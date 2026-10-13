Acaba de llegar a Jysk el aparador de tres puertas más barato del otoño: está disponible por solo 150 euros

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Jysk lanza el aparador Krondal de tres puertas, una opción económica para el hogar disponible por solo 150 euros. El mueble está disponible en dos colores (blanco y negro) y es ideal para integrarse en interiores de inspiración minimalista. Cuenta con unas medidas de 147 cm de ancho, 84 cm de alto y 42 cm de fondo, incluyendo sistema de apertura mediante clic. Ofrece un amplio espacio de almacenaje con dos estantes y dos compartimentos, perfecto para el comedor, salón, recibidor o despacho.

Contar en casa con espacio suficiente para guardar la ropa, los diferentes artículos del día a día, así como el menaje de hogar, permite mantener una sensación de orden y amplitud, especialmente valorada en los pisos de tamaño reducido.

Para quienes buscan una solución práctica sin renunciar a la decoración, los aparadores se han convertido en una alternativa cada vez más buscada.

En este contexto, Jysk cuenta entre sus propuestas con el aparador Krondal de tres puertas, disponible por solo 150 euros.

Aparador Krondal. Jysk.

El principal atractivo de este aparador es su disponibilidad en dos colores diferentes (blanco y negro), que evocan la apariencia de esta piedra natural, habitual en revestimientos y elementos decorativos.

Sus tonalidades, además, permiten integrarlo en interiores de inspiración minimalista, especialmente cuando se combina con madera, textiles naturales y colores neutros.

Este tipo de acabado también ofrece una alternativa a los muebles tradicionales blancos o con efecto madera.

Puede funcionar como punto de contraste en una estancia con mobiliario oscuro o integrarse en una decoración luminosa con paredes beige, cortinas de lino y complementos en tonos arena.

Aparador Krondal. Jysk.

Con unas dimensiones de 147 centímetros de ancho, 84 centímetros de alto y 42 centímetros de fondo, esta pieza ofrece una superficie de apoyo y espacio interior para guardar distintos objetos.

Su distribución incluye tres puertas de apertura mediante clic, dos estantes y dos compartimentos, una configuración que permite mantener el contenido fuera de la vista y aprovechar el espacio disponible.

En el comedor puede utilizarse para almacenar vajilla, cristalería, cubertería y mantelería. En el salón, en cambio, puede servir para guardar libros, accesorios y otros artículos que convenga tener a mano, pero no necesariamente a la vista.

También puede encontrar un lugar en un recibidor amplio o en un despacho, siempre que las dimensiones de la estancia permitan instalarlo cómodamente.

En estos espacios puede servir para guardar documentos, material de oficina y otros objetos que suelen quedar repartidos por distintas superficies.