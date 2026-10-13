Lidl vuelve a lanzar el 16 de octubre el cortafiambres eléctrico más barato: está disponible por 29,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl vuelve a lanzar su cortafiambres eléctrico por un precio rebajado de 29,99 euros, disponible de forma promocional hasta el 16 de octubre para usuarios de Lidl Plus. El electrodoméstico cuenta con un corte ajustable de hasta 23 mm y cuchilla dentada de acero inoxidable apta para cortar embutido, queso, pan o verduras. Incluye medidas de seguridad y estabilidad como interruptor de uso continuo o momentáneo, carro con protección para los dedos y patas con ventosas. Su diseño facilita la limpieza diaria gracias a que la cuchilla, el carro deslizante, la bandeja recogedora y el soporte para alimentos son totalmente desmontables.

Preparar el desayuno, organizar una tabla de quesos o simplemente cortar el pan en rebanadas son algunas de las tareas diarias que suelen resultar bastante tediosas.

Sin embargo, Lidl ha lanzado esta semana una solución para agilizar estas labores diarias.

Se trata de un cortafiambres eléctrico que permite cortar desde pan, embutido, queso o incluso verduras, por solo 29,99 euros.

Cortafiambres eléctrico. Lidl.

Su principal característica es que permite ajustar el grosor del corte según el alimento y el uso que se le quiera dar.

Así, se pueden preparar lonchas finas con un corte ajustable de hasta 23 mm para bocadillos o rebanadas más gruesas para el desayuno.

Uno de los aspectos más prácticos de este cortafiambres es su versatilidad. La cuchilla dentada de acero inoxidable está diseñada para trabajar con alimentos de distintas texturas, desde una barra de pan hasta piezas de embutido, queso o determinadas verduras.

Además, se puede desmontar para facilitar las tareas de limpieza después de utilizarlo.

Cortafiambres eléctrico. Lidl.

La máquina también incorpora una mesa de apoyo inclinada y un carro deslizante con un recorrido de 24,5 centímetros.

Sus dimensiones son de 36 centímetros de largo, 23,4 de ancho y 24,5 de alto, mientras que el aparato pesa aproximadamente dos kilos.

El modelo cuenta, además, con un interruptor que permite elegir entre el funcionamiento momentáneo y el continuo.

También dispone de patas con ventosas para mejorar la sujeción sobre superficies adecuadas, así como de un carro desmontable con protección para los dedos y una cubierta extraíble para la cuchilla.

La limpieza es otro de los aspectos relevantes al elegir este cortafiambres para el uso doméstico.

En este caso, el carro desmontable, el soporte para alimentos y la bandeja recogedora permiten retirar las piezas necesarias para eliminar los restos que puedan quedar después de cortar.

Relación calidad-precio

El cortafiambres eléctrico de Lidl está disponible por 29,99 euros, frente a su precio original de 34,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción exclusiva para los socios de Lidl Plus y que, además, estará vigente hasta el 16 de octubre.