta la copa de la cena.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de productos de temporada, por lo que conviene consultar su disponibilidad en tienda a través de la página web de la firma antes de acudir físicamente.