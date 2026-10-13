Colas en Primark para conseguir el juego de sábanas más baratas: fundas de almohada y colcha por 16 €

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LO ESENCIAL Las claves Primark lanza un nuevo set de ropa de cama reversible por 16 euros, ideal para renovar el dormitorio en otoño. El conjunto está pensado para cama doble e incluye una funda nórdica de 200 x 200 cm y dos fundas de almohada a juego. Destaca por su acabado Pinsonic en relieve sin costuras tradicionales, disponible en tonos suaves como crema y azul claro. La colección de la firma también ofrece otras opciones para la época de frío, como diseños tradicionales a rayas o motivos navideños.

Otoño es la estación por excelencia para sacar a relucir las mantas y la ropa de cama.

Con la bajada de las temperaturas, estos pequeños detalles adquieren un mayor protagonismo en el dormitorio, una estancia en la que cambiar la ropa de cama puede ser una forma sencilla de renovar la decoración sin necesidad de hacer grandes desembolsos.

Entre las propuestas de Primark para esta temporada se encuentra un set de ropa de cama reversible con motivos en relieve de Pinsonic, disponible por solo 16 euros.

Set de funda nórdica de Pinsonic para cama doble. pr

El acabado pinsonic es uno de los principales detalles que distinguen este juego de cama que vende la firma.

Esta técnica se utiliza para crear relieves y texturas mediante la unión de materiales con calor y presión, sin recurrir necesariamente a las costuras tradicionales. El resultado es una superficie con detalles en relieve que aporta interés visual a la ropa de cama, incluso cuando se apuesta por un único color.

Además, Primark ofrece este modelo en dos colores diferentes. A diferencia de los diseños con estampados grandes o colores intensos, en esta ocasión está disponible en dos tonos suaves: crema y azul claro.

Esto permite introducir otros elementos decorativos más llamativos sin recargar el conjunto, como incorporar una manta a los pies de la cama o añadir cojines con diferentes tejidos.

Set de funda nórdica de Pinsonic para cama doble. Primark.

El conjunto está pensado para vestir una cama doble e incluye una funda nórdica y dos fundas de almohada a juego. La funda nórdica mide 200 x 200 centímetros, por lo que conviene comprobar las dimensiones del edredón antes de comprarla.

Pero falta lo mejor de todo: el precio. Actualmente, Primark vende este set de colcha y dos fundas por solo 16 euros.

Otras opciones

La colección de ropa de cama de Primark también incluye otras propuestas para adaptar la cama a la llegada del frío.

Entre ellas destacan los modelos con motivos navideños en color rojo para aquellos que quieren adelantarse a la decoración navideña también en el dormitorio.

Para quienes prefieren una decoración más tradicional, la firma cuenta con varios modelos con diseño de rayas.