Alcampo vende la vajilla colorida más barata y elegante del otoño: 4 platos llanos, disponibles por 14,99€

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LO ESENCIAL Las claves Alcampo vende un set de cuatro platos llanos de loza por 14,99 euros (3,75 euros por pieza). Destaca por su diseño colorido y moderno con cuatro tonos diferentes, ideal para dar un toque desenfadado a la mesa. Es una opción funcional y versátil hecha en loza, apta para servir platos principales tanto en mesas modernas como tradicionales. Existen alternativas en el mercado como la vajilla de gres Gladelig de Ikea (desde 2,49 €) o el set de 18 piezas de Conforama por 19,99 €.

Basta con un vistazo para entender por qué está triunfando este set de cuatro platos que vende Alcampo por menos de 15 euros.

Su diseño colorido, de líneas sencillas y diseño moderno, convierte una pieza cotidiana en un elemento decorativo capaz de cambiar la presentación de cualquier comida.

El conjunto está compuesto por cuatro platos llanos fabricados en loza, un material cerámico habitual en la vajilla de uso diario.

Set de 4 platos llanos. Alcampo.

El principal atractivo de esta vajilla está precisamente en su diseño. Frente a los modelos lisos y de colores neutros que suelen protagonizar las colecciones de menaje, la firma apuesta en este caso por cuatro colores diferentes que aportan un punto más desenfadado y llamativo a la mesa.

Más allá de la estética, se trata de una vajilla fabricada en loza, un material habitual en este tipo de productos y que proporciona a las piezas un acabado cuidado.

Es una opción que puede encajar tanto en espacios de estilo tradicional como en más modernos, donde predominan los materiales cerámicos, la madera y los colores neutros.

Su uso, además, resulta especialmente práctico para servir platos principales, desde recetas de pasta y arroces hasta carnes, pescados o verduras. También pueden utilizarse para presentar elaboraciones que requieran una superficie amplia.

Set de platos llanos. IA.

El precio es otro de los puntos que conviene tener en cuenta.

Por 14,99 euros, cada plato sale a unos 3,75 euros, un coste que permite renovar cuatro piezas de una sola vez sin necesidad de comprar una vajilla completa.

Otros modelos de vajilla

Más allá de esta propuesta de Alcampo, hay otras alternativas que permiten renovar la mesa sin realizar un gran desembolso. Entre ellas destacan dos colecciones de Ikea y Conforama, con diseños pensados para quienes buscan una vajilla funcional sin renunciar a la estética.

Una de las opciones más especiales de la temporada es la colección Gladelig de Ikea, que apuesta por el gres en color gris oscuro y un acabado vidriado de inspiración artesanal.

La colección incluye platos llanos, hondos y de postre, además de cuencos, fuentes y tazas. Al venderse por separado, permite elegir las piezas necesarias y ampliar el conjunto poco a poco. Los precios parten de los 2,49 euros del cuenco y llegan hasta los 14,99 euros de la fuente.

Otra alternativa es la vajilla Paula de Conforama, especialmente interesante para quienes necesitan renovar el servicio completo.

El conjunto está formado por 18 piezas para seis comensales y destaca por su diseño cuadrado en color blanco, una combinación que aporta un aspecto actual y facilita su integración en diferentes estilos de mesa.

Fabricada en cerámica y por solo 19,99 euros, esta vajilla apuesta por una estética más clásica y discreta que permite dar protagonismo a la comida o incorporar manteles y accesorios de colores.