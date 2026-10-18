Mañana, 19 de octubre, llega a Alcampo la colección de tazas de desayuno más especiales de otoño: cuestan 2,25 €

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LO ESENCIAL Las claves Alcampo lanza este 19 de octubre una nueva colección de menaje de otoño de la marca Versa Home a precios económicos. La línea incluye tazas mug de gres con diseño de rayas desde 2,25 euros y boles a juego por 3,25 euros. Las piezas están compuestas por material cerámico resistente, siendo aptas tanto para el microondas como para el lavavajillas. La colección se completa con tazas jumbo, tazas para infusiones, azucareros y lecheras con precios de hasta 4,50 euros.

Para hacer un pequeño cambio de imagen a nuestra cocina, no siempre es necesario meterse en obras y grandes inversiones.

A veces, basta con incorporar algunas piezas que aporten un toque diferente a la mesa.

Con esa idea, Alcampo vende una colección de menaje de la marca Versa Home que incluye tazas tipo mug desde 2,25 euros y boles de gres con diseño de rayas por 3,25 euros.

Taza mug gres. Alcampo.

La taza mug de gres está diseñada para servir café, té y otras bebidas calientes. Incorpora un asa cómoda que facilita el agarre y un estampado de rayas que aporta un toque decorativo a la mesa.

Su precio de 2,25 euros la convierte en una alternativa económica para sustituir una taza desgastada, ampliar el menaje disponible en casa o reunir varias unidades para el desayuno.

Por su parte, el bol de gres, con un precio de 3,25 euros, está pensado para usos variados. Alcampo señala que puede utilizarse para servir cereales, sopas o aperitivos, por lo que resulta una pieza versátil tanto para las primeras comidas del día como para otras ocasiones.

Su diseño de rayas mantiene la misma línea estética que la taza, por lo que permite combinar ambos artículos.

Bol gres, surtido rayas. Alcampo.

El gres es un material cerámico habitual en vajillas y recipientes domésticos debido a su gran resistencia y durabilidad.

De hecho, tal y como corroboran desde la página web de la firma, ambos modelos son apropiados para introducir tanto en lavavajillas como en el microondas.

Colección Versa Home. Alcampo.

La selección de Versa Home va más allá de estos dos artículos. En el catálogo online de Alcampo también aparecen una taza jumbo de gres con rayas, por 3,25 euros, y una taza para infusiones del mismo material, por 4,50 euros.

La oferta se completa con otros accesorios, como un azucarero de gres en tonos beige o marrón, a 4,50 euros, y una lechera disponible en esos mismos colores, por 3,99 euros.