Llega este viernes, 23 de octubre, la ropa de cama más barata y elegante para el frío: disponible desde 6,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl lanzará el próximo viernes 23 de octubre una colección de fundas nórdicas reversibles de microfibra satinada desde 6,99 euros. Los productos estarán disponibles en tres medidas distintas (para camas individuales y dobles) con precios de 6,99 €, 8,99 € y 12,99 €. Cuentan con estampados florales y de rayas en tonos como burdeos, verde y rosa, además de cierres con cremallera YKK y fundas de almohada incluidas. El tejido destaca por su suavidad, secado rápido, facilidades de lavado a máquina y certificaciones de sostenibilidad como OEKO-TEX y GRS.

Lidl incorporará a sus ofertas semanales a partir del próximo 23 de octubre una funda nórdica reversible de microfibra satinada para afrontar el frío de la mejor manera posible.

Disponible en tres tamaños y desde 6,99 euros, esta propuesta está pensada para quienes buscan renovar la ropa de cama sin realizar un gran desembolso.

La colección está diseñada con motivos florales y estampados de rayas en diferentes tonos, como el burdeos, el verde, el rosa y el blanco. De esta manera, basta con dar la vuelta a la funda para dar un cambio de imagen al dormitorio.

Funda nórdica reversible de microfibra satinada. Lidl.

La funda nórdica estará disponible en tres medidas, adaptadas a distintas necesidades. La versión de 150 x 220 centímetros está pensada para camas individuales, mientras que los modelos de 240 x 220 y 260 x 220 centímetros ofrecen una superficie mayor para camas dobles.

Los precios varían en función del tamaño. La versión de 150 x 220 centímetros cuesta 6,99 euros; la de 240 x 220 centímetros, 8,99 euros, y la de 260 x 220 centímetros, 12,99 euros.

Los tres modelos incluyen una funda nórdica y una funda de almohada. Esta última cuenta con un cierre de solapa, mientras que la funda principal incorpora una cremallera de la marca YKK para facilitar su colocación y retirada.

En cuanto a los materiales, la funda está confeccionada con poliéster y cuenta con una superficie de microfibra satinada. Lidl destaca su tacto suave, su transpirabilidad y su capacidad de secado rápido, características que pueden resultar prácticas para el uso diario.

Funda nórdica reversible de microfibra satinada. IA.

Otro de sus puntos fuertes es el mantenimiento. Tal y como corroboran desde la página web de la superficie, el tejido admite el lavado a máquina hasta 60 grados y puede introducirse en la secadora con un programa suave.

Eso sí, para el planchado, el fabricante recomienda no superar los 110 grados y evitar el vapor. Además, no debe utilizarse lejía ni recurrirse a la limpieza en seco.

La composición también incorpora poliéster reciclado certificado por el estándar Global Recycled Standard (GRS). Asimismo, el producto dispone de la certificación OEKO-TEX MADE IN GREEN, vinculada a la seguridad del producto, la trazabilidad y determinados criterios ambientales.