Colas kilométricas en Lefties Home para hacerse con el juego de sábanas más elegante: cuesta 22,99 euros

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Lefties Home lanza una funda nórdica de cuadros en tonos gris y crudo por solo 22,99 euros. El diseño, disponible en formato de 150x220 cm para camas individuales y en medidas superiores, incluye un práctico cierre de botones. La colección se puede completar con el pack de dos fundas de almohada a juego por 9,99 euros.

Ya lo decía el diseñador y artista británico William Morris: "No tengáis nada en vuestra casa que no sepáis que es útil o creáis que es bello".

Una idea que sigue vigente en el interiorismo y que se puede aplicar también a los pequeños detalles del dormitorio, como la ropa de cama.

Para quienes buscan precisamente ese resultado y sin gastar demasiado, Lefties Home tiene una funda nórdica de cuadros capaz de transformar cualquier cama en una elegante y con estilo. Y lo mejor, por solo 22,99 euros.

Funda nórdica cuadros. Lefties Home.

La funda nórdica destaca por su estampado de cuadros en tonos gris y crudo, que aporta contraste sin recurrir a colores especialmente llamativos.

Este tipo de dibujo encaja tanto en dormitorios de inspiración clásica como en habitaciones con una decoración más actual, especialmente si se conjunta con sábanas lisas en tonos claros.

También se puede completar la cama con cojines en tonos neutros o una manta a los pies, sin añadir demasiados motivos diferentes.

En esta propuesta, el contraste entre el gris y el crudo facilita su combinación con textiles lisos en blanco, beige o tonos tierra.

Funda nórdica cuadros. IA.

La funda incorpora, además, un cierre de botones en la parte inferior para introducir y retirar el relleno nórdico a la hora de hacer la cama o lavar la pieza. Es importante tener en cuenta que el relleno no está incluido en el precio, por lo que debe comprarse por separado.

En cuanto a las medidas, sus 150 centímetros de ancho y 220 de largo están pensados para camas individuales de 80 y 90 centímetros.

Lefties Home ofrece además otra medida más grande, por lo que resulta más sencillo adaptar el diseño al tamaño del dormitorio y de la cama.

El precio es otro de los grandes atractivos. La firma vende este modelo de funda nórdica por solo 22,99 euros. Además, si estás pensando en completar la ropa con este modelo, también están disponibles las fundas de almohada con el mismo diseño, y por solo 9,99 euros el pack de dos unidades.