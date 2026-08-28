Ha llegado a Alcampo la vajilla colorida floral más elegante y barata del verano: 12 piezas por solo 42,99 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Alcampo ofrece una vajilla floral Coimbra de 12 piezas por 42,99 euros. El diseño está inspirado en los tradicionales azulejos portugueses, combinando colores y motivos geométricos. Incluye cuatro platos llanos, cuatro hondos y cuatro de postre, ideal para cuatro personas. Fabricada en gres resistente, es apta para microondas y lavavajillas, perfecta para uso diario.

Entrar en Alcampo últimamente no solo implica una buena compra semanal asegurada.

También puede convertirse en una oportunidad para renovar pequeños rincones de la casa, ya que la cadena de supermercados cuenta entre su oferta de hogar con propuestas que permiten actualizar la cocina y el comedor con pequeños cambios.

Un claro ejemplo de ello es esta vajilla de Santa Clara que destaca tanto por su colorido diseño como por el material con el que está fabricada.

Vajilla Coimbra Santa Clara. Alcampo.

Se trata de la vajilla Coimbra, un conjunto de 12 piezas redondas de gres decoradas que la marca Santa Clara comercializa en Alcampo.

Su estética recuerda a los tradicionales azulejos portugueses, con una combinación de motivos florales y geométricos que aporta color a la mesa y permite romper con las vajillas lisas y más convencionales.

En concreto, el juego está formado por cuatro platos llanos, cuatro platos hondos y cuatro platos de postre.

De esta manera, sus 12 piezas permiten preparar un servicio para cuatro personas, tanto para las comidas del día a día como para una comida familiar, una cena con amigos o cualquier ocasión en la que se quiera cuidar un poco más la presentación de la mesa.

Vajilla Coimbra Santa Clara. Alcampo.

Uno de los principales atractivos del modelo Coimbra está precisamente en su apariencia. La decoración combina diferentes colores y formas y toma como referencia visual los azulejos portugueses, una estética especialmente reconocible en ciudades como Lisboa y Oporto.

El resultado es una vajilla con bastante personalidad, capaz de convertirse en uno de los elementos protagonistas de la mesa sin necesidad de añadir demasiados complementos.

Además del componente decorativo, el material es otro de los aspectos que conviene tener en cuenta. La vajilla está fabricada en gres, un tipo de material cerámico caracterizado por su resistencia y pensado para soportar el uso habitual.

En el caso de este modelo, las piezas soportan altas temperaturas y son adecuadas para el uso cotidiano. También pueden utilizarse en el microondas y limpiarse en el lavavajillas.

En cuanto al precio, Alcampo vende esta vajilla de 12 piezas por solo 42,99 euros. Esto supone que cada una de las 12 piezas sale, de media, por unos 3,58 euros.