Colas en Jysk para conseguir el banco de almacenaje más elegante para el otoño: disponible en 4 colores por 75 €

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LO ESENCIAL Las claves Jysk comercializa el banco con almacenaje Badsted por un precio de 75 euros. Cuenta con un diseño moderno, está disponible en 4 colores y combinación con estructura de roble natural. Mide 95 cm de ancho, 45 cm de alto y 37 cm de profundidad, ofreciendo compartimento bajo su tapa abatible. Soporta hasta 110 kg de peso y es ideal para usar como recibidor, zapatero o pie de cama.

Uno de los problemas más comunes en la mayoría de familias es la falta de espacio y el desorden en algunas zonas de casa, como recibidores, pasillos o dormitorios.

Frente a esta situación, cada vez es más habitual recurrir a piezas de mobiliario que ofrezcan una doble función sin renunciar a la estética.

Precisamente, el banco Badsted con almacenaje de Jysk, disponible por solo 75 euros, se presenta como un ejemplo concreto de esta tendencia, combinando asiento y almacenamiento en un formato compacto y versátil.

Banco Badsted. Jysk.

El banco presenta un diseño elegante y moderno, capaz de integrarse con facilidad en diferentes estilos de interiores.

Su tapizado, disponible en hasta 4 colores diferentes, acompañado de una estructura en roble natural, aporta calidez y armonía visual, mientras que las patas de madera maciza elevan ligeramente el mueble, otorgándole ligereza y estabilidad al mismo tiempo.

Los materiales utilizados, como MDF y contrachapado de álamo en la estructura y poliéster en el tapizado, equilibran resistencia, confort y un coste accesible, manteniendo la calidad necesaria para un uso cotidiano.

En términos de dimensiones, el banco mide 95 cm de ancho, 45 cm de alto y 37 cm de profundidad, medidas que lo sitúan en el estándar de bancos de recibidor o pie de cama.

Banco Badsted. Jysk.

Su altura resulta ergonómica para sentarse al calzarse o para servir como asiento auxiliar, mientras que su peso aproximado de 12 kg permite trasladarlo con facilidad sin comprometer la estabilidad.

Además, el asiento está equipado con un compartimento de almacenaje bajo la tapa abatible, ideal para guardar calzado, mantas, accesorios o cualquier objeto que se quiera mantener ordenado pero al alcance de la mano.

El Badsted también destaca por su capacidad y durabilidad. Soporta hasta 110 kg, gracias a su marco reforzado y a la distribución uniforme del peso proporcionada por sus patas independientes.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Puede colocarse en el recibidor como banco zapatero, en el dormitorio como pie de cama con espacio de almacenaje, en el vestidor como soporte funcional o incluso en el salón como asiento adicional para visitas.