Aldi lanza la manta de felpa más barata de la temporada: está disponible en dos colores y por solo 9,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Aldi ha lanzado una manta de felpa por 9,99 euros, posicionándose como la opción más barata para la temporada de otoño. Cuenta con unas medidas de 130 x 170 cm y está disponible en dos colores: blanco roto y diseño con rayas rojas. La venta de este producto forma parte de una promoción temporal, por lo que las unidades son limitadas hasta agotar existencias. Entre otras novedades para el hogar, el supermercado ofrece velas perfumadas por 2,99 euros, mantas poncho por 7,99 euros y alfombras por 17,99 euros.

Como buena amante del otoño, hay pocas cosas que me gusten más que llegar a casa, ponerme cómoda y disfrutar de una tarde de sofá y manta.

Con la bajada de las temperaturas, las mantas se convierten en aliadas para crear ambientes más cálidos y acogedores.

Por eso, si estás pensando en renovar los accesorios de tu salón sin gastar demasiado, Aldi tiene una propuesta que merece la pena tener en cuenta. Se trata de su manta de felpa, disponible por 9,99 euros.

Manta de felpa. Aldi.

Con unas medidas aproximadas de 130 x 170 centímetros, es perfecta para utilizar en el sofá, en la cama o mientras se disfruta de una tarde de lectura o televisión.

Suaves al tacto y disponibles en dos colores (blanco roto y rayas rojas), estas mantas combinan fácilmente con todo tipo de estilos y, además, aportan un toque original y acogedor a cualquier estancia.

Manta de felpa. IA.

Otro de los aspectos que más valoran los consumidores es su bajo precio. Actualmente, Aldi vende estas mantas por solo 9,99 euros.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de una promoción temporal, por lo que es muy probable que se agote en los próximos días.

Otras novedades

Más allá de la manta de felpa, Aldi cuenta esta semana con otras ofertas interesantes para quienes buscan ahorrar en la compra y renovar algunos artículos.

En su sección de hogar, la cadena ha incorporado artículos pensados para esta época del año, como velas perfumadas por 2,99 euros, mantas poncho por 7,99 euros y alfombras de pelo sintético por 17,99 euros.

La cadena alemana también ofrece abrigos, botas e incluso jerséis para afrontar el cambio de estación de la mejor manera posible.

Además, los clientes también pueden encontrar novedades de trekking para quienes disfrutan de las actividades al aire libre.