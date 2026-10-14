Conforama vende el armario de baño con dos puertas más barato de la temporada: está disponible por solo 21,99 €

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LO ESENCIAL Las claves Conforama pone a la venta un armario de baño de dos puertas por tan solo 21,99 euros. Cuenta con almacenamiento abierto, zonas cerradas y cinco estantes ajustables para organizar cosméticos y productos. Diseñado para colgar en la pared, optimiza el espacio en baños pequeños y reduce el desorden en el suelo. Sus dimensiones son de 54,6 x 19,8 x 60 cm y está fabricado en MDF resistente a la humedad.

Mantener el baño ordenado y limpio no siempre resulta sencillo, menos aún cuando se trata de un espacio pequeño en el que cada centímetro cuenta.

Los cosméticos, los productos de higiene y los accesorios de uso diario pueden acabar ocupando la encimera del lavabo o acumulándose en estanterías que quitan espacio de paso. Para ganar capacidad de almacenamiento sin incorporar un mueble al suelo, una de las opciones es aprovechar las paredes.

La solución está en Conforama. La cadena vende un armario de baño de dos puertas y estantes ajustables por 21,99 euros.

Armario de baño 2 puertas. Conforama.

Este modelo que vende la cadena incluye dos puertas con zonas de almacenamiento abiertas, de manera que permite guardar los objetos que se prefiera mantener fuera de la vista y dejar a mano aquellos que se utilizan con mayor frecuencia.

Además, dispone de cinco estantes ajustables para adaptar el espacio interior a las necesidades de cada uno. Así, puede destinarse a organizar cosméticos, artículos de uso diario e incluso pequeños accesorios, además de medicamentos.

Otro de los puntos a favor es su instalación en la pared. Este formato permite liberar superficie útil en el suelo, una ventaja especialmente interesante en aseos pequeños o baños de invitados.

También puede colocarse sobre una zona de almacenaje existente, siempre que las dimensiones y la distribución de la estancia lo permitan.

Armario de baño 2 puertas. Conforama.

Su tamaño reducido es otro de los puntos a favor. Mide 54,6 centímetros de largo, 19,8 centímetros de fondo y 60 centímetros de alto, unas dimensiones que permiten aprovechar una pared sin instalar una columna de gran tamaño.

Está fabricado en MDF, un tablero de fibras de madera utilizado habitualmente en muebles de interior.

Además, es resistente a la humedad, aunque esto no significa que el armario sea impermeable ni que deba exponerse directamente al agua.

Pero eso no es todo, y es que su formato no se limita al cuarto de baño: Conforama también plantea su uso en otras estancias, como la cocina o el dormitorio, donde puede servir para guardar pequeños objetos.