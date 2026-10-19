Acaba de llegar a Lefties Home la colección de tazas de desayuno más especial del otoño: precios desde 3,99 €

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LO ESENCIAL Las claves Lefties Home ha lanzado una nueva colección de tazas de desayuno para el otoño con precios que parten desde los 3,99 euros. La línea incluye opciones variadas, desde diseños cerámicos de gres hasta tazas de vidrio de borosilicato con acabado de efecto roca. Entre los modelos destacados se encuentran propuestas moteadas, de gres con rayas y de estilo cerámico tradicional, ideales para combinar con vajillas neutras.

Con los primeros días de frío, el simple gesto de prepararse un café, un Cola Cao o una infusión caliente se convierte en un pequeño lujo diario.

Con esta idea en mente, Lefties Home ha lanzado varios modelos de tazas de desayuno con diferentes materiales, texturas y acabados para dar un toque personal a la cocina sin necesidad de renovar toda la vajilla.

La colección incluye desde modelos de gres con detalles decorativos hasta propuestas de vidrio de borosilicato con un acabado inspirado en la textura de la roca.

Colección de tazas de desayuno. Lefties Home.

Uno de los diseños disponibles es la taza de gres, una opción que apuesta por la apariencia cerámica de este material.

El gres es habitual en la vajilla por su consistencia y su acabado, características que lo convierten en una alternativa para el uso cotidiano. Su precio es de 6,99 euros.

Su diseño puede encajar tanto en desayunos como en meriendas y combinarse con otras piezas de tonos neutros o con una vajilla de colores más intensos. Es una propuesta para quienes buscan una taza versátil que acompañe diferentes momentos del día.

Para quienes prefieren los detalles decorativos, la taza moteada, disponible por 6,99 euros, introduce una textura visual diferente a la de las superficies lisas. Su acabado permite añadir variedad a la mesa sin recurrir a estampados demasiado llamativos.

Colección de tazas de desayuno. IA.

Otra de las alternativas por menos de 4 euros es la taza de borosilicato con efecto roca, que combina un acabado de inspiración natural con un material diferente al de las tazas cerámicas.

El borosilicato es un tipo de vidrio conocido por su resistencia a los cambios de temperatura en comparación con el vidrio común, aunque su comportamiento concreto depende de las características de fabricación y de las indicaciones de uso del producto.

La selección se completa con la taza de gres con rayas, un diseño que incorpora líneas decorativas y un asa lateral; está a la venta por 6,99 euros.

Su acabado aporta un toque distintivo sin resultar excesivo, por lo que puede combinarse con otras piezas de vajilla de estilo sencillo.