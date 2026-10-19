Ha llegado a Action la colcha que también hace de manta para el otoño: disponible por 9,95 euros y en 3 colores

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LO ESENCIAL Las claves Action lanza el edredón Easy, un modelo de una sola pieza que integra la funda y el relleno de poliéster de 200 g/m². Está disponible en dos tamaños diferentes: 140 x 200 cm por 9,95 euros y 220 x 240 cm por 14,95 euros. Se vende en tres colores neutros (marrón, gris y blanco) para adaptarse a la decoración de cualquier dormitorio. Su diseño lavable directamente en la lavadora facilita el mantenimiento y ahorra tiempo al hacer la cama.

Aunque aún quedan alrededor de dos meses para que empiece el invierno, preparar la cama para la bajada de las temperaturas puede ser una de las tareas pendientes en casa.

Entre las opciones para renovar la ropa de cama sin gastar demasiado, Action vende el edredón Easy, un modelo que incluye la funda y el relleno en una sola pieza.

La cadena lo vende en dos medidas diferentes y en hasta tres colores: marrón, gris y blanco, con un relleno de poliéster de 200 gramos por metro cuadrado.

Edredón Easy. Action.

Una de las principales particularidades de este producto es que la funda y el edredón forman una sola pieza, por lo que no es necesario comprar una funda nórdica por separado ni dedicar tiempo a colocarla.

Esta característica puede resultar especialmente práctica para quienes buscan simplificar las tareas domésticas y reducir el tiempo que dedican a hacer la cama.

Además, al poder lavarse directamente en la lavadora, su mantenimiento resulta más sencillo que el de otros sistemas que requieren retirar y lavar la funda por separado.

El modelo está confeccionado íntegramente en poliéster, tanto en el tejido exterior como en el relleno. Este último tiene una densidad de 200 g/m², un dato que conviene tener en cuenta al elegir la ropa de cama para los meses fríos.

Edredón Easy. Action.

Otra de las ventajas de este edredón es que se vende en dos tamaños, pensados para adaptarse a distintas necesidades. La versión de 140 x 200 centímetros es la más pequeña y tiene un precio de 9,95 euros.

Por su parte, el modelo de 220 x 240 centímetros cuesta 14,95 euros. Ambos están disponibles en marrón, gris y blanco, por lo que es posible elegir el tono que mejor encaje con la decoración del dormitorio.

Los colores neutros en los que se vende permiten integrarlo en distintos estilos de dormitorio, desde los más clásicos hasta los más modernos.

Además, al no necesitar una funda independiente, se reduce el número de piezas que hay que colocar y mantener. Sin embargo, esta característica también implica que no se puede cambiar únicamente la funda para renovar el aspecto de la cama, como sí ocurre con los edredones nórdicos tradicionales.